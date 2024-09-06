https://sputnik-abkhazia.ru/20240906/rossiyskie-voyska-za-nedelyu-osvobodili-sem-naselennykh-punktov-v-dnr-1052202136.html

Российские войска за неделю освободили семь населенных пунктов в ДНР

Российские войска за неделю освободили семь населенных пунктов в ДНР

Sputnik Абхазия

За неделю потери Киева в зоне спецоперации составили до 16 215 военнослужащих, сообщили в российском Минобороны. 06.09.2024, Sputnik Абхазия

2024-09-06T17:07+0300

2024-09-06T17:07+0300

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СУХУМ, 6 сен – Sputnik. За период с 31 августа по 6 сентября российские войска освободили в ДНР семь населенных пунктов, сообщает Министерство обороны России.В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Центр" освобождены населенные пункты Кирово, Птичье, Скучное, Карловка, Заветное и Журавка Донецкой Народной Республики", – говорится в публикации.Также подразделения группировки "Восток" освободили населенный пункт Пречистовка. Ведомство сообщает, что за указанный период ВС РФ нанесли 17 групповых ударов, в том числе ракетами "Кинжал" и беспилотниками по украинским объектам. Поражены: сборочные предприятия ракетно-космической и авиационной промышленности, критически важные объекты энергетики, склады ракетно-артиллерийского вооружения, топлива и материально-технических средств, цеха сборки БПЛА, места хранения безэкипажных катеров, пункты временной дислокации личного состава и наемников, учебный центр ВСУ в Полтаве.Освобождены населенные пункты Кирово, Птичье, Скучное, Карловка, Заветное, Пречистовка и Журавка Донецкой Народной Республики.Средствами ПВО России за неделю сбит украинский самолет МиГ-29, перехвачены семь ракет ATACMS, 20 управляемых авиабомб Hammer, 54 снаряда HIMARS и Vampire и 367 беспилотников самолетного типа.Силами Черноморского флота уничтожены 11 украинских безэкипажных катеров.В течение недели на линии боевого соприкосновения 41 украинский военнослужащий сдался в плен.Всего с начала СВО уничтожены: 642 самолета, 283 вертолета, 31068 БПЛА, 578 ЗРК, 17947 танков и других боевых бронированных машин, 1446 боевых машин РСЗО, 14158 орудий полевой артиллерии и минометов, 25735 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240904/rossiyskie-voyska-nanesli-udar-po-uchebno-trenirovochnomu-tsentru-vsu-v-poltave-1052173925.html

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