https://sputnik-abkhazia.ru/20240906/amerikanskiy-zhurnalist-nazval-litsemernymi-sanktsii-protiv-rossiyskikh-smi-1052201388.html
Американский журналист назвал лицемерными санкции против российских СМИ
Американский журналист назвал лицемерными санкции против российских СМИ
Sputnik Абхазия
США ввели санкции против МИА "Россия сегодня", РИА Новости, RT, Sputnik, Ruptly, Маргариты Симоньян, ряда сотрудников RT. 06.09.2024, Sputnik Абхазия
2024-09-06T16:43+0300
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СУХУМ, 6 сен - Sputnik. Соединенные Штаты ввели санкции против российских СМИ, при этом разрешая финансировать работу медиа своим союзникам, заявил РИА Новости американский журналист Джексон Хинкл.Журналист подчеркнул, что в США приближаются президентские выборы, и ближе к ноябрю цензура со стороны руководства Вашингтона только усилится. США ввели санкции против МИА "Россия сегодня", РИА Новости, RT, Sputnik, Ruptly. Они также затронули главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян, ряд сотрудников RT.По мнению Вашингтона, "Россия сегодня" и дочерние организации должны функционировать как "иностранные миссии", так как якобы контролируются российским правительством.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240905/informatsionnym-terrorom-nazvali-v-sirii-sanktsii-protiv-rossiyskikh-smi-1052193052.html
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новости, санкции, россия сегодня
новости, санкции, россия сегодня
Американский журналист назвал лицемерными санкции против российских СМИ
США ввели санкции против МИА "Россия сегодня", РИА Новости, RT, Sputnik, Ruptly, Маргариты Симоньян, ряда сотрудников RT.
СУХУМ, 6 сен - Sputnik. Соединенные Штаты ввели санкции против российских СМИ, при этом разрешая финансировать работу медиа своим союзникам, заявил РИА Новости американский журналист Джексон Хинкл.
"Это смешно и грустно, поскольку мы все знаем: таким странам, как Канада, Великобритания, Израиль, любым нашим, американским, союзникам разрешено иметь такие отношения и финансировать СМИ. Не дай Бог это сделает Россия и расскажет правду о том, что происходит в мире", - сказал Хинкл в интервью на полях Восточного экономического форума.
Журналист подчеркнул, что в США приближаются президентские выборы, и ближе к ноябрю цензура со стороны руководства Вашингтона только усилится.
США ввели санкции против МИА "Россия сегодня", РИА Новости, RT, Sputnik, Ruptly. Они также затронули главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян, ряд сотрудников RT.
По мнению Вашингтона, "Россия сегодня" и дочерние организации должны функционировать как "иностранные миссии", так как якобы контролируются российским правительством.