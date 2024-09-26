https://sputnik-abkhazia.ru/20240926/aeroport-tsitrusy-i-pomosch-ot-gosudarstva-v-sukhume-proshlo-zasedanie-kabmina-1052389192.html

Аэропорт, цитрусы и помощь от государства: в Сухуме прошло заседание Кабмина

Аэропорт, цитрусы и помощь от государства: в Сухуме прошло заседание Кабмина

Sputnik Абхазия

СУХУМ, 26 сен – Sputnik, Сария Кварацхелия. В Сухуме состоялось заседание Кабинета министров Абхазии, на котором был принят ряд постановлений. 26.09.2024, Sputnik Абхазия

2024-09-26T12:57+0300

2024-09-26T12:57+0300

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СУХУМ, 26 сен – Sputnik, Сария Кварацхелия. В Сухуме состоялось заседание Кабинета министров Абхазии, на котором был принят ряд постановлений. Возобновление работы аэропорта "Сухум"Кабмин Абхазии принял распоряжение "О средствах, подлежащих казначейскому сопровождению в 2024 году". Оно касается сумм, выделенных на возобновление работы сухумского аэропорта. "Это повысит целевой характер, эффективность и не позволит отвлекать эти средства на другие цели, несмотря на то, что когда деньги из бюджета попадают в унитарное предприятие, статус бюджетных они теряют. Для того, чтобы их сберечь, предлагается такой механизм", – пояснил вице-премьер, министр финансов Владимир Делба.Первый платеж по системе казначейского сопровождения уже прошел. "Черноморэнерго" направит 25 миллионов на закупку приборов учета.Помощь нуждающимсяСоциально уязвимым гражданам в Абхазии будут выплачивать ежемесячные пособия. Постановление, принятое Кабинетом министров, касается также иностранцев и лиц без гражданства, имеющих вид на жительство. Помощь смогут получить те, кто нуждается в соцпомощи и защите, в силу объективных причин имеет низкие доходы, не обеспечивающие первоочередных потребностей семьи.Размер выплаты — 2 тысячи рублей. Категории получателей утвердит Министерство соцобеспечения.Постановление вступает в силу с 1 октября 2024 годаНа заседании также затронули вопрос оказания психиатрической помощи. По словам главы Минздрава Эдуарда Бутба, такой объемный документ по этому вопросу в республике подготовлен впервые.Он устанавливает: Психиатрическая помощь включает в себя обследование, освидетельствование, профилактику, диагностику, лечение. Она гарантируется государством и осуществляется по принципам законности, гуманности, соблюдения прав человека.Подготовка к цитрусовому сезонуПравительство Абхазии установило закупочные цены на цитрусовые. Минимальная цена за килограмм апельсинов и мандаринов составит 45 рублей, лимонов – 42 рубля, нестандартных плодов – 10 рублей. "Сезон предстоит неплохой. По определению, ожидается урожай до 37 тысяч тонн цитрусовых плодов", – рассказал на заседании Кабмина министр сельского хозяйства Беслан Джопуа.Бюджет Дорожного фондаРасходную часть бюджета Дорожного фонда Абхазии увеличили на 27,7 миллиона рублей. Это сумма остатка денежных средств организации на 1 января 2024 года. "Для того, чтобы была возможность осваивать эти средства, предлагается увеличить расходную часть до 157 миллионов в целом", — пояснил на заседании Кабмина замглавы фонда Виталий Цвижба.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240617/volvach-rasskazal-o-preimuschestvakh-otkrytiya-aeroporta-v-abkhazii-1051379263.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20240801/novogodnyuyu-detskuyu-skazku-snimut-v-abkhazii-1051865716.html

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