Следы ведут на Запад: кто в Абхазии выступает против гармонизации законодательства с РФ

Действия абхазских некоммерческих организаций (НКО) уже привели к тому, что отношения между Россией и Абхазией потребовали прояснения. Почему же НКО не хотят... 11.09.2024, Sputnik Абхазия

Действия абхазских некоммерческих организаций (НКО) уже привели к тому, что отношения между Россией и Абхазией потребовали прояснения. Почему же НКО не хотят, чтобы иностранцы могли вкладываться в недвижимость в республике, почему протестуют против запрета для получателей иностранного финансирования на участие в политике страны?SputnikМинистр иностранных дел России Сергей Лавров в конце прошлой недели охарактеризовал отношения России и Абхазии так: "я не назвал бы это обострением". Ранее его коллега, глава МИД Абхазии Сергей Шамба заявил, что отношения "значительно изменились" и призвал их "как-то исправлять".Дело в том, что программа гармонизации законодательств двух стран, действующая с 2021 года, реализуется медленно. Согласно данным, опубликованным 5 сентября на сайте Кабинета министров Абхазии, несколько пунктов этой программы не выполнены в срок.Из-за невыполнения республикой условий этой программы Россия ограничила финансовую помощь Абхазии, заявил вице-премьер, министр финансов Владимир Делба.Сложившая ситуация вызвала бурное обсуждение внутри Абхазии. Парламент республики даже выпустил обращение к гражданам, ответственным должностным лицам и политическим силам с призывом проявить благоразумие, быть сдержаннее в своих действиях и высказываниях в отношении друг друга и партнеров.Похожая ситуация уже складывалась в республике весной этого года, когда обсуждался внесенный на рассмотрение президентом законопроектом "О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента", и в июле, когда Парламент отозвал с рассмотрения так называемый "закон об апартаментах". Оба проекта встретили жесткую реакцию со стороны абхазских некоммерческих организаций и оппозиции.Скандальные законопроектыВ конце июля спикер Народного Собрания Абхазии отозвал законопроект "О некоторых мерах по повышению уровня социально-экономического развития Очамчырского, Ткуарчалского и Галского районов Республики Абхазия" (известный как "закон об апартаментах") "с целью снятия напряженности и сохранения стабильности в стране".Этот законопроект предусматривал строительство до 10 тысяч апартаментов на 150 гектарах в восточных районах Абхазии. Предполагалось, что иностранцы могли бы приобрести апартаменты, тогда как отведенные под их возведение земельные участки остались бы в собственности государства. При этом купившие апартаменты иностранцы не получили бы право получения гражданства, либо ВНЖ, а значит, не смогли бы участвовать в политической жизни республики.Однако оппозиция и некоторые некоммерческие и неправительственные организации выступили против. По их мнению, данный закон направлен на нарушение демографического баланса в республике, замещение абхазов другими народами и продажу абхазской земли иностранцам."Абхазы потеряют земли, рабочие лишатся доходов, будет демографическая деградация. Все эти факторы ничего хорошего для нас не сулят. Вот такое будущее нам готовят. Очевидно лишь одно: этот закон не для нас", – говорится в одном из видео в социальных сетях местного НПО "ХараХПицунда".Схожая история произошла с внесенным в Парламент республики в феврале президентом Абхазии Асланом Бжания законопроектом "О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента". Согласно пояснительной записке к законопроекту, НКО и физические лица могут быть признаны выполняющими функции иноагента, если они получают денежные средства или иное имущество от иностранных источников и участвуют в политической деятельности, осуществляемой на территории Абхазии.Однако с весны никакой информации о работе над принятием данного законопроекта нет, поэтому масштабы недовольства данной инициативой были гораздо меньше, нежели чем в случае с апартаментами.Кто разжигает недовольство?Главным разжигателем протестов из-за законопроекта об апартаментах стала организация "ХараХПицунда", известная своей активной борьбой с абхазско-российским соглашением о передаче зданий (без земли, на которой они стоят) на территории бывшей госдачи в Пицунде в собственность России.Эта организация затихла вместе с угасанием страстей по поводу пицундуской госдачи в конце прошлого года – "ХараХПицунда" с начала года и по 17 июля в своем аккаунте в Instagram (принадлежит запрещенной в РФ организации Meta) опубликовала лишь 11 постов.Однако с 17 по 27 июля – во время бурных обсуждений законопроекта об апартаментах в парламенте – "ХараХПицунда" внезапно активизировалась, начала агитировать людей приходить на протесты, рассказывать о том, как представители силовых структур дерутся с оппозицией, как из зданий выталкивает оппозиционных героев войны, как власти намеренно разрушают страну из-за преследования собственных интересов, об однобокой пропаганде абхазского телевидения. Всего они опубликовали более 40 соответствующих постов (к слову, уже месяц организация ничего не публикует).В одном из постов в этом году организация прошлась и по законопроекту об иноагентах – естественно, тоже выступила против.Интересный факт: на своей странице Facebook (принадлежит запрещенной в РФ организации Meta) единственной публичной страницей, получившей от "ХараХПицунда" отметку "нравится", является грузинская НПО Sabukoс аватаркой в цветах украинского флага и подписью "Слава Украине".Кто финансирует "ХараХПицунда", доподлинно неизвестно. Однако в минувшем году первый заместитель председателя СГБ РА Заал Хварцкия заявлял, что за месяц до создания "ХараХПицунда" ее будущий член Алиса Пачалия получила на счет собственной неправительственной организации "АМЧ" порядка 2 млн руб от UNDP (Программа развития ООН, через которую в Абхазию поступают средства американского государственного USAID). Сама Пачалия сказанное подтвердила (хоть и назвала меньшую сумму), попытавшись оправдаться рассказами о праве на свое мнение и жизни в демократическом государстве, а также язвительным сарказмом в адрес властей.Многие "сотрудники" "ХараХПицунда" связаны с другими местными НПО и "независимыми" СМИ. Например, Омар Харчилава является редактором молодежного журнала "at, ak", где рассказывается о демократической Абхазии с сильным гражданским обществом, а в подтверждение этому приводятся данные "независимой" американской НПО Freedom House (финансируется правительством США, признана нежелательной в России).Он же давал интервью изданию DOXA (антироссийское пропагандистское издание, признано в России нежелательной организацией), где высказывал недовольство последствиями получения абхазами российских паспортов, которые открыли гражданам республики выезд заграницу, высказывал сомнения в том, что Абхазии вообще нужна финансовая поддержка со стороны России.Кстати, ранее Харчилава в своих соцсетях проводил параллели между политикой Грузии в отношении Абхазии и политикой России в отношении Украины, говорил, что Грузия, как и Россия, "страдает империализмом и уничтожает малые народы", а также обвиняет Грузию вместе с Россией в геноциде абхазов.Наида Абидова участвует в мероприятиях "Ацентр Проспект", созданный в рамках программы поддержки гражданского общества (CSSP) UNDP при финансовой поддержке Евросоюза и размещающий на своих ресурсах вакансии World Vision International и UNDP для людей с опытом управления проектами в международных НПО и хорошим знанием английского языка.Также этот центр рекламирует конкурсы международных НПО на проведение занятий по английскому языку для абхазской молодежи и проекты, поддерживаемые Евросоюзом в рамках инициативы EU4Dialogue.К слову о UNDP, в июне этого года "Ацентр Проспект" пиарил мероприятие, проводимое при их поддержке – трехдневный тренинг на тему правовых основ создания деятельности НКО, включая вопросы налогообложения.Вели эти семинары "опытные юристы и экономисты". Например, Саид Гезердава, нередко появляющийся на страницах "Эхо Кавказа" (входит в финансируемый правительством США медиахолдинг "Радио Свобода", признано в РФ иноагентом и нежелательной организацией) с критикой желания властей ввести регулирующий механизм для деятельности НПО, получающих деньги западных стран, не признающих независимость Абхазии.До февраля этого года управлялся данный Центр общественной организацией "АМЧ" (той самой, на счет которой активистка "ХараХПицунда" получала средства UNDP). Теперь же Центр находится под полным управлением UNDP.Вместе с товарищами по "ХараХПицунда" – Алисой Агрба и уже упомянутым Омаром Харчилава, – Наида Абидова ходит на эфиры местного издания "Апсны Хабар" (например, для пиара журнала "at, ak", к которому она также имеет отношение).Руководит "Апсны Хабар" Леуан Лагулаа, который в целом достаточно активно нахваливает и в своих личных социальных сетях деятельность "ХараХПицунда".Сам Лагулаа регулярно критикует действия абхазской власти, выступает против законопроектов об апартаментах и иноагентах, поддерживает (в том числе медийно) деятельность оппозиции и оппозиционно настроенных НПО, публикуется на "Эхо Кавказа" и не только.Так, нередким гостем эфиров Леуана Лагулаа является общественный деятель Леван Микаа. Сейчас в своих соцсетях "ХараХПицунда" раскручивает его недопуск в здание Парламента и публикует подписанные им обращения к и.о. министра культуры.Эфиры Лагулаа с Микаа рекламирует ресурс Georgian-Abkhaz Context, созданный при поддержке работающей из Грузии Go Group Media (они же владеют грузинским изданием JAMnews, продвигающим откровенно антироссийскую, прозападную и прогрузинскую повестку в кавказском регионе. Go Group Media открыто поддерживается такими донорами, как COBERM, посольство США в Грузии, Фонд "Открытое общество – Грузия" Сороса).Ресурс Georgian-Abkhaz Context пиарит и другие эфиры издания "Апсны Хабар" – например, рассказы экс-уполномоченного по правам человека, члена совета директоров абхазской НПО "Центр гуманитарных программ" Асиды Шакрыл о том, что она и ее соратники из различных НКО не будут подчиняться антиконституционному закону об иноагентах.Кстати, согласно информации грузиноязычного ресурса Monakhazi, в июле Асида Шакрыл с коллегой Дианой Керселян посещала Турцию, где проводила встречу с грузинской делегацией, обсуждала опасность принятого в Грузии закона об иноагентах.Поддерживает деятельность "ХараХПицунда" и журналист Инал Хашиг, пишущий для JAMnews, а также для собственной газеты "Чегемская правда".Хашиг дает интервью грузинским СМИ и является участником "неформальных диалогов" абхазской и грузинской сторон (со стороны Грузии, по его словам, в этих диалогах участвовали и депутаты парламента, и люди, входившие в правительство) в рамках дискуссионной площадки Limehouse. Данная площадка создана международной организацией Conciliation Resources, которая финансируется SIDA (шведский аналог USAID), Евросоюзом, МИД Германии, Великобритании и ряда других стран "западного блока", NED (американский Национальный фонд демократии) и рядом других западных фондов.В целом, в Грузии, грезящей о "восстановлении территориальной целостности", тоже достаточно активно поддерживают деятельность организации "ХараХПицунда" и прочих активистов, выступающих против законопроектов об апартаментах и иноагентах. И речь идет не только о грузинских СМИ, вроде уже упомянутого JAMnews или Sova.News, но и о грузинских чиновниках, политиках и НПО.Так, Sova.News выпускает откровенно пропагандистские материалы, цель которых – посеять рознь между абхазским и российским народами. Например, рассказывает о том, как россияне из-за протестующих против закона об апартаментах абхазов начали массово оскорблять жителей республики и угрожать им.Грузинский конфликтолог и экс-министр по примирению и гражданскому равноправию Паата Закареишвили поддерживают протестующих абхазов, заявляя, что "Абхазия не станет для России легкой прогулкой".И это лишь крохотная часть из множества примеров.Институт НПО эффективен, но и использоваться он должен по назначению, а не выступать в качестве прикрытия для оказания влияния заграничных акторов на внутреннюю политику государства.Ведь вряд ли агрессивно настроенная в отношении Абхазии часть Грузии просто так поддерживала бы получающие западное финансирование НПО республики. И вряд ли возможно, чтобы правительства стран "коллективного Запада", открыто заявляющие о своей приверженности курсу на возвращение Абхазии в состав Грузии, давали абхазским НПО деньги просто так.

