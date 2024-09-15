Sputnik недели: собрание в Минобороны, юбилей Мцары и гастроли "Балтийского дома"
© Foto / АпсныпрессАслан Бжания принял участие в собрании руководства Минобороны и Генштаба ВС Абхазии
© Foto / Апсныпресс
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Информационное агентство Sputnik подготовило еженедельный обзор наиболее значимых событий, произошедших в республике с 9 по 15 сентября.
О том, какое обращение к гражданам, должностным лицам и политическим силам сделал Парламент Абхазии, как отметили юбилей Мцары и прошли гастроли театра "Балтийский дом" из Санкт-Петербурга, читайте в материале Sputnik.
Собрание в Минобороны
В пятницу под руководством верховного главнокомандующего в Сухуме прошло собрание руководящего состава Минобороны и Генерального штаба.
Президенту Бжания доложили о военно-политической обстановке в мире, о деятельности по международному военному сотрудничеству, о материально-техническом обеспечении ВС за 2020-2024 годы.
На встрече в Минобороны президент, в частности заявил, что без отношений с Россией невозможно построение абхазского государства.
"В основе нашей свободы и независимости лежит пролитая кровь наших граждан и поддержка Российской Федерации", — подчеркнул он.
Он также отметил, что обстановка на международной арене непроста, а политическая борьба в республике в преддверии выборов станет острее.
Глава государства добавил, что Россия не давала повода усомниться в себе как в надежном партнере, и попытки оппозиционных сил выставить ее угрозой национальной безопасности, недопустимы. К тому же, для развития экономики республики нужны средства, и альтернативы российским инвестициям нет.
Обращение Парламента
Парламент Абхазии принял постановление "Об обращении к гражданам, ответственным должностным лицам и политическим силам".
В тексте говорится, что законодательный орган всегда будет стоять на страже национальных интересов, и нацелен на дальнейшее укрепление межпарламентского диалога с российскими коллегами.
За прошедший период в рамках гармонизации законодательств Абхазии и России депутаты приняли 25 законов, ряд законов находится на этапе рассмотрения, состоялось несколько взаимных визитов парламентских делегаций.
"Более того, депутатами были приняты решения и проведена работа по разъяснению гражданам не самых популярных в обществе вопросов, стоявших на двусторонней межгосударственной повестке на протяжении десятка лет", — говорится в публикации.
Отмечается, что отношения между двумя государствами прошли испытание временем. Абхазия верна союзническому долгу, и многие уроженцы республики сражаются за общую победу на Донбассе.
Продолжение миссии
Премьер-министр Александр Анкваб встретился с посланником Международного комитета Красного Креста по пропавшим без вести на Кавказе Аньес Коту 11 сентября.
Коту отметила, что основная цель – это не только установление судьбы пропавших, но и исключение ошибок в процессе идентификации.
Анкваб подтвердил готовность к оказанию миссии необходимого содействия.
Братские связи
Как сообщила пресс-служба администрации столицы Абхазии, Сухум и Луганск стали городами-побратимами.
Абхазская делегация приехала в ЛНР для участия в торжественных мероприятиях к 229-летию Луганска. Соглашение подписали врио главы Луганска Яна Пащенко и глава сухумской администрации Беслан Эшба.
В документе отмечается, что стороны придают значение расширению взаимовыгодных контактов, обмену опытом и реализации совместных проектов.
Вместе с главами других делегаций Эшба также встретился с главой ЛНР Леонидом Пасечником, вручил ему подарок от имени президента Абхазии Аслана Бжания и пригласил посетить республику.
Юбилей Мцары
Президент Абхазии Аслан Бжания, члены Правительства, депутаты Парламента приняли участие в праздновании 145-летия со дня основания села Мцара Гудаутского района.
Глава государства посетил мцарскую школу, где к новому учебному году завершили капитальный ремонт за счет средства Армянской общины Абхазии. Гости праздника возложили цветы к мемориалу, посвященному павшим защитникам Родины в годы Великой Отечественной войны и Отечественной войны народа Абхазии.
В своей поздравительной речи глава государства отметил, что много лет назад село Мцара стало местом спасения для амшенских армян.
"Абхазия стала их новым домом, где можно созидать, растить детей без опасения за свое происхождение, язык и вероисповедание. Благодаря трудолюбию новых поселенцев и их мирному соседству с абхазами, Мцара активно развивалась", – в частности сказал президент.
На празднование юбилейной даты в Мцару приехали сотни людей. В центре села построили сцену. Гостей развлекали песнями, танцами детские вокальные и хореографические коллективы, молодые артисты исполнили песни на абхазском и армянском языках.
Завершился день праздничным застольем с абхазскими и армянскими национальными блюдами.
"Балтийский дом" в Сухуме
Впервые в Абхазии прошли гастроли театра "Балтийский дом" из Санкт-Петербурга. С 13 по 15 сентября на сцене РУСДРАМа российские актеры показали четыре спектакля в рамках программы Росконцерта и Министерства культуры России "Большие гастроли".
"Наш театр неоднократно показывал свои спектакли на сцене театра "Балтийский дом". И вот, наконец, впервые этот театр приезжает в Абхазию. Я очень рад, что наша идея, которая родилась в общении с генеральным директором театра "Балтийский дом" реализовалась. И все это произошло благодаря программе "Большие гастроли", - сказал гендиректор Государственного русского театра драмы имени Фазиля Искандера Ираклий Хинтба.
Первой постановкой, которую показали жителям и гостям республики, стал спектакль "Попрыгунья" по рассказу Антона Чехова. В последующие дни они сыграли спектакли "Таня" по пьесе Алексея Арбузова, сказку для детей "Приключения мамы Му и ее друзей" и "О чем говорят мужчины и женщины" по пьесе Ясмины Резы.
Классика, конный спорт и кино
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