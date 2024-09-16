https://sputnik-abkhazia.ru/20240916/zavtra-bylo-nastuplenie-1052284739.html

Завтра было наступление

Завтра было наступление

Sputnik Абхазия

Чем почтеннее твой возраст, тем чаще ты смотришь на даты в календаре, не просто как на череду меняющихся цифр, а как на некие вехи, события в твоей жизни... 16.09.2024, Sputnik Абхазия

2024-09-16T13:36+0300

2024-09-16T13:36+0300

2024-09-16T13:46+0300

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Чем почтеннее твой возраст, тем чаще ты смотришь на даты в календаре, не просто как на череду меняющихся цифр, а как на некие вехи, события в твоей жизни, которые происходили в тот или иной период. Пытаешься уснуть и думаешь, завтра была… И так из года в год. Вот и сейчас надвигается дата – 16 сентября. И вроде бы хорошая для меня дата. Ведь именно в этот день родился человечек, который изменил мой статус. Который заставил взглянуть на этот мир другими глазами, стать намного ответственнее. Это рождение любимой дочери. Но таковы превратности судьбы, что вместо того, чтобы отпраздновать это событие в далеком 1993 году, я попал в самую гущу событий во время нашей Отечественной войны народа Абхазии, когда наша армия совершила последний рывок и освободила нашу столицу от оккупантов.И как тут не вспомнить те волнительные моменты, когда накануне нам пришел приказ от командования, что днем 16 сентября 1993 года нам надо будет штурмом взять опорный пункт врага на нижнем мосту реки Гумиста и создать плацдарм для дальнейшего наступления. Мы находились неподалеку от линии фронта уже дней десять. И каждый день ждали этот момент, когда скажут, что пора! И вот это время пришло. Понятное дело, что все очень волновались, и точно было не до сна. Разбились группками и тихо общались. Кто-то даже пытался шутить. Но все равно все думали о том, что завтра будет наступление. Кто-то первый перейдет мост, внезапно разоружит блокпост. Кто-то подаст батальону команду "вперед". Кто-то первый закричит "ура", чтобы подбодрить. Кто-то первый с глазу на глаз встретится с врагом и сразит его длинной очередью. Кто-то первый будет ранен осколком. Кто-то под снайперским огнем побежит вытаскивать раненого товарища. Кто-то первый забежит в подъезд знаменитой пятиэтажки. Кто-то перебежит через железную дорогу и рванет к девятиэтажкам. Кто-то подловит в окнах вражеского пулеметчика и сразит его гранатометным выстрелом. Кто-то займет ближайший дом у дороги и будет прикрывать подход остальных. Задач будет много. Больших и маленьких. И надо будет набраться решимости и терпения, и даже совершить маленький подвиг, чтобы их выполнить. Чтобы состоялась Победа! И она придет. Но почему, спросите вы, это событие со знаком минус?! К великому сожалению, будут те, кто погибнет. Которые не увидят наш красивый флаг над зданием Совмина. Которые не попадут на историческую встречу Западного и Восточного фронтов на мосту через Кодор. Это радость или печаль от того, что многих ты не досчитаешься. Тех, с кем начинал жизнь, с кем шел в детсад и школу, с кем делал первые взрослые шаги, с кем мечтал строить будущее. Светлая память всем погибшим! За вас отомстили!

https://sputnik-abkhazia.ru/20240916/reshayuschee-nastuplenie-kak-abkhaziyu-osvobozhdali-ot-gruzinskikh-voysk-1052283892.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220927/sentyabr-svobody-bitva-za-sukhum-1041739709.html

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колумнисты, овна, история, абхазия