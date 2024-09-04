https://sputnik-abkhazia.ru/20240904/teatr-baltiyskiy-dom-pokazhet-chetyre-spektaklya-v-sukhume-1052168134.html
Театр "Балтийский дом" покажет четыре спектакля в Сухуме
Театр "Балтийский дом" покажет четыре спектакля в Сухуме
Sputnik Абхазия
"Большие гастроли" Санкт-Петербургского театра "Балтийский дом" пройдут в РУСДРАМе с 13 по 15 сентября. 04.09.2024, Sputnik Абхазия
2024-09-04T09:00+0300
2024-09-04T09:00+0300
2024-09-04T10:33+0300
в абхазии
абхазия
новости
театр
русдрам
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102983/74/1029837475_0:151:1620:1062_1920x0_80_0_0_719de899af43210fa80d38717eaf4e9c.jpg
СУХУМ, 4 сен – Sputnik. Театр "Балтийский дом" из Санкт-Петербурга покажет четыре спектакля на сцене РУСДРАМа, сказал в эфире радио Sputnik директор театра Сергей Шуб. "Мы давно дружим с вашим театром, мы давно дружим с его замечательным руководителем (Ираклием Хинтба – прим.). Этот театр неоднократно бывал у нас в Петербурге на гастролях, принимал участие в наших фестивалях, и это будет наш ответный визит. Он органичен, мы иначе и не представляли развитие наших отношений", – пояснил он. По словам Шуба, при отборе спектаклей, которых покажут в Сухуме, руководство театра придерживалось определенных критериев. Первым из них, разумеется, был художественный уровень постановки. Учитывался и репертуар принимающего театра, и размер сцены, и предпочтения абхазских зрителей. "Балтийский дом" представит четыре спектакля – классику по Чехову, современную зарубежную и российскую пьесы, детскую сказку. Труппа и технический персонал театра будет состоять примерно из 40 человек. Сергей Шуб не исключает, что в будущем режиссерам "Балтийского дома" удастся поставить спектакль в РУСДРАМе. Пока, по его словам, идея находится на уровне обсуждения, но сотрудничество с абхазским театром будет развиваться в этом направлении тоже.С 13 по 15 сентября на сцене РУСДРАМа российские артисты покажут четыре спектакля: "Попрыгунью" по рассказу Чехова, "Таню" по пьесе Алексея Арбузова, сказку "Приключения Мамы Му и ее друзей" и "О чем говорят мужчины и женщины" по пьесе Ясмины Резы. Приезд организован по программе "Большие гастроли" Росконцерта.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240903/shub-o-predstoyaschikh-gastrolyakh-baltiyskogo-doma-v-abkhazii-inache-i-byt-ne-moglo--1052165464.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20240704/sukhumskiy-grazhdanin-irakliy-khintba-o-pochetnom-zvanii-i-gastrolyakh-v-rossii-1051565937.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102983/74/1029837475_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_efc016dca8a047caa9122dbc44d0ab55.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, новости, театр, русдрам
абхазия, новости, театр, русдрам
Театр "Балтийский дом" покажет четыре спектакля в Сухуме
09:00 04.09.2024 (обновлено: 10:33 04.09.2024)
"Большие гастроли" Санкт-Петербургского театра "Балтийский дом" пройдут в РУСДРАМе с 13 по 15 сентября.
СУХУМ, 4 сен – Sputnik.
Театр "Балтийский дом" из Санкт-Петербурга покажет четыре спектакля на сцене РУСДРАМа, сказал в эфире радио Sputnik
директор театра Сергей Шуб.
"Мы давно дружим с вашим театром, мы давно дружим с его замечательным руководителем (Ираклием Хинтба – прим.). Этот театр неоднократно бывал у нас в Петербурге на гастролях, принимал участие в наших фестивалях, и это будет наш ответный визит. Он органичен, мы иначе и не представляли развитие наших отношений", – пояснил он.
По словам Шуба, при отборе спектаклей, которых покажут в Сухуме, руководство театра придерживалось определенных критериев. Первым из них, разумеется, был художественный уровень постановки. Учитывался и репертуар принимающего театра, и размер сцены, и предпочтения абхазских зрителей.
"Балтийский дом" представит четыре спектакля – классику по Чехову, современную зарубежную и российскую пьесы, детскую сказку. Труппа и технический персонал театра будет состоять примерно из 40 человек.
Сергей Шуб не исключает, что в будущем режиссерам "Балтийского дома" удастся поставить спектакль в РУСДРАМе. Пока, по его словам, идея находится на уровне обсуждения, но сотрудничество с абхазским театром будет развиваться в этом направлении тоже.
С 13 по 15 сентября на сцене РУСДРАМа российские артисты покажут четыре спектакля: "Попрыгунью" по рассказу Чехова, "Таню" по пьесе Алексея Арбузова, сказку "Приключения Мамы Му и ее друзей" и "О чем говорят мужчины и женщины" по пьесе Ясмины Резы.
Приезд организован по программе "Большие гастроли" Росконцерта.