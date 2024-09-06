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Прогноз погоды в Абхазии на выходные 7 и 8 сентября
Прогноз погоды в Абхазии на выходные 7 и 8 сентября
Sputnik Абхазия
Погоду черноморского побережья Абхазии будет формировать нестабильное барическое поле как пониженного, так и повышенного давления. 06.09.2024, Sputnik Абхазия
2024-09-06T17:32+0300
2024-09-06T17:32+0300
2024-09-06T17:32+0300
в абхазии
абхазия
погода в абхазии
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СУХУМ, 6 сен – Sputnik. В пятницу, 6 сентября, в Абхазии ожидается переменная облачность, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.В субботу – без осадков, местами утром в воскресенье возможен слабый дождь, гроза. Атмосферное давление пониженное, нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, порывы до 10 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +19°С до +24°С, днем от +24°С до +29°С.Температура морской воды +28°С.Волнение морской воды слабое и значительное, 1-3 балла.Относительная влажность воздуха – 60-80%.
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абхазия, погода в абхазии
абхазия, погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на выходные 7 и 8 сентября
Погоду черноморского побережья Абхазии будет формировать нестабильное барическое поле как пониженного, так и повышенного давления.
СУХУМ, 6 сен – Sputnik. В пятницу, 6 сентября, в Абхазии ожидается переменная облачность, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
В субботу – без осадков, местами утром в воскресенье возможен слабый дождь, гроза.
Атмосферное давление пониженное, нестабильное.
Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, порывы до 10 метров в секунду.
Температура воздуха ночью от +19°С до +24°С, днем от +24°С до +29°С.
Температура морской воды +28°С.
Волнение морской воды слабое и значительное, 1-3 балла.
Относительная влажность воздуха – 60-80%.