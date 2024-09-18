https://sputnik-abkhazia.ru/20240918/kruglyy-stol-po-teme-zdorovya-natsii-provel-sovet-molodykh-uchenykh-pri-prezidente-abkhazii-1052309571.html

Круглый стол по теме здоровья нации провел Совет молодых ученых при президенте Абхазии

Круглый стол по теме здоровья нации провел Совет молодых ученых при президенте Абхазии

Sputnik Абхазия

Совет молодых ученых при президенте Абхазии был создан 27 января 2024 года для прямого диалога между властью и научным сообществом. 18.09.2024, Sputnik Абхазия

2024-09-18T18:46+0300

2024-09-18T18:46+0300

2024-09-18T18:46+0300

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СУХУМ, 18 сен – Sputnik, Бадрак Авидзба. Круглый стол "Здоровье нации — основа будущего", организованный Советом молодых ученых при президенте Абхазии, прошел в Инфоцентре главы государства. Участники выступили с докладами о проблемах в области здравоохранения и наиболее распространенных заболеваниях — сердечно-сосудистых и онкологических, обсудили лабораторную диагностику и проблему эксплуатации медицинских техсредств в Абхазии.В ходе мероприятия состоялся обстоятельный обмен мнениями, намечены перспективы развития медицинской сферы Абхазии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240916/butba-vystupil-na-mezhdunarodnoy-konferentsii-v-tskhinvale--1052287092.html

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