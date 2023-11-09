https://sputnik-abkhazia.ru/20231109/uvekovechit-pamyat-sudby-chetverykh-krasnoarmeytsev-iz-abkhazii-1048997909.html

Увековечить память: судьбы четверых красноармейцев из Абхазии

Увековечить память: судьбы четверых красноармейцев из Абхазии

Судьбы четверых участников Великой Отечественной войны, уроженцев Абхазии, были установлены в рамках проекта “Возвращение имени”. 09.11.2023, Sputnik Абхазия

2023-11-09T18:10+0300

2023-11-09T18:10+0300

2023-11-09T18:10+0300

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Останки одного красноармейца, а также письма, личные вещи, фрагменты самолета и справку о смерти и месте захоронения передали родственникам героев в Сухуме 9 ноября.О том, как устанавливали судьбы красноармейцев-выходцев из Абхазии, читайте в материале Sputnik.Сария Кварацхелия, SputnikЧетверо выходцев из Абхазии - Ризабей Хибба, Тарас Цвижба, Нури Джопуа и Михаил Лейба встали на защиту большой советской родины, когда началась Великая Отечественная война. Все четверо воевали в разных батальонах и на разных направлениях, но всех объединяло одно - статус пропавших без вести.На протяжении долгого периода времени родственники красноармейцев пытались разузнать хоть что-то о них. И вот, спустя 80 лет, благодаря проекту “Возвращение имени”, судьбы героев установили.Футляр с инициалами Ризабея ХиббаКрасноармеец Ризабей Хибба из села Верхняя Эшера Сухумского района был активным участником обороны Керчи. Он воевал в составе 138 стрелковой дивизии. По словам руководителя проекта “Возвращение имени” Григория Скворцова, дивизия принимала участие в боях с немецкими оккупантами на плацдарме Керченского полуострова, и вела самые ожесточенные бои в апреле 1942 года.В том бою погиб и Ризабей Хибба. Однако родственники все 80 лет не имели никаких сведений о нем. Установить судьбу Ризабея удалось, можно сказать, чудом. Во время поисковых работ в селе Батальное участники объединения “Крым-поиск” нашли останки воина и его личные вещи, среди которых были кружка, ложка, фрагменты абхазского ремня, эбонитовый футляр с вкладышем. Благодаря этим вещам и удалось установить личность героя."Мы были удивлены, что сохранился эбонитовый футляр, сделанный собственной рукой и с инициалами Ризабея. Они сохранились и по ним мы смогли установить его судьбу", - отметил Скворцов.Останки и личные вещи героя передали родственникам Ризабея Хибба.Племянник Зураб Хибба поблагодарил всех причастных к установлению судьбы дяди. Он отметил, что для их семьи - важное событие, так как во время Отечественной войны на фронт ушли три брата его отца - Ризабей, Энвер и Миджит, - и все трое пропали без вести.Он отметил, что останки героя предадут земле на фамильном кладбище в родовом селе, а личные вещи Ризабея планируют передать в Абхазский государственный музей.Погиб под СмоленскомДругая судьба, которая вдохновила участников поисковой группы в рамках проекта “Возвращение имени”, - судьба стрелка-радиста 50-го бомбардировочного полка Красной армии Тараса Цвижба из села Члоу Очамчырского района. В 1939 году Тарас поступил в Ленинградскую школу летчиков.В 1941 году он в составе 50-го бомбардировочного полка Красной армии держал оборону Москвы, воевал в районе города Ельня.“В одном из боев, когда вылетело шесть бомбардировщиков, и именно шестой самолет был подбит немецкими захватчиками, и спикировал в то самое место, в которое мы приехали в 2021 году. Это опушка села. Мы разбирали останки самолета и останки экипажа. Экипаж состоял из трех человек. По номеру самолета мы смогли установить, что в этом самолете был Тарас. Мы стремились найти родных. Мы привезли с собой фрагменты этого самолета. Сегодня мы увековечим память Тараса и передаем его семье фрагменты самолета, кабины, его места радиста, там были даже патроны", - рассказал Григорий Скворцов.Всю жизнь искали отцаАнна и Люся Джопуа всю жизнь искали отца Нури, который в 1943 году пропал без вести. Когда Нури призвали на фронт старшей Люсе было всего два года, а Анна еще не родилась.После нескольких десятков лет безуспешных поисков, родственники Нури Джопуа обратились в проект “Возвращение имени”. Но сложность поиска заключалась в том, что часто неправильно записывались данные бойца.“Где-то он и Джноев, где-то Джопуа, где-то Калисмач. Но поскольку были базовые данные с села, откуда он был призван, и все время фигурировала одна и та же бригада - 8-я гвардейская стрелковая бригада, нам стало понятно, что это и есть Нури Кешимович Джопуа", - пояснил Скворцов.В итоге оказалось, что после госпиталя в Грузии Нури участвовал в битвах под Новороссийском. В одном из ожесточенных боев он получает очередное ранение, и попадает уже в Геленджикский госпиталь. 12 февраля 1943 года Нури Джопуа умирает в лечебном учреждении. Его похоронили на городском кладбище Геленджика, в братской могиле 803 погибших воинов.След по весточкамСудьбу самого молодого из этого списка, Михаила Лейба, смогли установить по письмам с фронта.Михаил в 1942 году поступил школу командиров Красной армии и был призван на фронт. На тот момент ему было всего 20 лет. После окончания школы он становится командиром пулеметного взвода.24 июля 1943 года Лейба погиб при освобождении Донбасса. 80 лет семья Михаила считала его пропавшим без вести.Долгие годы родственники Михаила хранили его письма, которые в итоге попали к участникам проекта “Возвращение имени”. По этим весточкам была составлена карта движения полевой почты.Представитель фамилии Лейба Анатолий Лейба поблагодарил всех причастных к поиску."В Великой Отечественной войне принимали участие два родных брата - Зосим и Михаил Лейба. Их матери пришло уведомление о том, что они оба пропали без вести. Семья Михаила и Зосима всегда переживали за то, что два родных брата ушли на фронт, а они даже не знают их судьбы. Я думаю, их души успокоятся. Сейчас в Донецкой области идут боевые действия, и мы не можем добраться до места захоронения, чтобы отсюда повезти нашу землю”, - отметил Анатолий Лейба.Григорий Скворцов добавил, что судьбы четверых выходцев Абхазии установлены, и они больше не считаются пропавшими без вести.

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