https://sputnik-abkhazia.ru/20230911/pravda-prevyshe-vsego-vospominaniya-ob-uchenom-yurii-voronove-1047924397.html

Правда превыше всего: воспоминания об ученом Юрии Воронове

Правда превыше всего: воспоминания об ученом Юрии Воронове

Выдающийся абхазский археолог, кавказовед и политический деятель, доктор исторических наук Юрий Воронов был убит в Сухуме 28 лет назад – 11 сентября 1995 года. 11.09.2023, Sputnik Абхазия

2023-09-11T09:00+0300

2023-09-11T09:00+0300

2023-09-11T14:19+0300

в абхазии

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юрий воронов

история

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Юрий Воронов был не только видным ученым, ставшим известным еще в советские времена, он стал одним из главных символов победы и независимости Абхазии.Sputnik.Наука и политикаЮрий Воронов родился 8 мая 1941 года в селе Цабал, окончил сухумскую среднюю школу №3. Высшее образование по специальности "египтология" получил в 1965 году в Ленинградском государственном университете.Кроме того, Юрий Воронов был старшим научным сотрудником Абхазского института истории, языка и литературы, ведущим научным сотрудником отдела археологии Абхазского института гуманитарных исследований Академии наук Абхазии."Главным в жизни Юрия Воронова была наука. В историю мирового кавказоведения он вошел как замечательный ученый-археолог, первооткрыватель и исследователь десятков памятников Абхазии и Западного Кавказа от палеолита до позднего средневековья, автор более трех сотен опубликованных работ. В то же время Воронов — историк Абхазии нового времени", – писал о нем ученый Юрий Анчабадзе.В 1991 году Воронов был избран депутатом Верховного Совета Республики Абхазия. С марта 1992-го по декабрь 1993 года был главой комиссии Верховного Совета республики по правам человека и межнациональным отношениям. Во время Отечественной войны народа Абхазии Юрий Воронов возглавил информационную борьбу республики, используя каждую возможность донести миру правду о военных событиях. В 1993 году Воронов был назначен заместителем председателя Совета Министров Абхазии, а в 1995 году – вице-премьером.С первых дней Отечественной войны народа Абхазии ученый, по словам его супруги Светланы, практически возглавил информационную борьбу за республику."Любая война, в том числе и информационная, требует значительных средств. Мы вступили в эту войну нищими. Все наши попытки донести до сведения общественности правду о войне блокировались. И тогда Юра принял беспрецедентное решение организовать работу с общественностью непосредственно по месту работы, досуга, в различного рода общественных, политических, религиозных, гуманитарных и иных организациях. Это был титанический труд, не вмещающийся ни в какие временные рамки", – вспоминал ученого правозащитник Зураб Ачба.Президент Аслан Бжания в 82-й день рождения ученого отметил, что Воронов в годы войны использовал все свои связи за рубежом для того, чтобы республика имела возможность заявить миру о своей позиции."Гибель Юрия Воронова нанесла колоссальный урон Республике Абхазия в период ее становления, была воспринята и по сей день воспринимается как трагедия для всего народа Абхазии", – сказал он.Не знавший страхаВспоминая своего друга физик, краевед Николай Бондарев писал в своих воспоминаниях, что Юрий Воронов был человеком, не знавшим что такое страх или паника."Довелось мне переживать с Юрием Николаевичем и разные "пиковые" ситуации, но я никогда не видел его в паническом состоянии. Он постоянно был настроен на благополучный исход, не давал развиться ни страху, ни отчаянию. Словно раз и навсегда заложил код в свою психику — не переступать тот порог, за которым эмоциями ничего не изменишь, а бойца в себе можешь ослабить", – пишет Бондарев.Свои научные взгляды Юрию Воронову приходилось отстаивать в жесткой полемике с грузинскими историками, которые отрицали этническую самобытность абхазов и их автохтонное происхождение на своей территории. Воронов много раз, практически в одиночестве, опровергал эти антинаучные политизированные утверждения. О таких случаях рассказала его вдова Светлана Воронова:"Выступления Юры всегда собирали много народа, и он в самой недружелюбной атмосфере в бодром и приподнятом настроении парировал любые нападки, отражал самую суровую критику, приводил неопровержимые аргументы, указывая даже страницы. Я видела, как некие специалисты сверяли по книге достоверность ссылок Юры. Он неизменно побеждал своих противников. Присутствующие довольно потирали руки и ждали следующего "раунда", – говорит она.Юрий Анчабадзе подтверждает рассказы вдовы ученого. В материалах, посвященных коллеге, он говорит, что Воронов был "блестящим полемистом", и свои научные взгляды ему приходилось отстаивать в "жесткой полемике" с грузинскими учеными, историками."Развенчивая надуманные теории и лживые концепции исторического прошлого абхазского народа, Ю.Н. Воронов противостоял черной разрушительной силе, готовой цинично превратить науку в придаток политики, в подручный материал для обоснования бредовых и агрессивных национал-шовинистических идей. Отстаивая научную истину, он защищал чистоту и честь академического знания", – пишет он.Писатель Джума Ахуба утверждаал, что в Тбилиси публично сжигали книги Воронова."У нас в редакции была специальная папка для его статей в оригинале и переводе. Мы предполагали издать сборник его статей, опубликованных в журнале. К сожалению, тогда это было сделать очень трудно из-за плохого к нему отношения, а потом не успели опомниться, как началась война. Как свидетельствуют очевидцы, шеварднадзевские оккупационные нацисты создали специальную группу вандалов, которым было поручено уничтожать все, что касается истории и культуры абхазов. Так был уничтожен архив нашей редакции, погибла и папка с материалами Юрия Воронова", – писал он.В сентябре 1995 года Юрий Воронов был убит в своей квартире в Сухуме. Нескончаемым потоком жители Абхазии шли, чтобы проститься с ним. Ученый похоронен у стен Абхазского государственного музея. Его именем названа улица в центре столицы.

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