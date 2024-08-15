https://sputnik-abkhazia.ru/20240815/vozlozhenie-kontsert-i-vystavka-kak-otmetili-den-dobrovoltsa-v-gudaute-1052003394.html

Возложение, концерт и выставка: как отметили День добровольца в Гудауте

Возложение, концерт и выставка: как отметили День добровольца в Гудауте

Sputnik Абхазия

Впервые масштабно День добровольца отметили в Абхазии в 2012 году, а годом позже этот праздник стал государственным. 15.08.2024, Sputnik Абхазия

2024-08-15T19:21+0300

2024-08-15T19:21+0300

2024-08-15T19:21+0300

в абхазии

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отечественная война народа абхазии (1992-1993)

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день добровольца

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О том, как в республике прошли памятные мероприятия, какими воспоминаниями поделились ветераны, и какая экспозиция открылась в Госмузее имени Сергея Дбар, читайте в материале Sputnik.SputnikВспоминая войнуПо традиции ежегодно 15 августа у памятника добровольцам в Гудауте проходит церемония возложения цветов, и этот год не стал исключением. В ней приняли участие президент Аслан Бжания, члены правительства, ветераны Отечественной войны народа Абхазии, матери погибших бойцов, военные, представители общественности.Одним из них был доброволец из Таганрога Николай Духов. Он рассказал, что в этот день 32 года назад он узнал о начале войны в Абхазии из средств массовой информации и спустя несколько дней пополнил ряды защищающейся от грузинской агрессии армии."Я был в составе первого казачьего отряда. Уже война шла на два фронта. Противник занял к тому времени Гагру и на Гумисте был фронт. Мы располагались сначала в Гудауте, но потом ушли в батальон Амирана Берзения в Верхней Эшере", – рассказал Духов.По словам добровольца, он прибыл в Абхазию, так как посчитал нужным помочь тем, на чьей стороне правда.Духов вспомнил о том, как вместе с однополчанами ходил в разведку и вытеснял противника с занятых территорий.В один из таких дней бойцы вышли на выполнение задания рано утром, под снайперским огнем провели разведку стратегической возвышенности Цугуровка, где располагался штаб грузинского батальона. На следующий день добровольцы пошли в бой и выбили оттуда врага. Во время этой операции погибли четыре человека из отряда Духова и еще несколько человек из числа прикрывающих их.Кавалер ордена Леона Александр Темирканов из Кабардино-Балкаркии добровольцем себя не чувствует и называет абхазский народ братским.Темирканов добавил, что сегодня он радуется вместе с другими добровольцами, которые приехали в республику на праздник, а главной наградой считает свободу Абхазии.Валерию Жилетежеву из Кабардино-Балкарии было 30 лет, когда он встал на защиту абхазского народа, как он сам говорит, "по зову сердца".По его словам, главная заслуга такого отношения к Абхазии принадлежит Мусе Шанибову, который в ту пора был президентом Конфедерации народов Кавказа. Жилетежев также отметил, что в те годы многие чувствовали, что война неизбежна.Из песни слов не выкинешьПо завершении церемонии возложения участники направились в гудаутский Дом культуры, где прошла торжественная часть программы и праздничный концерт.Память павших защитников Абхазии почтили минутой молчания. Затем с благодарственной и поздравительной речью выступил президент Аслан Бжания.Он также подчеркнул, что приход добровольцев поднял боевой дух абхазских воинов и вселил уверенность в сердца всех жителей республики.Президент напомнил, что уже на второй день войны первый отряд добровольцев под руководством Султана Сосналиева прорвался в Абхазию, чтобы сражаться бок о бок с братским народом."Мы никогда не забудем их подвиг. 51 доброволец удостоен высокого звания "Герой Абхазии", 247 награждены орденом Леона, 623 - медалью "За отвагу". Эти цифры говорят о беспримерном мужестве и самоотверженности наших братьев", — подчеркнул Бжания.Кавалер ордена Леона, доброволец из Кабардино-Балкарии Руслан Лихов рассказал, что защитникам Абхазии приходилось очень тяжело.Он вспомнил слова министра обороны Грузии Георгия Каркарашвили, который прямо заявил о том, что не пожалеет жизней 100 тысяч грузин для уничтожения стотысячного абхазского населения."У нас, конечно, болела душа. У наших родителей болела душа. Они не знали, куда мы уходим, но мы пришли к нашему братскому народу и помогли. Без этого мы не смогли бы существовать", – сказал он и выразил уверенность в необходимости держаться вместе и сейчас, и в будущем.На сцену также вышел Николай Духов, который поздравил всех с праздником и прочитал стихотворение собственного сочинения, посвященное добровольцам.Председатель ассоциации чеченских добровольцев, кавалер ордена Леона Вахид Керимов прочитал полный текст клятвы добровольцев. В ней, в том числе, говорится о готовности идти на самопожертвование ради общего блага, защиты Абхазии и наказания грузинских захватчиков.В памятных церемониях приняла участие супруга Героя Абхазии, кавалера ордена "Ахьдз-Апша" I степени, министра обороны Абхазии, генерал-лейтенанта Султана Сосналиева Любовь Сосналиева.В своей речи она с сожалением отметила, что не всегда политики учитывают желание народов и действуют по своему усмотрению. Нередко такой подход приводит к войнам, что произошло в Абхазии в 1992 году.Врио главы администрации Гудаутского района Валерий Авидзба поблагодарил руководство страны, добровольцев и всех гостей города за то, что нашли время и присоединились к этому празднику.День добровольца, добавил он, – это праздник, который имеет большое значение для абхазской истории, культуры и неразрывно связан с судьбой республики.Концертная программа состояла из выступлений абхазских вокалистов, а также специального гостя из Южной Осетии Игоря Тасо. Наиболее эмоциональным моментом стало исполнение Нугзаром Какалия и Алясом Абухба неофициального гимна всего Кавказа, написанного Имамом Алимсултановым, "Вставайте, вставайте, Кавказа сыны". Весь зал встал и аплодировал до последнего аккорда.ВыставкаФотовыставка "Герои", посвященная добровольцам, открылась в музее Отечественной войны народа Абхазии имени Сергея Дбар в Гудауте.Как рассказала директор музея Гугуца Джикирба, экспозиция состоит из 304 копий снимков из архивов Фаины Матуа, Гули Кичба, Эммы Ермоловой, Алины Ачба, Ляли Чамагуа, Явуза Квадзба. 108 фотографий были представлены впервые. Среди них и те, что были сделаны во время встреч Владислава Ардзинба с представителями диаспоры в Турции, с руководителями республик Северного Кавказа. Выставка продлится до конца августа.Выставку посетил Аслан Бжания. Он также осмотрел залы, посвященные Великой Отечественной войне и жертвам политических репрессий, которые были открыты в прошлом году. Мебель в этих залах была куплена на средства резервного фонда президента.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240815/po-zovu-serdtsa-dobrovoltsy-v-otechestvennoy-voyne-naroda-abkhazii-1051998485.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220815/boytsy-dobroy-voli-1040910788.html

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Бадри Есиава https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/101792/49/1017924914_203:0:1056:852_100x100_80_0_0_214702ddae9200780a01456efaaf878b.jpg

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абхазия, отечественная война народа абхазии (1992-1993), новости, гудаута, день добровольца