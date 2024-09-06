https://sputnik-abkhazia.ru/20240906/pozhar-na-svalke-v-schaschikuare-lokalizovan-1052195724.html

Пожар на свалке в Щащикуаре локализован

Пожар на свалке в Щащикуаре локализован

Sputnik Абхазия

Мусор на полигоне в Галском районе загорелся 16 августа. По словам главы администрации Константина Пилия, предположительно, причиной возгорания был... 06.09.2024, Sputnik Абхазия

2024-09-06T12:26+0300

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СУХУМ, 6 сен – Sputnik. Пожар на свалке в Щащикуаре локализован, сообщил Sputnik заместитель главы администрации Галского района Дмитрий Адлейба. Этому способствовали дожди, которые прошли вчера и сегодня. Сухумскую технику из Галского района уже вывезли. На месте остались работники коммунальных служб столицы и Галского района, они выявляют и тушат скрытые очаги возгорания. Полигон в Галском районе загорелся 16 августа. По словам главы администрации Константина Пилия, предположительно, причиной возгорания был человеческий фактор. Пожар охватил почти половину свалки, из-за сильного задымления пожарные не могли подобраться к очагам возгорания. На помощь галским коммунальщикам отправили технику и людей из Сухума.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240822/piliya-vinovnikov-pozhara-na-poligone-v-galskom-rayone-mogut-privlech-k-otvetstvennosti-1052072685.html

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