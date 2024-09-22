https://sputnik-abkhazia.ru/20240922/vne-konkurentsii-pochemu-v-abkhazii-bolshe-importnoy-selkhozproduktsii-1052338850.html

Вне конкуренции: почему в Абхазии больше импортной сельхозпродукции

Вне конкуренции: почему в Абхазии больше импортной сельхозпродукции

Sputnik Абхазия

В Абхазии в год выращивается около 10 тысяч тонн овощей, однако этого недостаточно для того, чтобы насытить местный рынок, приходится завозить продукцию извне. 22.09.2024, Sputnik Абхазия

2024-09-22T09:00+0300

2024-09-22T09:00+0300

2024-09-22T09:00+0300

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О том, как сложилась такая тенденция, с какими проблемами сталкивается абхазский производитель и почему ему сложно конкурировать с российскими агрохолдингами, читайте в материале Sputnik. Sputnik На абхазском продовольственном рынке представлено мало местной продукции, импортной гораздо больше. По словам начальника отдела экономики Минсельхоза Беслана Эшба, в основном, такая тенденция сложилась со фруктами. В республике с советских времен, в основном, выращивали цитрусовые, другие фруктовые плантации в промышленных масштабах не закладывались. В программе "Гражданин и начальник" на радио Sputnik Папба уточнил, что дело с овощами обстоит иначе. В республике выращивают около 10 тысяч тонн овощей в год, но так как этого объема недостаточно, еще около 7 тысяч тонн приходится экспортировать. Больше всего в Абхазии выращивают томаты, огурцы, кабачки, лук, перец. В больших объемах производят и кукурузу. В 2023 году в республике собрали более 18 тысяч тонн урожая. В этом году урожай лучше, ожидается, что его объем будет примерно на 20-25% больше и превысит 20 тысяч тонн.Сложно конкурировать ​В Абхазии до недавних пор работало пять крупных производителей сельхозпродукции, именно они выращивали половину представленных на рынке овощей. Недавно из-за перебоев с электричеством одному предприятию в Пицунде пришлось закрыться. По словам Беслана Папба, местному производителю приходится сложно - есть проблемы не только с кадрами, но и с реализацией товара. И при этом, ему приходится конкурировать с российскими агрохолдингами. Зачастую на абхазском рынке местная продукция намного дороже импортной. Это Папба связывает с увеличением себестоимости выращивания овощей. При этом российскому производителю, по словам Папба, намного проще. В Российской Федерации предусмотрены льготы, сельхозкредиты, субсидии, страхование бизнеса. В Абхазии же таких возможностей у местных производителей нет. Общий бюджет Минсельхоза составляет 150 миллионов рублей, и ведомство не может предоставить льготы своим производителям. "К тому же, в России есть крупные агрохолдинги, которые выращивают овощи и фрукты на территории в тысячу гектаров и больше. А чем больше продукта выращивается, тем ниже себестоимость. И в таких условиях абхазскому производителю сложно конкурировать", - подчеркнул Папба. При этом сельским хозяйством в Абхазии интересуются. Недавно, по словам начальника экономического отдела Минсельхоза, инвестор взял в аренду 40 гектаров земли в Гагрском районе для закладки цитрусовых садов. Большой интерес проявляют и к выращиванию винограда, площади виноградников увеличиваются каждый год на 100-200 гектаров.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240816/glavnyy-chetverg-kakubava-ob-urozhae-i-realizatsii-bakhchevykh-kachestve-orekha-i-kukuruzy-mede-1051998398.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20240921/vernut-utrachennoe-kak-vozrozhdayut-avtokhtonnye-sorta-vinograda-v-abkhazii-1052322137.html

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