https://sputnik-abkhazia.ru/20240819/zaschitniki-kavkaza-v-abkhazii-ischut-semi-propavshikh-v-gody-velikoy-otechestvennoy-voyny-1052040016.html

Защитники Кавказа: в Абхазии ищут семьи пропавших в годы Великой Отечественной войны

Защитники Кавказа: в Абхазии ищут семьи пропавших в годы Великой Отечественной войны

Sputnik Абхазия

Пресс-конференция, посвященная поиску семей воинов Красной армии, участвовавших в боях против немецких захватчиков в горах Кавказа в Краснодарском крае... 19.08.2024, Sputnik Абхазия

2024-08-19T17:24+0300

2024-08-19T17:24+0300

2024-08-19T18:04+0300

пресс-центр

абхазия

новости

великая отечественная война

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/08/13/1052038823_0:77:3369:1972_1920x0_80_0_0_bb8cb0633ddde69339e92dfb57145215.jpg

Бадрак Авидзба, SputnikНовые именаВ начале пресс-конференции руководитель проекта "Возвращение имени" Григорий Скворцов рассказал, что патриотический проект реализуется уже восемь лет, и каждый год появляются новые сведения о воинах из Абхазии.Скворцов пояснил, что стали известны имена 106 человек, и чтобы найти их семьи, в республике проводится акция "Возвращение имени. Новые имена".Кроме того, во время Великой Отечественной войны в Абхазии было организовано 23 госпиталя, в которых лечили воинов Красной армии, напомнил Скворцов."Сама Абхазия была территорией, где была создана госпитальная база Красной армии. На нашей территории находилось 23 госпиталя – это Гудаута, Адзюбжа, Агудзера, Сухум, Гагра, Бзыбь и на других территориях", – отметил он.Скворцов подчеркнул, что по данным Министерства обороны Абхазии, на территории республики в течение всей войны в госпиталях скончались 26 тысяч бойцов. Они были похоронены здесь. "Сегодня я выступаю от всех участников проекта с инициативой, чтобы к 80-летию Победы в 2025 году под патронажем президентов Абхазии и России была проведена акция "Возвращение имени" по восстановлению захоронений воинов Красной армии, умерших в госпиталях и похороненных на территории Абхазии", – подчеркнул Григорий Скворцов.Поиск воинов из АбхазииВ поисках бойцов Красной армии из Абхазии принимает участие эксперт проекта "Возвращение имени" Лидия Григорьян, которая присоединилась к пресс-конференции по видеомосту из Москвы.Она подчеркнула, что выходцы из Абхазии защищали побережье Черного моря и горные перевалы в тяжелых и жестоких боях с превосходящими силами противника. Найденные имена ранее считались утерянными, однако сегодня судьба этих людей установлена, известно, где они похоронены.Во время поисков в архивах ей удалось обнаружить сведения об участии курсантов Сухумского пехотного училища в обороне Черноморского побережья и горных перевалов Кавказа. Они оказались в составе 33-го мотострелкового полка внутренних войск НКВД.По ее словам, документы свидетельствуют о том, что выходцы из Абхазии редко сдавались в плен, предпочитая бороться до последнего. Только на одном перевале Аишха погибли около 40 бойцов из республики.Так, в результате поисковых работ удалось найти сведения о погибшем Мектате Джения из села Ачандара. Его потомку, Алмасхану Джения, во время пресс-конференции вручили рамку с формой извещения о месте захоронения родственника в Краснодарском крае.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240626/nelzya-zabyt-ob-uvekovechivanii-pamyati-zaschitnikov-rodiny-rasskazali-v-sputnik-1051471387.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20231109/uvekovechit-pamyat-sudby-chetverykh-krasnoarmeytsev-iz-abkhazii-1048997909.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости, великая отечественная война