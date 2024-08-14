https://sputnik-abkhazia.ru/20240814/neobyavlennaya-voyna-kak-gruziya-napala-na-abkhaziyu-1051977112.html

Необъявленная война: как Грузия напала на Абхазию

Необъявленная война: как Грузия напала на Абхазию

Sputnik Абхазия

14 августа 1992 года войска Госсовета Грузии под предлогом охраны железной дороги вторглись на территорию Абхазии. В этот день Парламент Абхазии собирался... 14.08.2024, Sputnik Абхазия

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14 августа 1992 года войска Госсовета Грузии под предлогом охраны железной дороги вторглись на территорию Абхазии. В этот день Парламент Абхазии собирался предложить Грузии федеративные отношения. Но грузинская сторона решила разговаривать с абхазским народом на языке пушек и танков.Отечественная война народа Абхазии продлилась 413 дней. С абхазской стороны погибло около пяти тысяч человек.SputnikСобытия первого дня войны14 августа 1992 года Грузия начала реализацию плана по оккупации Абхазии под кодовым названием "Меч". Страна развязала войну через две недели после вступления в ООН.В 8:00 подразделения грузинской армии под командованием министра обороны Тенгиза Китовани пересекли центральный автомобильный мост через реку Ингур и вторглись на территорию Абхазии. В колонне наступающих было порядка двух тысяч пехоты, до 60 единиц бронетехники, в том числе около 20 танков. Сопровождали колонну артиллерийские подразделения, батареи реактивных установок "Град" и "Ураган". С воздуха прикрывали боевые вертолеты МИ-24 "Крокодил".Первыми отпор противнику дали бойцы Отдельного полка внутренних войск, который был организован на базе бывшего батальона внутренних войск МВД СССР, организацией обороны занимался военный комиссар Абхазии полковник Сергей Дбар. Красный мост был перекрыт и заминирован. Абхазская сторона встречала вооруженного до зубов противника бутылками с зажигательной смесью и охотничьими ружьями. Во второй половине дня в Сухум стали подтягиваться ополченцы из западной части республики.15 августа враг высадил морской десант в в поселке Цандрыпш Гагрского района. Грузинские захватчики взяли под контроль абхазо-российскую границу. Во избежание дальнейшей военной эскалации стороны договорились, что в течение трех дней грузинская сторона отведет войска и технику до села Багмаран, а абхазская – за реку Гумиста. Сухум должен был остаться демилитаризованной зоной.Мобилизация и неравная борьбаВ первый же день войны председатель Верховного Совета Абхазии Владислав Ардзинба объявил о всеобщей мобилизации граждан от 18 до 50 лет и обратился к народу по телевидению.В своих воспоминаниях "Моя жизнь" Ардзинба вспоминал, что, когда войска Грузии уже были в Сухуме, он позвонил Эдуарду Шеварднадзе и "потребовал объяснений, ссылаясь на его заверения, данные всего день тому назад".12 августа президент услышал, что в Мегрелию направлены подразделения вооруженных сил Грузии для борьбы со сторонниками свергнутого президента Звиада Гамсахурдия. 13 августа он позвонил лидеру Грузии."Во время разговора я прямо спросил Шеварднадзе: "Мы слышали, что войска Госсовета направлены в Мегрелию. Нет ли у них приказа вступить в Абхазию?" – Шеварднадзе категорически это отрицал. Он сказал, что Китовани приедет ко мне из Мегрелии, чтобы обсудить со мной вопросы взаимодействия по охране железной дороги", – вспоминает президент в книге.14 августа Ардзинба вновь набрал Шеварднадзе, но "разговор вел уже совсем не тот человек, который беседовал со мной 13 августа".В мемуарах Владислав Ардзинба отмечает, что для руководства Грузии была большим удивлением решимость абхазского народа сражаться, учитывая все преимущества врага.Нарушение договоренности18 августа грузинские войска нарушили договоренность, вошли в столицу и заняли ее, оставив в блокаде сотни мирных жителей. Начались повальные грабежи магазинов, складов, частных домов и квартир лиц негрузинской национальности, убийства мирных граждан, в первую очередь абхазов.Подконтрольной абхазам оставалась территория от реки Гумиста до реки Бзыбь. Временной столицей стала Гудаута.Войска ОПВВ и ополченцы Абхазии вынуждены были приступить к созданию Гумистинского оборонительного рубежа, который в дальнейшем получил название Западный фронт.С начала войны самая тяжелая ситуация сложилась в восточной Абхазии – в Очамчырском районе и блокадном Ткуарчале, который напоминал осажденный немцами Ленинград. Стихийно созданные вооруженные партизанские группы постепенно стали объединяться в Восточный фронт. Командование этими группами взял на себя Аслан Зантария. Так, постепенно наряду с Западным фронтом создавался и Восточный фронт.На помощь республике стали прибывать добровольцы из Турции, с Северного Кавказа и из других регионов России.Уже 14 августа 1992 года в Майкопе был образован Комитет солидарности с Абхазией, состоялось экстренное заседание Кабардинской организации "Адыге Хасэ" и Конгресса Кабардинского народа, 15 августа Конфедерация Горских народов Кавказа и Международная Черкесская ассоциация призвали народы Северного Кавказа встать на защиту Абхазии. Первые группы добровольцев из Кабарды во главе с Султаном Сосналиевым и из Карачаево-Черкесии под командованием Мухаммеда Килба прибыли в Абхазию в первые дни войны.Тернистый путь к ПобедеЗа весь период войны абхазскими войсками предпринимались различные операции по освобождению оккупированных грузинскими гвардейцами территории.Так 2 октября 1992 года абхазские войска перешли в наступление и освободили Гагру, а 6 октября они вышли к российско-абхазской границе.Однако были и неудачные операции. В январе и марте на Гумистинском фронте были предприняты попытки наступления, которые закончились большими человеческими потерями.Вскоре опыт боевых действий показал, что прорыв фронта на одном стратегическом направлении недостаточен. Абхазское военное командование разработало секретную операцию по одновременному наступлению на всех фронтах.С начала июльского наступления при посредничестве России проходили переговоры между Абхазией и Грузией. 27 июля было подписано Сочинское соглашение. Оно предусматривало вывод грузинских войск. Однако Грузия не выполнила взятые на себя обязательства.16 сентября возобновилось наступление абхазских войск на Восточном и Гумистинском фронтах. 27 сентября столица Абхазии была освобождена. 30 сентября абхазская армия вышла к реке Ингур – на государственную границу с Грузией.Отечественная война народа Абхазии продлилась 413 дней. Жертвами этой войны с абхазской стороны стали около пяти тысяч человек.По данным архива Министерства обороны республики, в Отечественной войне народа Абхазии 1992-1993 годов с абхазской стороны участвовали 12 тысяч человек, среди которых добровольцы с Северного Кавказа и из других регионов России, а также представители диаспоры из Турции.Экономический ущерб, нанесенный Абхазии в результате войны, был оценен в 11,6 миллиардов долларов. Были уничтожены памятники культуры, Госархив и Абхазский институт языка, литературы и истории.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230930/put-k-pobede-413-dney-otechestvennoy-voyny-naroda-abkhazii-1048334626.html

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https://sputnik-abkhazia.ru/20220814/voyna-v-obektive-413-dney-borby-za-svobodu-abkhazii-1040898873.html

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