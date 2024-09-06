https://sputnik-abkhazia.ru/20240906/diskussionnomu-klubu-valday-ispolnilos-20-let-1052198926.html

Дискуссионному клубу "Валдай" исполнилось 20 лет

Дискуссионному клубу "Валдай" исполнилось 20 лет

Sputnik Абхазия

Клуб получил название от места проведения первой конференции. В сентябре 2004 года она прошла в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай. 06.09.2024, Sputnik Абхазия

2024-09-06T15:12+0300

2024-09-06T15:12+0300

2024-09-06T15:24+0300

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СУХУМ, 6 сен – Sputnik. Международному дискуссионному клубу "Валдай" исполнилось 20 лет. Первое заседание открылось 2 сентября 2004 года в Великом Новгороде недалеко от озера Валдай, а 6 сентября эксперты клуба встретились с президентом Владимиром Путиным. За 20 лет в работе "Валдая" приняли участие более тысячи спикеров из 85 стран — политики, эксперты, общественные деятели. Клуб и сейчас работает со специалистами мирового уровня в области международных отношений, глобальной политики, безопасности, социологии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20231005/tsivilizatsionnyy-vybor-rossii-vladimir-putin-prinyal-uchastie-v-zasedanii-kluba-valday-1048472588.html

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