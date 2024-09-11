https://sputnik-abkhazia.ru/20240911/ne-znavshiy-strakha-pamyati-yuriya-voronova-1052229738.html

Не знавший страха: памяти Юрия Воронова

Не знавший страха: памяти Юрия Воронова

Sputnik Абхазия

11 сентября 1995 года на пороге своей квартиры в Сухуме был убит выдающийся абхазский ученый и политический деятель, доктор исторических наук Юрий Воронов. 11.09.2024, Sputnik Абхазия

2024-09-11T12:10+0300

2024-09-11T12:10+0300

2024-09-11T12:38+0300

в абхазии

юрий воронов

абхазия

история

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Воронов был одним из главных символов победы и независимости Абхазии.SputnikНаука и политикаИзвестный абхазский ученый и политик Юрий Воронов был представителем старинного русского дворянский рода Вороновых, который берет свое начало от литовского князя Дмитрия Боброка-Вороновского. Прадед Юрия Воронова Николай Ильич в 1863 году за связь с революционерами пожизненно был сослан на Кавказ. Но в 1874 году за заслуги перед Кавказским краем ему был пожалован участок земли в селе Цебельда, где и было основано имение "Ясочка". Так Вороновы оказались в Абхазии.Родился Юрий Воронов 8 мая 1941 года в имении "Ясочка". С самого детства будущий ученый увлекался археологией. Причиной тому стала сама местность, где проживали Вороновы. Цебельда богата древними историческими памятниками. Она была частью Великого шелкового пути, здесь находятся руины древней крепости Апсилия. Школьником он даже участвовал в археологических раскопках.После окончания университета Воронов вернулся на родину и стал работать младшим научным сотрудником в Обществе по охране памятников культуры Абхазии, Сухумского НИИ туризма, был старшим научным сотрудником в Институте туризма при ВЦСПС (Всесоюзный центральный совет профессиональных союзов - прим.).Кроме того, Юрий Воронов был ведущим научным сотрудником отдела археологии Абхазского научно-исследовательского института истории, языка и литературы."Главным в жизни Юрия Воронова была наука. В историю мирового кавказоведения он вошел как замечательный ученый-археолог, первооткрыватель и исследователь десятков памятников Абхазии и Западного Кавказа от палеолита до позднего средневековья, автор более трех сотен опубликованных работ. В то же время Воронов — историк Абхазии нового времени", – писал о нем ученый Юрий Анчабадзе.Путь к политикеВ 1991 году Воронов был избран депутатом Верховного Совета Республики Абхазия. С марта 1992-го по декабрь 1993 года был главой комиссии Верховного Совета республики по правам человека и межнациональным отношениям.С первых дней Отечественной войны народа Абхазии ученый, по словам его супруги Светланы, практически возглавил информационную борьбу за республику."Любая война, в том числе и информационная, требует значительных средств. Мы вступили в эту войну нищими. Все наши попытки донести до сведения общественности правду о войне блокировались. И тогда Юра принял беспрецедентное решение организовать работу с общественностью непосредственно по месту работы, досуга, в различного рода общественных, политических, религиозных, гуманитарных и иных организациях. Это был титанический труд, не вмещающийся ни в какие временные рамки", – вспоминал друг ученого, правозащитник Зураб Ачба.Не знавший страхаВспоминая своего друга, физик, краевед Николай Бондарев писал в своих воспоминаниях, что Юрий Воронов был человеком, не знавшим, что такое страх или паника."Довелось мне переживать с Юрием Николаевичем и разные "пиковые" ситуации, но я никогда не видел его в паническом состоянии. Он постоянно был настроен на благополучный исход, не давал развиться ни страху, ни отчаянию. Словно раз и навсегда заложил код в свою психику — не переступать тот порог, за которым эмоциями ничего не изменишь, а бойца в себе можешь ослабить", – пишет Бондарев.Свои научные взгляды Юрию Воронову приходилось отстаивать в жесткой полемике с грузинскими историками, которые отрицали этническую самобытность абхазов и их автохтонное происхождение на своей территории. Воронов много раз, практически в одиночестве, опровергал эти антинаучные политизированные утверждения. О таких случаях рассказала его вдова Светлана Воронова:"Выступления Юры всегда собирали много народа, и он в самой недружелюбной атмосфере в бодром и приподнятом настроении парировал любые нападки, отражал самую суровую критику, приводил неопровержимые аргументы, указывая даже страницы. Я видела, как некие специалисты сверяли по книге достоверность ссылок Юры. Он неизменно побеждал своих противников. Присутствующие довольно потирали руки и ждали следующего "раунда", – говорит она.Юрий Анчабадзе подтверждает рассказы вдовы ученого. В материалах, посвященных коллеге, он говорит, что Воронов был "блестящим полемистом", и свои научные взгляды ему приходилось отстаивать в "жесткой полемике" с грузинскими учеными, историками."Развенчивая надуманные теории и лживые концепции исторического прошлого абхазского народа, Ю.Н. Воронов противостоял черной разрушительной силе, готовой цинично превратить науку в придаток политики, в подручный материал для обоснования бредовых и агрессивных национал-шовинистических идей. Отстаивая научную истину, он защищал чистоту и честь академического знания", – пишет он.Писатель Джума Ахуба утверждал, что в Тбилиси публично сжигали книги Воронова.11 сентябре 1995 года Юрий Воронов был убит в своей квартире в Сухуме. Нескончаемым потоком жители Абхазии шли, чтобы проститься с ним. Ученый похоронен у стен Абхазского государственного музея. Его именем названа улица в центре столицы.

https://sputnik-abkhazia.ru/20230911/pravda-prevyshe-vsego-vospominaniya-ob-uchenom-yurii-voronove-1047924397.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220911/svetlana-voronova-o-neopublikovannom-nasledii-yuriya-voronova--1041405496.html

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