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Память погибших в Отечественной войне народа Абхазии почтили в Сухуме
Память погибших в Отечественной войне народа Абхазии почтили в Сухуме
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 14 авг – Sputnik, Бадри Есиава. Церемония возложения цветов, приуроченная ко Дню начала Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, состоялась в... 14.08.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 14 авг – Sputnik, Бадри Есиава. Церемония возложения цветов, приуроченная ко Дню начала Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, состоялась в Парке Славы в Сухуме. Память героев почтили президент Абхазии Аслан Бжания, вице-президент Бадра Гунба, посол России в Абхазии Михаил Шургалин, члены правительства, депутаты Парламента, ветераны войны, матери погибших защитников Родины, военнослужащие абхазской армии, общественность.14 августа 1992 года войска Госсовета Грузии под предлогом охраны железной дороги вторглись на территорию Абхазии.Отечественная война народа Абхазии продлилась 413 дней. С абхазской стороны погибло около пяти тысяч человек.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240814/neobyavlennaya-voyna-kak-gruziya-napala-na-abkhaziyu-1051977112.html
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абхазия, сухум, овна, история
абхазия, сухум, овна, история

Память погибших в Отечественной войне народа Абхазии почтили в Сухуме

10:23 14.08.2024 (обновлено: 10:40 14.08.2024)
© Sputnik / Томас ТхайцукВ Сухуме почтили память погибших в Отечественной войне народа Абхазии
В Сухуме почтили память погибших в Отечественной войне народа Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 14.08.2024
© Sputnik / Томас Тхайцук
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СУХУМ, 14 авг – Sputnik, Бадри Есиава. Церемония возложения цветов, приуроченная ко Дню начала Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, состоялась в Парке Славы в Сухуме.
Память героев почтили президент Абхазии Аслан Бжания, вице-президент Бадра Гунба, посол России в Абхазии Михаил Шургалин, члены правительства, депутаты Парламента, ветераны войны, матери погибших защитников Родины, военнослужащие абхазской армии, общественность.
© Sputnik / Томас ТхайцукВ Сухуме почтили память погибших в Отечественной войне народа Абхазии
В Сухуме почтили память погибших в Отечественной войне народа Абхазии - Sputnik Абхазия
1/3
© Sputnik / Томас Тхайцук
В Сухуме почтили память погибших в Отечественной войне народа Абхазии
© Sputnik / Томас ТхайцукВ Сухуме почтили память погибших в Отечественной войне народа Абхазии
В Сухуме почтили память погибших в Отечественной войне народа Абхазии - Sputnik Абхазия
2/3
© Sputnik / Томас Тхайцук
В Сухуме почтили память погибших в Отечественной войне народа Абхазии
© Sputnik / Томас ТхайцукВ Сухуме почтили память погибших в Отечественной войне народа Абхазии
В Сухуме почтили память погибших в Отечественной войне народа Абхазии - Sputnik Абхазия
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© Sputnik / Томас Тхайцук
В Сухуме почтили память погибших в Отечественной войне народа Абхазии
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© Sputnik / Томас Тхайцук
В Сухуме почтили память погибших в Отечественной войне народа Абхазии
2/3
© Sputnik / Томас Тхайцук
В Сухуме почтили память погибших в Отечественной войне народа Абхазии
3/3
© Sputnik / Томас Тхайцук
В Сухуме почтили память погибших в Отечественной войне народа Абхазии
14 августа 1992 года войска Госсовета Грузии под предлогом охраны железной дороги вторглись на территорию Абхазии.
Отечественная война народа Абхазии продлилась 413 дней. С абхазской стороны погибло около пяти тысяч человек.
ОВНА - Sputnik Абхазия, 1920, 14.08.2024
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