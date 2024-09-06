https://sputnik-abkhazia.ru/20240906/rekonstruktsiya-sistemy-vodosnabzheniya-nachalas-v-sele-otkhara-1052203641.html

Реконструкция системы водоснабжения началась в селе Отхара

Реконструкция системы водоснабжения началась в селе Отхара

Sputnik Абхазия

Ремонт поможет решить проблему с водоснабжением для 357 семей, живущих в селе. 06.09.2024, Sputnik Абхазия

2024-09-06T21:34+0300

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СУХУМ, 6 сен - Sputnik. Реконструкция системы водоснабжения началась в селе Отхара Гудаутского района, сообщает пресс-служба президента Абхазии. Работы идут уже два месяца. Старые резервуары, построенные в 60-70-х годах, вышли их строя, пропускали воду и не подходили для капитального ремонта. На их месте появятся новые объемом в 300 и 500 кубометров. Опалубка в первом уже собрана, во втором собрана частично.Раньше три поселка в Отхаре получали воду по очереди, раз в 2-3 дня. Глава села Анатолий Айба выразил надежду на то, что после завершения работ проблема будет решена.Ремонт завершится к концу месяца. Он финансируется из средств республиканского бюджета.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240830/remont-dorogi-tkuarchal-akarmara-budet-zavershen-v-sentyabre-1052127528.html

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