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Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
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Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240918/kruglyy-stol-po-teme-zdorovya-natsii-provel-sovet-molodykh-uchenykh-pri-prezidente-abkhazii-1052309571.html
Круглый стол по теме здоровья нации провел Совет молодых ученых при президенте Абхазии
Круглый стол по теме здоровья нации провел Совет молодых ученых при президенте Абхазии
Sputnik Абхазия
Совет молодых ученых при президенте Абхазии был создан 27 января 2024 года для прямого диалога между властью и научным сообществом. 18.09.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 18 сен – Sputnik, Бадрак Авидзба. Круглый стол "Здоровье нации — основа будущего", организованный Советом молодых ученых при президенте Абхазии, прошел в Инфоцентре главы государства. Участники выступили с докладами о проблемах в области здравоохранения и наиболее распространенных заболеваниях — сердечно-сосудистых и онкологических, обсудили лабораторную диагностику и проблему эксплуатации медицинских техсредств в Абхазии.В ходе мероприятия состоялся обстоятельный обмен мнениями, намечены перспективы развития медицинской сферы Абхазии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240916/butba-vystupil-na-mezhdunarodnoy-konferentsii-v-tskhinvale--1052287092.html
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абхазия, новости, здравоохранение

Круглый стол по теме здоровья нации провел Совет молодых ученых при президенте Абхазии

18:46 18.09.2024
© Sputnik / Бадрак АвидзбаКруглый стол по теме здоровья нации провел Совет молодых ученых при президенте Абхазии
Круглый стол по теме здоровья нации провел Совет молодых ученых при президенте Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 18.09.2024
© Sputnik / Бадрак Авидзба
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Совет молодых ученых при президенте Абхазии был создан 27 января 2024 года для прямого диалога между властью и научным сообществом.
СУХУМ, 18 сен – Sputnik, Бадрак Авидзба. Круглый стол "Здоровье нации — основа будущего", организованный Советом молодых ученых при президенте Абхазии, прошел в Инфоцентре главы государства.
Участники выступили с докладами о проблемах в области здравоохранения и наиболее распространенных заболеваниях — сердечно-сосудистых и онкологических, обсудили лабораторную диагностику и проблему эксплуатации медицинских техсредств в Абхазии.
В ходе мероприятия состоялся обстоятельный обмен мнениями, намечены перспективы развития медицинской сферы Абхазии.
II Международная медицинская конференция в Цхинвале - Sputnik Абхазия, 1920, 16.09.2024
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