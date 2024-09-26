https://sputnik-abkhazia.ru/20240926/mechty-o-mire-goryachie-priznaniya-trebuyut-realnykh-podtverzhdeniy-1052389481.html

Мечты о мире: горячие признания требуют реальных подтверждений

Мечты о мире: горячие признания требуют реальных подтверждений

Sputnik Абхазия

Грузинский премьер Ираклий Кобахидзе выступил на 79-й сессии Генассамблеи ООН 24 сентября 26.09.2024, Sputnik Абхазия

2024-09-26T17:17+0300

2024-09-26T17:17+0300

2024-09-26T17:17+0300

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Алексей Ломия, SputnikВесьма интересные новости приходят к нам. Вот премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на очередной ассамблее ООН готов озвучить предложения к Абхазии и Южной Осетии о подписании договора о неприменении силы. Поначалу я решил, что это какой-то фейковый вброс, какой-то информресурс решил хайпануть, как сейчас модно говорить, и разогнать количество просмотров. Но нет.Время платить по векселямНа самом деле, к Грузии и ее видоизменившейся внешней политике приковано внимание Запада и, в первую очередь, США. Грузия как антироссийский форпост была их визитной карточкой на Большом Кавказе. Грузинам цинично и прямолинейно было предложено во всем следовать в указанном фарватере в обмен на различные "пряники". Предлагались многомиллиардные вливания в экономику, поддержка и модернизация армии, переоснащение и переформатирование силовых структур, обеспечение здравоохранения новейшей аппаратурой и много чего еще. И все бы хорошо, сценарий поглощения Грузии Западом и Соединенными Штатами шел по размеренному графику, но тут мир всколыхнули события на Украине. Весь натовский истеблишмент обрушился гневными тирадами на Россию, всячески угрожая немыслимыми последствиями, различными санкциями. Россия, как всегда было в истории, отказалась потакать капризам Запада и "цивилизаторы" от слов перешли к самым решительным мерам. Это бесконечные пакеты санкций, поставки вооружений для Украины, запугивание всех союзников России. Ну и как тут не потребовать от своих марионеток оплатить "благодеяния звонкой монетой". Грузинскому руководству недвусмысленно стали намекать, мол, пришел ваш час –открывайте второй фронт. А мы вам поможем, патроны и снаряды подкинем, не суть, что погибнут тысячи грузин. И вот тут произошло немыслимое – Грузия решительно отвергла такие предложения, более того, под различными причинами уклонилась от участия в противодействии России в тех или иных формах.Грузия в поиске нового путиНа мой взгляд, довольно прагматичное нынешнее грузинское руководство проявило особую мудрость и дальновидность, заявив, что в интересах Грузии и ее народа страна будет держаться в стороне от всех "крутых" мер и уж тем более не намерена вступать в войну. Украина, которая возомнила, что весь мир ей чем-то обязан, даже отозвала своего посла из Грузии. Из-за океана посыпались угрозы санкциями, прекращением финансовой помощи, отменой безвизового режима, но "мечтатели" были тверды и непоколебимы. Никакие попытки на них надавить не прошли. И даже раскачивание внутриполитической ситуации по примеру украинских майданов не имели успеха. Стало очевидно, что правящая партия "Грузинская мечта" и ее основатель Бидзина Иванишвили решительно меняют курс в сторону сближения с Россией.Первый шаг самый трудныйВ контексте таких глобальных изменений хотелось бы понять, чем это грозит Абхазии и Южной Осетии. Умудренные многовековым опытом взаимоотношений с соседним грузинским государством, насыщенным лицемерием, ложью и коварством, мы должны быть вдвойне настороже. Ориентироваться надо не на красивые увещевания и признания в любви, а на реальные поступки, подкрепленные двусторонними договорами, гарантированными для исполнения нашим стратегическим союзником – Российской Федерацией. Абхазией уже давно обозначены обязательные шаги, которые мы ждем от Грузии, чтобы поверить в их добрые намерения, – это подписание договора о неприменении силы, признание нашего суверенитета как основные постулаты. Исходя из решимости руководства Грузии к реальным шагам, мы будем выстраивать вектор поведения. Почему бы не начать с малого – отмены пресловутого закона "Об оккупированных территориях"?Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240926/mid-abkhazii-prokommentiroval-zayavleniya-gruzinskogo-premera-na-genassamblee-oon-1052390422.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20240923/bzhaniya-zayavil-chto-spekulyatsii-na-temu-vzaimootnosheniy-s-rossiey-nedopustimy-1052355605.html

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Алексей Ломия https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102300/61/1023006122_251:0:932:680_100x100_80_0_0_bff5ec9e516a50af069334e3fa5adb58.jpg

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абхазия, грузия, мнение, авторы, колумнисты