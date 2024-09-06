https://sputnik-abkhazia.ru/20240906/amerikanskogo-blogera-loren-chen-uvolili-za-vozmozhnoe-sotrudnichestvo-s-rt-1052201752.html

Американского блогера Лорен Чен уволили за возможное сотрудничество с RT

Американского блогера Лорен Чен уволили за возможное сотрудничество с RT

Sputnik Абхазия

4 сентября США наложили санкции на российские СМИ. Санкции были также введены против главреда медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариты Симоньян и некоторых... 06.09.2024, Sputnik Абхазия

2024-09-06T19:53+0300

2024-09-06T19:53+0300

2024-09-06T19:53+0300

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СУХУМ, 6 сен – Sputnik. Американская медиакомпания Blaze Media уволила блогера Лорен Чен, которая якобы сотрудничала с телеканалом RT, сообщает РИА Новости со ссылкой на британские и американские СМИ.Уточняется, что Чен и ее супруг Лиам Донован – сооснователи компании Tenet Media. По информации газеты Daily Beast, основатели этой компании упоминаются в обвинительном заключении по делу о финансировании блогеров со стороны государственных российских СМИ. Их имена не называются, но только они подходят под это описание, отмечается в публикации.Кроме того, по заверениям британской Daily Mail, в 2021 и 2022 годах Лорен Чен участвовала в создании нескольких статей для RT.США ввели санкции против МИА "Россия сегодня", РИА Новости, RT, Sputnik, Ruptly. Они также затронули главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян, ряд сотрудников RT. Причем двоим из них предъявлено обвинение в сговоре с целью отмывания денег и нарушении Закона о регистрации иностранных агентов (FARA).По мнению Вашингтона, "Россия сегодня" и дочерние организации должны функционировать как "иностранные миссии", так как якобы контролируются российским правительством.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240906/amerikanskiy-zhurnalist-nazval-litsemernymi-sanktsii-protiv-rossiyskikh-smi-1052201388.html

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