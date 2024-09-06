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Прогноз погоды в Абхазии на выходные 7 и 8 сентября

Прогноз погоды в Абхазии на выходные 7 и 8 сентября

Sputnik Абхазия

Погоду черноморского побережья Абхазии будет формировать нестабильное барическое поле как пониженного, так и повышенного давления. 06.09.2024, Sputnik Абхазия

2024-09-06T17:32+0300

2024-09-06T17:32+0300

2024-09-06T17:32+0300

в абхазии

абхазия

погода в абхазии

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СУХУМ, 6 сен – Sputnik. В пятницу, 6 сентября, в Абхазии ожидается переменная облачность, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.В субботу – без осадков, местами утром в воскресенье возможен слабый дождь, гроза. Атмосферное давление пониженное, нестабильное.Ветер слабый и умеренный, 3-8 метров в секунду, порывы до 10 метров в секунду.Температура воздуха ночью от +19°С до +24°С, днем от +24°С до +29°С.Температура морской воды +28°С.Волнение морской воды слабое и значительное, 1-3 балла.Относительная влажность воздуха – 60-80%.

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абхазия, погода в абхазии