https://sputnik-abkhazia.ru/20240920/dom-s-kommunalnym-proshlym-komu-dostanetsya-istoricheskoe-zdanie-v-tsentre-sukhuma-1052323099.html

Дом с коммунальным прошлым: кому достанется историческое здание в центре Сухума

Дом с коммунальным прошлым: кому достанется историческое здание в центре Сухума

Sputnik Абхазия

Дом инженера Даля был построен в 1896 году на улице Пушкина, 20. В советское время объект был муниципализирован и превращен в коммуналку – в ней проживало... 20.09.2024, Sputnik Абхазия

2024-09-20T13:42+0300

2024-09-20T13:42+0300

2024-09-20T14:49+0300

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сухумское городское собрание

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Дом инженера Даля был построен в 1896 году на улице Пушкина, 20. В советское время объект был муниципализирован и превращен в коммуналку – в ней проживало около 15 семей. После Отечественной войны народа Абхазии указом первого президента Владислава Ардзинба историческое здание было передано Министерству культуры. Здесь предполагалось открыть дом-музей сестер Бубновых. По задумке первого президента, улица Пушкина должна была стать культурным центром столицы, неким сухумским Арбатом. Он начинался бы с Абхазского драматического театра и завершался художественной галереей (нынешний Дом детского творчества "Айнар"), расположенной чуть дальше от дома Даля. На этой же улице должна была работать Национальная картинная галерея, здание которой начали восстанавливать в феврале 2024 года после того, как пожар почти полностью уничтожил фонд Нацгалереи. Сария Кварацхелия, SputnikЮридическая коллизияВ 2002 году в Абхазии были проведены мероприятия по разделению всех бывших советских зданий на республиканскую и муниципальную собственность. С учетом исторической значимости здание на улице Пушкина, 20 было передано в республиканскую собственность и закреплено за Министерством культуры. Там планировалось открыть дом-музей сестер Бубновых. По словам советника правительства по юридическим вопросам Лаши Цаава, несмотря на то, что здание находилось в республиканской собственности, по факту там оставались жилые квартиры, которые числились за довоенными собственниками, квартиросъемщиками."Эта юридическая коллизия продолжалась много лет. Кто-то всегда хотел взять здание в аренду или приватизировать. Но это невозможно было сделать по многим причинам, в том числе учитывая его статус. Тем не менее здание постепенно разрушалось. Неурегулированный правовой статус стал препятствием для финансирования его восстановления. Если даже есть какие-то возможности, то это сделать очень сложно", – пояснил Цаава.Более 20 лет здание оставалось заброшенным и постепенно разрушалось. В конце 2022 года премьер-министр Абхазии Александр Анкваб поручил урегулировать юридические противоречия. Для этого из бюджета страны были выделены средства. Правительство через суд расторгло договоры со всеми довоенными квартиросъемщиками.Республиканская vs муниципальная собственностьВ 2023 году распоряжением главы Сухума Беслана Эшба эти квартиры были переведены в нежилые для дальнейшей передачи в республиканскую собственность. Затем вопрос их передачи в республиканскую собственность вынесли на голосование в Сухумском городском собрании. Однако местные депутаты решили оставить часть здания в муниципальной собственности."На удивление депутаты не поддержали этот вопрос. На мои вопросы были неочевидные аргументы, якобы почему бы не передать здание городскому собранию. У депутатов возникали опасения, якобы вдруг здание приватизируют или сдадут в аренду. Я попытался объяснить, что законом здание защищено и оно не может быть приватизировано. Были какие-то не очень аргументированные и не очень внятные для меня доводы. Позиция непонятная", – считает советник правительства по юридическим вопросам.Депутат Сухумского городского собрания Роман Кутарба отмечает, что главное опасение – передача исторического здания в частные руки."Мне ответили, что купить его никто не может, но Кабмин может его сдать в аренду. Но сегодня, вы знаете, что у нас человек при большом желании может продать или купить. Вот в чем основной вопрос", – объясняет он свою позицию.Председатель Сухумского горсобрания Дмитрий Осия голосовал за передачу дома Даля республиканским властям в надежде, что оно будет отреставрировано и сохранится за государством. По его мнению, депутаты не поддержали инициативу правительства из-за того, что они не получили четкого ответа о дальнейшей судьбе исторического здания в центре города.Эту позицию подтверждает и Роман Кутарба. Он также не против передачи объекта в республиканскую собственность, если будет уверенность в том, что здание не будет продано, и в нем не откроют бар, кафе или гостиницу. По мнению депутата, на этом месте должен быть музей или же любой другой полезный и важный объект.Юрист Лаша Цаава пока затрудняется сказать, планирует ли правительство открыть на этом месте дом-музей сестер Бубновых. По его словам, главный план на сегодня – спасти здание и оформить все юридически правильно.“Дом-музей не может существовать в юридически неопределенном и физически разрушаемом зданий. Сегодня нет плана, что там сделать или не сделать. План – спасти здание. В любом случае премьер-министр всегда на совещаниях говорит о том, что в этом здании должен был находиться дом-музей Бубновых. О дальнейших намерениях мне неизвестно, и это бессмысленно обсуждать, пока такая ситуация", – считает Цаава.По его словам, премьер-министр уже дал поручение Управлению капитального строительства составить смету для восстановления крыши, хотя "юридическая коллизия мешает чистоте финансовой деятельности".Сохранить историко-культурный объект в интересах и местных депутатов. По словам Романа Кутарба, на данном этапе он с коллегами планирует инициировать реставрацию крыши.“Я уже разговаривал с некоторыми коллегами. Раз мы не передали этот дом и взяли на себя такую ответственность, мы хотим поговорить с мэром города для того, чтобы город взял на себя расходы по ремонту крыши. Мы подумаем, как изыскать средства. Возможно, это будет из профицитных денег", – сказал он.При этом правительство не согласно мириться с позицией местных депутатов. По словам Лаши Цаава, планируется обращение в суд для признания права собственности.Председатель Сухумского городского собрания не исключает возможности повторного рассмотрения вопроса. Однако для передачи дома Даля в республиканскую собственность правительству нужно предоставить проект того, что планируют сделать с этим зданием.Историко-культурный объект на улице Пушкина, 20 построен в 1896 году по проекту его собственника инженера Даля. Как говорится в книге историка Анзора Агумаа “Старый Сухум”, архитектурная особенность здания – так называемые ласточкины гнезда, обвитые виноградной лозой. На фронтоне выбиты даты окончания строительных работ – 1 мая 1896 года. Во двор вели арочные ворота, выполненные также из резного белого камня, увенчанные по сторонам каменными вазами, сама же арка — орнаментом в виде листвы.Парадные двери были сделаны из красного дерева и украшены резьбой. Однако несколько лет назад они были украдены.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240317/natsionalnaya-kartinnaya-galereya-istoriya-gibel-i-vozrozhdenie-1050415231.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20160424/1018025932.html

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