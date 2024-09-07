https://sputnik-abkhazia.ru/20240907/byvshiy-kandidat-v-prezidenty-ssha-zayavil-chto-ne-verit-v-obvineniya-protiv-rossiyskikh-smi-1052205091.html

Бывший кандидат в президенты США заявил, что не верит в обвинения против российских СМИ

Бывший кандидат в президенты США заявил, что не верит в обвинения против российских СМИ

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 7 сен - Sputnik. Бывший кандидат в президенты США Вивек Рамасвами заявил, что не верит в обвинения американских властей в адрес российских СМИ. 07.09.2024, Sputnik Абхазия

2024-09-07T15:28+0300

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СУХУМ, 7 сен - Sputnik. Бывший кандидат в президенты США Вивек Рамасвами заявил, что не верит в обвинения американских властей в адрес российских СМИ.Рамасвами обратил внимание на то, что подобные обвинения уже звучали в ходе прошлых выборных циклов, но не подтверждались.Министерство финансов США 4 сентября объявило о введении санкций в отношении главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, а также ее заместителей Антона Анисимова и Елизаветы Бродской. Помимо них, в черный список попали глава информационного вещания RT Андрей Кияшко, руководитель отдела цифровых медиапроектов Константин Калашников и ряд других сотрудников телеканала.Госдепартамент США ужесточил условия работы медиагруппы "Россия сегодня" и ее дочерних предприятий, определив их статус как "зарубежные миссии". Как предписывает закон о зарубежных миссиях, от них потребуется уведомлять ведомство о работающем в США персонале и имуществе.Американские власти также объявили о новой политике, ограничивающей выдачу виз лицам, которые якобы действуют от лица "поддерживаемых Кремлем" СМИ. При этом госдеп отказался раскрыть, кого конкретно затронули визовые ограничения. Комментируя новые санкции, официальный представитель госдепартамента заявил, что они направлены не против отдельных российских журналистов, а против сотрудников попавших под рестрикции организаций, которые "занимались незаконной деятельностью".Законодатели-республиканцы при этом связали претензии к российским СМИ с выборами, заявив, что демократы уже продвигали подобные обвинения в прошлом, но после они не подтвердились.Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять нынешний вице-президент Камала Харрис, Республиканскую - экс-президент Дональд Трамп.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240906/amerikanskiy-zhurnalist-nazval-litsemernymi-sanktsii-protiv-rossiyskikh-smi-1052201388.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20240905/informatsionnym-terrorom-nazvali-v-sirii-sanktsii-protiv-rossiyskikh-smi-1052193052.html

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