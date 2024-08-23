https://sputnik-abkhazia.ru/20240823/issledovatel-abkhazskogo-dolgoletiya-ne-stalo-poly-garb-1052076913.html

Исследователь абхазского долголетия: не стало Полы Гарб

Исследователь абхазского долголетия: не стало Полы Гарб

Sputnik Абхазия

Американская журналистка, геронтолог, этнограф Пола Гарб скончалась на 77-м году жизни. 23.08.2024, Sputnik Абхазия

2024-08-23T15:20+0300

2024-08-23T15:20+0300

2024-08-23T16:35+0300

абхазия

история

долгожители

пола гарб

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Sputnik Феномен долголетия Пола Гарб – американская журналистка, геронтолог и этнограф. В 1982 году она окончила антропологическое отделение исторического факультета МГУ. После защиты дипломной работы работала переводчиком и журналистом на радио. В 1979-1982 годах Пола несколько раз посещала Абхазию в составе советско-американских геронтологических экспедиций. Изучая феномен абхазского долгожительства, она побывала в различных городах и селах республики, встречалась со старцами и записала около 150 интервью. "Впервые я приехала в Абхазию в 1977 году в качестве туриста. Привезла своих двоих детей отдыхать в Пицунду. Это было мое первое знакомство с Абхазией, тогда я еще ничего не знала о долгожителях, меня интересовало лишь Черное море, пляж и солнце. В то время я работала в Москве, и все мои друзья в один голос советовали мне посетить Пицунду. Они и дали мне адрес людей, у которых можно было снять комнату. Вот так я и приехала дикарем", – рассказывала Гарб в интервью Sputnik. В следующем году она отдыхала уже в Агудзере, а спустя еще год посетила республику в составе геронтологической экспедиции. "Это было чистой случайностью. Я, студентка выпускного курса МГУ с американским паспортом, была ограничена в выборе мест прохождения практики. Когда меня пригласили в совместную советско-американскую экспедицию, я, недолго раздумывая, согласилась", – делилась воспоминаниями журналистка.Исследование абхазских долгожителей легло в основу ее дипломной работы, хотя до того момента этой темой Гарб не увлекалась. "Приехав в Абхазию снова, я попала совершенно в другой мир. Это был уже не курорт, а абхазская деревня. Мы посетили несколько деревень в Очамчырском районе, первая поездка, помню, была в Члоу. Каждый день мы группой ходили по домам долгожителей", – рассказывала Пола Гарб. Главный трудВ Абхазии Пола известна, прежде всего, своей книгой "Долгожители", изданной в 1986 году, которая стала результатом многолетних исследовательских экспедиций в Абхазию.Если в целом по СССР на миллион человек приходилось сто долгожителей, то в Абхазии на 500 тысяч населения их было около 250. Причем многие из них в своем почтенном возрасте были бодры и жизнерадостны. Неудивительно, что в советские времена исследователи со всего мира съезжались в республику для изучения этого феномена.Пола Гарб отмечала, что долголетие заключается "в голове", а не в теле. "У моих респондентов были обычные старческие болезни – артрит, потеря зрения и другие, – но все они были в здравом уме. У них было желание быть нужными, активными, они были оптимистичны. Я думаю, в этом и есть секрет", – говорила она. В ходе исследований Гарб определила, что в некоторых семьях долгожителей много, а в некоторых их совсем нет. Поэтому она пришла к выводу о том, что в феномене долгожительства заложен и генетический фактор.Кроме того, она считала, что важное значение имеет то, как человек питается, как справляется со стрессовыми ситуациями, как относится к окружающим людям и как в целом смотрит на жизнь.Так, следуя ее гипотезе, долгожительство определяется наличием этих двух факторов: генной предрасположенностью и здоровым образом жизни.

https://sputnik-abkhazia.ru/20160107/1016826818.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20230621/perezhit-vek-kak-abkhazskie-uchenye-izuchayut-dolgozhiteley-1046467723.html

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абхазия, история, долгожители, пола гарб