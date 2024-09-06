https://sputnik-abkhazia.ru/20240906/amerikanskogo-blogera-loren-chen-uvolili-za-vozmozhnoe-sotrudnichestvo-s-rt-1052201752.html
Американского блогера Лорен Чен уволили за возможное сотрудничество с RT
Американского блогера Лорен Чен уволили за возможное сотрудничество с RT
Sputnik Абхазия
4 сентября США наложили санкции на российские СМИ. Санкции были также введены против главреда медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариты Симоньян и некоторых... 06.09.2024, Sputnik Абхазия
2024-09-06T19:53+0300
2024-09-06T19:53+0300
2024-09-06T19:53+0300
новости
сми
сша
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/09/06/1052200985_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_4f371622e0aacd884ae38c9cdd4f0925.jpg
СУХУМ, 6 сен – Sputnik. Американская медиакомпания Blaze Media уволила блогера Лорен Чен, которая якобы сотрудничала с телеканалом RT, сообщает РИА Новости со ссылкой на британские и американские СМИ.Уточняется, что Чен и ее супруг Лиам Донован – сооснователи компании Tenet Media. По информации газеты Daily Beast, основатели этой компании упоминаются в обвинительном заключении по делу о финансировании блогеров со стороны государственных российских СМИ. Их имена не называются, но только они подходят под это описание, отмечается в публикации.Кроме того, по заверениям британской Daily Mail, в 2021 и 2022 годах Лорен Чен участвовала в создании нескольких статей для RT.США ввели санкции против МИА "Россия сегодня", РИА Новости, RT, Sputnik, Ruptly. Они также затронули главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян, ряд сотрудников RT. Причем двоим из них предъявлено обвинение в сговоре с целью отмывания денег и нарушении Закона о регистрации иностранных агентов (FARA).По мнению Вашингтона, "Россия сегодня" и дочерние организации должны функционировать как "иностранные миссии", так как якобы контролируются российским правительством.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240906/amerikanskiy-zhurnalist-nazval-litsemernymi-sanktsii-protiv-rossiyskikh-smi-1052201388.html
сша
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/09/06/1052200985_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_0fc980d107367e2184da66b0a7268d63.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
новости, сми, сша
Американского блогера Лорен Чен уволили за возможное сотрудничество с RT
4 сентября США наложили санкции на российские СМИ. Санкции были также введены против главреда медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариты Симоньян и некоторых сотрудников RT.
СУХУМ, 6 сен – Sputnik.
Американская медиакомпания Blaze Media уволила блогера Лорен Чен, которая якобы сотрудничала с телеканалом RT, сообщает РИА Новости
со ссылкой на британские и американские СМИ.
"Лорен Чен была независимым подрядчиком, контракт с ней был расторгнут", — заявил Semafor гендиректор Blaze Media Тайлер Кардон.
Уточняется, что Чен и ее супруг Лиам Донован – сооснователи компании Tenet Media. По информации газеты Daily Beast, основатели этой компании упоминаются в обвинительном заключении по делу о финансировании блогеров со стороны государственных российских СМИ. Их имена не называются, но только они подходят под это описание, отмечается в публикации.
Кроме того, по заверениям британской Daily Mail, в 2021 и 2022 годах Лорен Чен участвовала в создании нескольких статей для RT.
США ввели санкции против МИА "Россия сегодня", РИА Новости, RT, Sputnik, Ruptly. Они также затронули главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргариту Симоньян, ряд сотрудников RT. Причем двоим из них предъявлено обвинение в сговоре с целью отмывания денег и нарушении Закона о регистрации иностранных агентов (FARA).
По мнению Вашингтона, "Россия сегодня" и дочерние организации должны функционировать как "иностранные миссии", так как якобы контролируются российским правительством.