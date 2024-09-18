https://sputnik-abkhazia.ru/20240918/kruglyy-stol-po-teme-zdorovya-natsii-provel-sovet-molodykh-uchenykh-pri-prezidente-abkhazii-1052309571.html
Круглый стол по теме здоровья нации провел Совет молодых ученых при президенте Абхазии
Круглый стол по теме здоровья нации провел Совет молодых ученых при президенте Абхазии
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Совет молодых ученых при президенте Абхазии был создан 27 января 2024 года для прямого диалога между властью и научным сообществом. 18.09.2024, Sputnik Абхазия
2024-09-18T18:46+0300
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2024-09-18T18:46+0300
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СУХУМ, 18 сен – Sputnik, Бадрак Авидзба. Круглый стол "Здоровье нации — основа будущего", организованный Советом молодых ученых при президенте Абхазии, прошел в Инфоцентре главы государства. Участники выступили с докладами о проблемах в области здравоохранения и наиболее распространенных заболеваниях — сердечно-сосудистых и онкологических, обсудили лабораторную диагностику и проблему эксплуатации медицинских техсредств в Абхазии.В ходе мероприятия состоялся обстоятельный обмен мнениями, намечены перспективы развития медицинской сферы Абхазии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240916/butba-vystupil-na-mezhdunarodnoy-konferentsii-v-tskhinvale--1052287092.html
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абхазия, новости, здравоохранение
абхазия, новости, здравоохранение
Круглый стол по теме здоровья нации провел Совет молодых ученых при президенте Абхазии
Совет молодых ученых при президенте Абхазии был создан 27 января 2024 года для прямого диалога между властью и научным сообществом.
СУХУМ, 18 сен – Sputnik, Бадрак Авидзба. Круглый стол "Здоровье нации — основа будущего", организованный Советом молодых ученых при президенте Абхазии, прошел в Инфоцентре главы государства.
Участники выступили с докладами о проблемах в области здравоохранения и наиболее распространенных заболеваниях — сердечно-сосудистых и онкологических, обсудили лабораторную диагностику и проблему эксплуатации медицинских техсредств в Абхазии.
В ходе мероприятия состоялся обстоятельный обмен мнениями, намечены перспективы развития медицинской сферы Абхазии.