https://sputnik-abkhazia.ru/20240915/sputnik-nedeli-sobranie-v-minoborony-yubiley-mtsary-i-gastroli-baltiyskogo-doma-1052274758.html

Sputnik недели: собрание в Минобороны, юбилей Мцары и гастроли "Балтийского дома"

Sputnik недели: собрание в Минобороны, юбилей Мцары и гастроли "Балтийского дома"

Sputnik Абхазия

Информационное агентство Sputnik подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, произошедших в республике с 9 по 15 сентября. 15.09.2024, Sputnik Абхазия

2024-09-15T20:00+0300

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О том, какое обращение к гражданам, должностным лицам и политическим силам сделал Парламент Абхазии, как отметили юбилей Мцары и прошли гастроли театра "Балтийский дом" из Санкт-Петербурга, читайте в материале Sputnik.Собрание в МинобороныВ пятницу под руководством верховного главнокомандующего в Сухуме прошло собрание руководящего состава Минобороны и Генерального штаба.Президенту Бжания доложили о военно-политической обстановке в мире, о деятельности по международному военному сотрудничеству, о материально-техническом обеспечении ВС за 2020-2024 годы.На встрече в Минобороны президент, в частности заявил, что без отношений с Россией невозможно построение абхазского государства."В основе нашей свободы и независимости лежит пролитая кровь наших граждан и поддержка Российской Федерации", — подчеркнул он.Он также отметил, что обстановка на международной арене непроста, а политическая борьба в республике в преддверии выборов станет острее.Глава государства добавил, что Россия не давала повода усомниться в себе как в надежном партнере, и попытки оппозиционных сил выставить ее угрозой национальной безопасности, недопустимы. К тому же, для развития экономики республики нужны средства, и альтернативы российским инвестициям нет.Обращение ПарламентаПарламент Абхазии принял постановление "Об обращении к гражданам, ответственным должностным лицам и политическим силам".В тексте говорится, что законодательный орган всегда будет стоять на страже национальных интересов, и нацелен на дальнейшее укрепление межпарламентского диалога с российскими коллегами.За прошедший период в рамках гармонизации законодательств Абхазии и России депутаты приняли 25 законов, ряд законов находится на этапе рассмотрения, состоялось несколько взаимных визитов парламентских делегаций.Отмечается, что отношения между двумя государствами прошли испытание временем. Абхазия верна союзническому долгу, и многие уроженцы республики сражаются за общую победу на Донбассе.Продолжение миссииПремьер-министр Александр Анкваб встретился с посланником Международного комитета Красного Креста по пропавшим без вести на Кавказе Аньес Коту 11 сентября.Анкваб подтвердил готовность к оказанию миссии необходимого содействия.Братские связиКак сообщила пресс-служба администрации столицы Абхазии, Сухум и Луганск стали городами-побратимами.Абхазская делегация приехала в ЛНР для участия в торжественных мероприятиях к 229-летию Луганска. Соглашение подписали врио главы Луганска Яна Пащенко и глава сухумской администрации Беслан Эшба.В документе отмечается, что стороны придают значение расширению взаимовыгодных контактов, обмену опытом и реализации совместных проектов.Вместе с главами других делегаций Эшба также встретился с главой ЛНР Леонидом Пасечником, вручил ему подарок от имени президента Абхазии Аслана Бжания и пригласил посетить республику.Юбилей МцарыПрезидент Абхазии Аслан Бжания, члены Правительства, депутаты Парламента приняли участие в праздновании 145-летия со дня основания села Мцара Гудаутского района.Глава государства посетил мцарскую школу, где к новому учебному году завершили капитальный ремонт за счет средства Армянской общины Абхазии. Гости праздника возложили цветы к мемориалу, посвященному павшим защитникам Родины в годы Великой Отечественной войны и Отечественной войны народа Абхазии.В своей поздравительной речи глава государства отметил, что много лет назад село Мцара стало местом спасения для амшенских армян.На празднование юбилейной даты в Мцару приехали сотни людей. В центре села построили сцену. Гостей развлекали песнями, танцами детские вокальные и хореографические коллективы, молодые артисты исполнили песни на абхазском и армянском языках.Завершился день праздничным застольем с абхазскими и армянскими национальными блюдами."Балтийский дом" в СухумеВпервые в Абхазии прошли гастроли театра "Балтийский дом" из Санкт-Петербурга. С 13 по 15 сентября на сцене РУСДРАМа российские актеры показали четыре спектакля в рамках программы Росконцерта и Министерства культуры России "Большие гастроли".Первой постановкой, которую показали жителям и гостям республики, стал спектакль "Попрыгунья" по рассказу Антона Чехова. В последующие дни они сыграли спектакли "Таня" по пьесе Алексея Арбузова, сказку для детей "Приключения мамы Му и ее друзей" и "О чем говорят мужчины и женщины" по пьесе Ясмины Резы.Классика, конный спорт и киноX международный фестиваль "Органные вечера в Пицунде" прошел на минувшей неделе в стенах Государственного концертного зала Пицундского храма.Помимо абхазских артистов, для участия в фестивале в республику приехали исполнители из России, Австрии, Беларуси и Японии. Перед зрителями выступят такие известные музыканты, как Лука Гаделия, Кристина Эшба, Людмила Голуб, Владимир Хомяков, Хироко Иноуэ, Владимир Невдах и многие другие.На Бзыбском ипподроме состоялся турнир по конному спорту памяти Павла Ардзинба в четверг, 14 сентября. Он стал пятым по счету.Жокеи состязались в таких дисциплинах, как метание дротиков, конный футбол и приняли участие в забегах на дистанции 1200, 1600 и 2000 метров. Победителями в конном футболе и метании дротиков стала команды из села Куланырхуа.Фильм режиссера из Абхазии Наура Гармелия "Последняя цена" завоевал три награды на Международном кинофестивале "Киношок" в Анапе.По его словам, "Последнюю цену" также ждут на других кинофестивалях, но пока точные даты и места их проведения неизвестны.Премьера ленты в Абхазии запланирована на осень 2024 года."Последняя цена" от Ленфильма рассказывает о русской семье, которая живет в Абхазии в конце нулевых годов и выращивает орехи. Всего в копилке ленты 11 наград.

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