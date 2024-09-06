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Реконструкция системы водоснабжения началась в селе Отхара
Реконструкция системы водоснабжения началась в селе Отхара
Sputnik Абхазия
Ремонт поможет решить проблему с водоснабжением для 357 семей, живущих в селе. 06.09.2024, Sputnik Абхазия
2024-09-06T21:34+0300
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СУХУМ, 6 сен - Sputnik. Реконструкция системы водоснабжения началась в селе Отхара Гудаутского района, сообщает пресс-служба президента Абхазии. Работы идут уже два месяца. Старые резервуары, построенные в 60-70-х годах, вышли их строя, пропускали воду и не подходили для капитального ремонта. На их месте появятся новые объемом в 300 и 500 кубометров. Опалубка в первом уже собрана, во втором собрана частично.Раньше три поселка в Отхаре получали воду по очереди, раз в 2-3 дня. Глава села Анатолий Айба выразил надежду на то, что после завершения работ проблема будет решена.Ремонт завершится к концу месяца. Он финансируется из средств республиканского бюджета.
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абхазия: благоустройство районов и городов, новости, абхазия
абхазия: благоустройство районов и городов, новости, абхазия
Реконструкция системы водоснабжения началась в селе Отхара
21:34 06.09.2024 (обновлено: 21:35 06.09.2024)
Ремонт поможет решить проблему с водоснабжением для 357 семей, живущих в селе.
СУХУМ, 6 сен - Sputnik. Реконструкция системы водоснабжения началась в селе Отхара Гудаутского района, сообщает пресс-служба президента Абхазии.
Работы идут уже два месяца. Старые резервуары, построенные в 60-70-х годах, вышли их строя, пропускали воду и не подходили для капитального ремонта. На их месте появятся новые объемом в 300 и 500 кубометров. Опалубка в первом уже собрана, во втором собрана частично.
"Завтра мы принимаем бетон и начнем заливать стены. Помимо бетонных работ, были проведены скрытые земляные работы: заменены трубы вокруг резервуаров, обновлены старые колодцы и задвижки", - рассказал глава подрядной организации Руслам Цвейба.
Раньше три поселка в Отхаре получали воду по очереди, раз в 2-3 дня. Глава села Анатолий Айба выразил надежду на то, что после завершения работ проблема будет решена.
Ремонт завершится к концу месяца. Он финансируется из средств республиканского бюджета.