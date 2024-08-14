Память погибших в Отечественной войне народа Абхазии почтили в Сухуме
10:23 14.08.2024 (обновлено: 10:40 14.08.2024)
© Sputnik / Томас ТхайцукВ Сухуме почтили память погибших в Отечественной войне народа Абхазии
© Sputnik / Томас Тхайцук
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СУХУМ, 14 авг – Sputnik, Бадри Есиава. Церемония возложения цветов, приуроченная ко Дню начала Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, состоялась в Парке Славы в Сухуме.
Память героев почтили президент Абхазии Аслан Бжания, вице-президент Бадра Гунба, посол России в Абхазии Михаил Шургалин, члены правительства, депутаты Парламента, ветераны войны, матери погибших защитников Родины, военнослужащие абхазской армии, общественность.
© Sputnik / Томас ТхайцукВ Сухуме почтили память погибших в Отечественной войне народа Абхазии
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© Sputnik / Томас Тхайцук
В Сухуме почтили память погибших в Отечественной войне народа Абхазии
© Sputnik / Томас ТхайцукВ Сухуме почтили память погибших в Отечественной войне народа Абхазии
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© Sputnik / Томас Тхайцук
В Сухуме почтили память погибших в Отечественной войне народа Абхазии
© Sputnik / Томас ТхайцукВ Сухуме почтили память погибших в Отечественной войне народа Абхазии
3/3
© Sputnik / Томас Тхайцук
В Сухуме почтили память погибших в Отечественной войне народа Абхазии
1/3
© Sputnik / Томас Тхайцук
В Сухуме почтили память погибших в Отечественной войне народа Абхазии
2/3
© Sputnik / Томас Тхайцук
В Сухуме почтили память погибших в Отечественной войне народа Абхазии
3/3
© Sputnik / Томас Тхайцук
В Сухуме почтили память погибших в Отечественной войне народа Абхазии
14 августа 1992 года войска Госсовета Грузии под предлогом охраны железной дороги вторглись на территорию Абхазии.
Отечественная война народа Абхазии продлилась 413 дней. С абхазской стороны погибло около пяти тысяч человек.