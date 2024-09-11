Не знавший страха: памяти Юрия Воронова
12:10 11.09.2024 (обновлено: 12:38 11.09.2024)
© Foto / Семейный архив Светланы ВороновойЮрий Воронов с дочерью Тамарой и сыном Николаем
© Foto / Семейный архив Светланы Вороновой
Подписаться
11 сентября 1995 года на пороге своей квартиры в Сухуме был убит выдающийся абхазский ученый и политический деятель, доктор исторических наук Юрий Воронов.
Воронов был одним из главных символов победы и независимости Абхазии.
Sputnik
Наука и политика
Известный абхазский ученый и политик Юрий Воронов был представителем старинного русского дворянский рода Вороновых, который берет свое начало от литовского князя Дмитрия Боброка-Вороновского. Прадед Юрия Воронова Николай Ильич в 1863 году за связь с революционерами пожизненно был сослан на Кавказ. Но в 1874 году за заслуги перед Кавказским краем ему был пожалован участок земли в селе Цебельда, где и было основано имение "Ясочка". Так Вороновы оказались в Абхазии.
Родился Юрий Воронов 8 мая 1941 года в имении "Ясочка". С самого детства будущий ученый увлекался археологией. Причиной тому стала сама местность, где проживали Вороновы. Цебельда богата древними историческими памятниками. Она была частью Великого шелкового пути, здесь находятся руины древней крепости Апсилия. Школьником он даже участвовал в археологических раскопках.
После окончания сухумской средней школы №3 Юрий Воронов поступил в Ленинградский государственный университет. В 1965 году он окончил обучение по специальности "египтология".
После окончания университета Воронов вернулся на родину и стал работать младшим научным сотрудником в Обществе по охране памятников культуры Абхазии, Сухумского НИИ туризма, был старшим научным сотрудником в Институте туризма при ВЦСПС (Всесоюзный центральный совет профессиональных союзов - прим.).
Кроме того, Юрий Воронов был ведущим научным сотрудником отдела археологии Абхазского научно-исследовательского института истории, языка и литературы.
"Главным в жизни Юрия Воронова была наука. В историю мирового кавказоведения он вошел как замечательный ученый-археолог, первооткрыватель и исследователь десятков памятников Абхазии и Западного Кавказа от палеолита до позднего средневековья, автор более трех сотен опубликованных работ. В то же время Воронов — историк Абхазии нового времени", – писал о нем ученый Юрий Анчабадзе.
11 сентября 2023, 09:00
Путь к политике
В 1991 году Воронов был избран депутатом Верховного Совета Республики Абхазия. С марта 1992-го по декабрь 1993 года был главой комиссии Верховного Совета республики по правам человека и межнациональным отношениям.
Во время Отечественной войны народа Абхазии Юрий Воронов возглавил информационную борьбу республики, используя каждую возможность донести миру правду о военных событиях. В 1993 году Воронов был назначен заместителем председателя Совета Министров Абхазии, а в 1995 году – вице-премьером.
С первых дней Отечественной войны народа Абхазии ученый, по словам его супруги Светланы, практически возглавил информационную борьбу за республику.
"Любая война, в том числе и информационная, требует значительных средств. Мы вступили в эту войну нищими. Все наши попытки донести до сведения общественности правду о войне блокировались. И тогда Юра принял беспрецедентное решение организовать работу с общественностью непосредственно по месту работы, досуга, в различного рода общественных, политических, религиозных, гуманитарных и иных организациях. Это был титанический труд, не вмещающийся ни в какие временные рамки", – вспоминал друг ученого, правозащитник Зураб Ачба.
Не знавший страха
Вспоминая своего друга, физик, краевед Николай Бондарев писал в своих воспоминаниях, что Юрий Воронов был человеком, не знавшим, что такое страх или паника.
"Довелось мне переживать с Юрием Николаевичем и разные "пиковые" ситуации, но я никогда не видел его в паническом состоянии. Он постоянно был настроен на благополучный исход, не давал развиться ни страху, ни отчаянию. Словно раз и навсегда заложил код в свою психику — не переступать тот порог, за которым эмоциями ничего не изменишь, а бойца в себе можешь ослабить", – пишет Бондарев.
Свои научные взгляды Юрию Воронову приходилось отстаивать в жесткой полемике с грузинскими историками, которые отрицали этническую самобытность абхазов и их автохтонное происхождение на своей территории. Воронов много раз, практически в одиночестве, опровергал эти антинаучные политизированные утверждения. О таких случаях рассказала его вдова Светлана Воронова:
11 сентября 2022, 11:22
"Выступления Юры всегда собирали много народа, и он в самой недружелюбной атмосфере в бодром и приподнятом настроении парировал любые нападки, отражал самую суровую критику, приводил неопровержимые аргументы, указывая даже страницы. Я видела, как некие специалисты сверяли по книге достоверность ссылок Юры. Он неизменно побеждал своих противников. Присутствующие довольно потирали руки и ждали следующего "раунда", – говорит она.
Юрий Анчабадзе подтверждает рассказы вдовы ученого. В материалах, посвященных коллеге, он говорит, что Воронов был "блестящим полемистом", и свои научные взгляды ему приходилось отстаивать в "жесткой полемике" с грузинскими учеными, историками.
"Развенчивая надуманные теории и лживые концепции исторического прошлого абхазского народа, Ю.Н. Воронов противостоял черной разрушительной силе, готовой цинично превратить науку в придаток политики, в подручный материал для обоснования бредовых и агрессивных национал-шовинистических идей. Отстаивая научную истину, он защищал чистоту и честь академического знания", – пишет он.
Писатель Джума Ахуба утверждал, что в Тбилиси публично сжигали книги Воронова.
"У нас в редакции была специальная папка для его статей в оригинале и переводе. Мы предполагали издать сборник его статей, опубликованных в журнале. К сожалению, тогда это было сделать очень трудно из-за плохого к нему отношения, а потом не успели опомниться, как началась война. Как свидетельствуют очевидцы, шеварднадзовские оккупационные нацисты создали специальную группу вандалов, которым было поручено уничтожать все, что касается истории и культуры абхазов. Так был уничтожен архив нашей редакции, погибла и папка с материалами Юрия Воронова", – писал он.
11 сентябре 1995 года Юрий Воронов был убит в своей квартире в Сухуме. Нескончаемым потоком жители Абхазии шли, чтобы проститься с ним. Ученый похоронен у стен Абхазского государственного музея. Его именем названа улица в центре столицы.