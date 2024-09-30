https://sputnik-abkhazia.ru/20240930/torzhestvennye-meropriyatiya-ko-dnyu-pobedy-proshli-v-sukhume-1052426020.html
Торжественные мероприятия ко Дню Победы прошли в Сухуме
Торжественные мероприятия ко Дню Победы прошли в Сухуме
Sputnik Абхазия
30 сентября 2024 года отмечается 31-я годовщина Победы в Отечественной войне народа Абхазии. 30.09.2024, Sputnik Абхазия
2024-09-30T12:32+0300
2024-09-30T12:32+0300
2024-09-30T12:38+0300
в абхазии
абхазия
30 сентября (день победы)
день победы и независимости абхазии
новости
сухум
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/09/1e/1052425704_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_b8ecb321abf981315b7fda9b785b0436.jpg
СУХУМ, 30 сен - Sputnik, Бадрак Авидзба. Торжественные мероприятия, приуроченные ко Дню Победы и Независимости Абхазии прошли в Сухуме. На улице Аидгылара перед Мемориалом Славы стартовал военный парад. В торжественном марше прошли военнослужащие подразделений Сухумского гарнизона, седьмой российской военной базы и Пограничного управления ФСБ России в Абхазии, всего более 500 человек. Командовал парадом первый замминистра обороны Беслан Цвижба, принимал торжественный марш глава ведомства Владимир Ануа.После этого началось шествие "Бессмертного полка". Его участниками стали ветераны войны, родственники бойцов, отдавших жизни за свободу Родины, старшеклассники, студенты. Держа в руках фотографии погибших, они спустились от площади Свободы к мемориалу Славы по улице Аидгылара, прошли по улицам Лакоба, Леона и Гулиа. Акция организована государственным музеем Боевой Славы имени Владислава Ардзинба и Госкомитетом по делам молодежи и спорту.Кроме того, к празднику столичная администрация организовала велопробег. Он стартовал на Набережной Махаджиров в Сухуме. Участники акции проедут с абхазскими флагами по центральным улицам столицы, затем посетят Мемориал первого президента Абхазии Владислава Ардзинба в Нижней Эшере.
https://sputnik-abkhazia.ru/20240930/vladimir-putin-pozdravil-aslana-bzhaniya-s-dnem-pobedy-1052425087.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20240928/prazdnichnye-meropriyatiya-ko-dnyu-pobedy--30-sentyabrya-1052411693.html
абхазия
сухум
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/09/1e/1052425704_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_c3fd1ce512afe6f7dcca2a30b91d5539.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
абхазия, 30 сентября (день победы), день победы и независимости абхазии, новости, сухум
абхазия, 30 сентября (день победы), день победы и независимости абхазии, новости, сухум
Торжественные мероприятия ко Дню Победы прошли в Сухуме
12:32 30.09.2024 (обновлено: 12:38 30.09.2024)
30 сентября 2024 года отмечается 31-я годовщина Победы в Отечественной войне народа Абхазии.
СУХУМ, 30 сен - Sputnik, Бадрак Авидзба. Торжественные мероприятия, приуроченные ко Дню Победы и Независимости Абхазии прошли в Сухуме.
На улице Аидгылара перед Мемориалом Славы стартовал военный парад.
В торжественном марше прошли военнослужащие подразделений Сухумского гарнизона, седьмой российской военной базы и Пограничного управления ФСБ России в Абхазии, всего более 500 человек.
Командовал парадом первый замминистра обороны Беслан Цвижба, принимал торжественный марш глава ведомства Владимир Ануа.
После этого началось шествие "Бессмертного полка". Его участниками стали ветераны войны, родственники бойцов, отдавших жизни за свободу Родины, старшеклассники, студенты.
Держа в руках фотографии погибших, они спустились от площади Свободы к мемориалу Славы по улице Аидгылара, прошли по улицам Лакоба, Леона и Гулиа.
Акция организована государственным музеем Боевой Славы имени Владислава Ардзинба и Госкомитетом по делам молодежи и спорту.
Кроме того, к празднику столичная администрация организовала велопробег. Он стартовал на Набережной Махаджиров в Сухуме.
Участники акции проедут с абхазскими флагами по центральным улицам столицы, затем посетят Мемориал первого президента Абхазии Владислава Ардзинба в Нижней Эшере.