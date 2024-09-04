https://sputnik-abkhazia.ru/20240904/teatr-baltiyskiy-dom-pokazhet-chetyre-spektaklya-v-sukhume-1052168134.html

Театр "Балтийский дом" покажет четыре спектакля в Сухуме

Театр "Балтийский дом" покажет четыре спектакля в Сухуме

Sputnik Абхазия

"Большие гастроли" Санкт-Петербургского театра "Балтийский дом" пройдут в РУСДРАМе с 13 по 15 сентября. 04.09.2024, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 4 сен – Sputnik. Театр "Балтийский дом" из Санкт-Петербурга покажет четыре спектакля на сцене РУСДРАМа, сказал в эфире радио Sputnik директор театра Сергей Шуб. "Мы давно дружим с вашим театром, мы давно дружим с его замечательным руководителем (Ираклием Хинтба – прим.). Этот театр неоднократно бывал у нас в Петербурге на гастролях, принимал участие в наших фестивалях, и это будет наш ответный визит. Он органичен, мы иначе и не представляли развитие наших отношений", – пояснил он. По словам Шуба, при отборе спектаклей, которых покажут в Сухуме, руководство театра придерживалось определенных критериев. Первым из них, разумеется, был художественный уровень постановки. Учитывался и репертуар принимающего театра, и размер сцены, и предпочтения абхазских зрителей. "Балтийский дом" представит четыре спектакля – классику по Чехову, современную зарубежную и российскую пьесы, детскую сказку. Труппа и технический персонал театра будет состоять примерно из 40 человек. Сергей Шуб не исключает, что в будущем режиссерам "Балтийского дома" удастся поставить спектакль в РУСДРАМе. Пока, по его словам, идея находится на уровне обсуждения, но сотрудничество с абхазским театром будет развиваться в этом направлении тоже.С 13 по 15 сентября на сцене РУСДРАМа российские артисты покажут четыре спектакля: "Попрыгунью" по рассказу Чехова, "Таню" по пьесе Алексея Арбузова, сказку "Приключения Мамы Му и ее друзей" и "О чем говорят мужчины и женщины" по пьесе Ясмины Резы. Приезд организован по программе "Большие гастроли" Росконцерта.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240903/shub-o-predstoyaschikh-gastrolyakh-baltiyskogo-doma-v-abkhazii-inache-i-byt-ne-moglo--1052165464.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20240704/sukhumskiy-grazhdanin-irakliy-khintba-o-pochetnom-zvanii-i-gastrolyakh-v-rossii-1051565937.html

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