https://sputnik-abkhazia.ru/20240829/osvobozhdeny-naselennye-punkty-stelmakhovka-i-nikolaevka-v-zone-spetsoperatsii-1052114401.html

Освобождены населенные пункты Стельмаховка и Николаевка в зоне спецоперации

Освобождены населенные пункты Стельмаховка и Николаевка в зоне спецоперации

Sputnik Абхазия

Потери украинских войск за сутки составили до 2125 человек, следует из сводки Минобороны России. 29.08.2024, Sputnik Абхазия

2024-08-29T13:12+0300

2024-08-29T13:12+0300

2024-08-29T15:42+0300

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СУХУМ, 29 авг – Sputnik. Российские войска освободили населенные пункты Стельмаховка в Луганской Народной Республике и Николаевка в Донецкой Народной Республике, сообщает Министерство обороны России.Оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией России за сутки поражены склад крылатых ракет большой дальности Storm Shadow, нефтебаза, поставляющая топливо для военной техники ВСУ, скопления живой силы и военной техники противника в 135 районах.Средства ПВО России за сутки сбили три управляемые авиационные бомбы Hammer, реактивный снаряд HIMARS и 36 украинских беспилотных летательных аппаратов.В акватории Черного моря силами Черноморского флота уничтожены три безэкипажных катера ВСУ.Всего с начала СВО уничтожены: 640 самолетов, 283 вертолета, 30649 БПЛА, 575 ЗРК, 17593 танка и других боевых бронированных машин, 1426 боевых машин РСЗО, 13741 орудие полевой артиллерии и минометов, 25335 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240828/rossiyskie-voennye-osvobodili-naselennyy-punkt-kamyshevka-1052109947.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20240828/znachenie-kaspiyskogo-mrk-amur-s-kalibrami-dlya-vmf-rossii-1052108303.html

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