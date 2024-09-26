https://sputnik-abkhazia.ru/20240926/aeroport-tsitrusy-i-pomosch-ot-gosudarstva-v-sukhume-proshlo-zasedanie-kabmina-1052389192.html
Аэропорт, цитрусы и помощь от государства: в Сухуме прошло заседание Кабмина
Аэропорт, цитрусы и помощь от государства: в Сухуме прошло заседание Кабмина
Sputnik Абхазия
СУХУМ, 26 сен – Sputnik, Сария Кварацхелия. В Сухуме состоялось заседание Кабинета министров Абхазии, на котором был принят ряд постановлений. 26.09.2024, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 26 сен – Sputnik, Сария Кварацхелия. В Сухуме состоялось заседание Кабинета министров Абхазии, на котором был принят ряд постановлений. Возобновление работы аэропорта "Сухум"Кабмин Абхазии принял распоряжение "О средствах, подлежащих казначейскому сопровождению в 2024 году". Оно касается сумм, выделенных на возобновление работы сухумского аэропорта. "Это повысит целевой характер, эффективность и не позволит отвлекать эти средства на другие цели, несмотря на то, что когда деньги из бюджета попадают в унитарное предприятие, статус бюджетных они теряют. Для того, чтобы их сберечь, предлагается такой механизм", – пояснил вице-премьер, министр финансов Владимир Делба.Первый платеж по системе казначейского сопровождения уже прошел. "Черноморэнерго" направит 25 миллионов на закупку приборов учета.Помощь нуждающимсяСоциально уязвимым гражданам в Абхазии будут выплачивать ежемесячные пособия. Постановление, принятое Кабинетом министров, касается также иностранцев и лиц без гражданства, имеющих вид на жительство. Помощь смогут получить те, кто нуждается в соцпомощи и защите, в силу объективных причин имеет низкие доходы, не обеспечивающие первоочередных потребностей семьи.Размер выплаты — 2 тысячи рублей. Категории получателей утвердит Министерство соцобеспечения.Постановление вступает в силу с 1 октября 2024 годаНа заседании также затронули вопрос оказания психиатрической помощи. По словам главы Минздрава Эдуарда Бутба, такой объемный документ по этому вопросу в республике подготовлен впервые.Он устанавливает: Психиатрическая помощь включает в себя обследование, освидетельствование, профилактику, диагностику, лечение. Она гарантируется государством и осуществляется по принципам законности, гуманности, соблюдения прав человека.Подготовка к цитрусовому сезонуПравительство Абхазии установило закупочные цены на цитрусовые. Минимальная цена за килограмм апельсинов и мандаринов составит 45 рублей, лимонов – 42 рубля, нестандартных плодов – 10 рублей. "Сезон предстоит неплохой. По определению, ожидается урожай до 37 тысяч тонн цитрусовых плодов", – рассказал на заседании Кабмина министр сельского хозяйства Беслан Джопуа.Бюджет Дорожного фондаРасходную часть бюджета Дорожного фонда Абхазии увеличили на 27,7 миллиона рублей. Это сумма остатка денежных средств организации на 1 января 2024 года. "Для того, чтобы была возможность осваивать эти средства, предлагается увеличить расходную часть до 157 миллионов в целом", — пояснил на заседании Кабмина замглавы фонда Виталий Цвижба.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240617/volvach-rasskazal-o-preimuschestvakh-otkrytiya-aeroporta-v-abkhazii-1051379263.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20240801/novogodnyuyu-detskuyu-skazku-snimut-v-abkhazii-1051865716.html
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абхазия, кабмин абхазии, новости, сухумский аэропорт
абхазия, кабмин абхазии, новости, сухумский аэропорт
СУХУМ, 26 сен – Sputnik, Сария Кварацхелия. В Сухуме состоялось заседание Кабинета министров Абхазии, на котором был принят ряд постановлений.
Возобновление работы аэропорта "Сухум"
Кабмин Абхазии принял распоряжение "О средствах, подлежащих казначейскому сопровождению в 2024 году".
Оно касается сумм, выделенных на возобновление работы сухумского аэропорта.
"Это повысит целевой характер, эффективность и не позволит отвлекать эти средства на другие цели, несмотря на то, что когда деньги из бюджета попадают в унитарное предприятие, статус бюджетных они теряют. Для того, чтобы их сберечь, предлагается такой механизм", – пояснил вице-премьер, министр финансов Владимир Делба.
Первый платеж по системе казначейского сопровождения уже прошел. "Черноморэнерго" направит 25 миллионов на закупку приборов учета.
Социально уязвимым гражданам в Абхазии будут выплачивать ежемесячные пособия.
Постановление, принятое Кабинетом министров, касается также иностранцев и лиц без гражданства, имеющих вид на жительство. Помощь смогут получить те, кто нуждается в соцпомощи и защите, в силу объективных причин имеет низкие доходы, не обеспечивающие первоочередных потребностей семьи.
Размер выплаты — 2 тысячи рублей. Категории получателей утвердит Министерство соцобеспечения.
Постановление вступает в силу с 1 октября 2024 года
На заседании также затронули вопрос оказания психиатрической помощи. По словам главы Минздрава Эдуарда Бутба, такой объемный документ по этому вопросу в республике подготовлен впервые.
оказание психиатрической помощи, в том числе принудительную госпитализацию больных;
права и обязанности медперсонала;
права психически больных;
обязанности госорганов в области защиты прав и оказания помощи этой категории больных;
порядок защиты граждан от опасных действий психически больных.
Психиатрическая помощь включает в себя обследование, освидетельствование, профилактику, диагностику, лечение. Она гарантируется государством и осуществляется по принципам законности, гуманности, соблюдения прав человека.
Подготовка к цитрусовому сезону
Правительство Абхазии установило закупочные цены на цитрусовые.
Минимальная цена за килограмм апельсинов и мандаринов составит 45 рублей, лимонов – 42 рубля, нестандартных плодов – 10 рублей.
"Сезон предстоит неплохой. По определению, ожидается урожай до 37 тысяч тонн цитрусовых плодов", – рассказал на заседании Кабмина министр сельского хозяйства Беслан Джопуа.
Расходную часть бюджета Дорожного фонда Абхазии увеличили на 27,7 миллиона рублей.
Это сумма остатка денежных средств организации на 1 января 2024 года.
"Для того, чтобы была возможность осваивать эти средства, предлагается увеличить расходную часть до 157 миллионов в целом", — пояснил на заседании Кабмина замглавы фонда Виталий Цвижба.