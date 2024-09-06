https://sputnik-abkhazia.ru/20240906/amerikanskiy-zhurnalist-nazval-litsemernymi-sanktsii-protiv-rossiyskikh-smi-1052201388.html

Американский журналист назвал лицемерными санкции против российских СМИ

Американский журналист назвал лицемерными санкции против российских СМИ

Sputnik Абхазия

США ввели санкции против МИА "Россия сегодня", РИА Новости, RT, Sputnik, Ruptly, Маргариты Симоньян, ряда сотрудников RT. 06.09.2024, Sputnik Абхазия

2024-09-06T16:43+0300

2024-09-06T16:43+0300

2024-09-06T16:43+0300

новости

санкции

россия сегодня

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/03/04/1031948397_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_dfdfa92279ffc759963ba1757796bdd0.jpg

СУХУМ, 6 сен - Sputnik. Соединенные Штаты ввели санкции против российских СМИ, при этом разрешая финансировать работу медиа своим союзникам, заявил РИА Новости американский журналист Джексон Хинкл.Журналист подчеркнул, что в США приближаются президентские выборы, и ближе к ноябрю цензура со стороны руководства Вашингтона только усилится. США ввели санкции против МИА "Россия сегодня", РИА Новости, RT, Sputnik, Ruptly. Они также затронули главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян, ряд сотрудников RT.По мнению Вашингтона, "Россия сегодня" и дочерние организации должны функционировать как "иностранные миссии", так как якобы контролируются российским правительством.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240905/informatsionnym-terrorom-nazvali-v-sirii-sanktsii-protiv-rossiyskikh-smi-1052193052.html

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

новости, санкции, россия сегодня