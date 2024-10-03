https://sputnik-abkhazia.ru/20241003/soglashenie-s-rossiey-ob-investproektakh-obsudili-na-zasedanii-parlamentskogo-komiteta-1052468262.html

Соглашение с Россией об инвестпроектах обсудили на заседании парламентского комитета

Соглашение с Россией об инвестпроектах обсудили на заседании парламентского комитета

Sputnik Абхазия

В Парламенте Абхазии состоялось расширенное заседание комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам. 03.10.2024, Sputnik Абхазия

2024-10-03T19:13+0300

2024-10-03T19:13+0300

2024-10-03T22:03+0300

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Встреча была посвящена Соглашению между правительством Абхазии и правительством России об осуществлении российскими юридическими лицами инвестиционных проектов на территории республики.Бадрак Авидзба, SputnikКак шло обсуждениеНа заседании присутствовали министр экономики Кристина Озган, председатель Банка Абхазии Беслан Барателиа и представители банковского сообщества Абхазии. Ранее последние направили в Парламент письмо, в котором выразили обеспокоенность статьей 9 пункта 2. В нем говорится, что российские юрлица могут открывать в Абхазии филиалы российских банков с государственным участием.По словам Беслана Барателиа, Банк Абхазии, прорабатывая межправсоглашение, преследовал интересы местного банковского сектора. Согласно первой версии документа, в республике могли создаваться филиалы российских банков, что могло привести к большой конкуренции. Поэтому в документ были внесены изменения, отметил он."Мы предложили на временный срок позволить открыть филиал, но от него остается только название, потому что он не находится в банковском поле Абхазии, по сути, это точка входа денег в страну", – уточнил Барателиа.Он добавил, что этот филиал не сможет обслуживать физических и юридических лиц. У него будет право открыть временный счет для инвестора в период стройки, но с момента запуска проекта инвестор обязан закрыть этот счет и открыть новый в абхазском банке.Вице-премьер, министр экономики Абхазии Кристина Озган подчеркнула, что в данном проекте соглашения речь идет о филиале российской кредитной организации с государственным участием."Это значит, что мы допускаем возможность того, что в целях реализации инвестиционных проектов, которые подпадают под действие данного соглашения, российская кредитная организация только с государственным участием имеет право здесь зарегистрировать филиал с определенным набором функций, весьма ограниченных", – заметила она. Она добавила, что в случае нарушения условий Банк Абхазии будет иметь право закрыть этот филиал. При этом сейчас, уточнила Озган, абхазское законодательство позволяет российским коммерческим банкам открывать в республике дочерние организации, которые могут оказывать весь спектр услуг без ограничений. "Если в инструкции будет написано, что филиал имеет право осуществлять только две-три функции, любая другая функция является нарушением, и в соответствии с законодательством Республики Абхазия Банк Абхазии имеет право принять соответствующие акты", – сказала она.Опасения представителей банковской сферыПредседатель "Аврора Банка" Георгий Абухба высказал опасения работников банковской сферы. Он отметил, что уровни развития этой отрасли в Абхазии и России несоизмеримы. Помимо размера активов, есть большая разница в финансовых технологиях – с мобильными приложениями российских банков конкурировать сложно.Он добавил, что в самой России отсутствие филиалов иностранных банков, которые разрешили открывать только в сентябре этого года, не было препятствием для зарубежных инвестиций."Наше опасение вызвано тем, что, по нашему мнению, филиал российского банка с госучастием на территории Абхазии – это потенциальный финансовый монстр, и мы делаем такой плотный, мощный плацдарм для его создания", – сказал он.Банкир задался вопросом, почему нельзя проводить инвестиционные расчеты через Банк Абхазии или другие коммерческие организации, которые работают в стране, и не создавать филиалы российских банков.Председатель "Гарант Банка" Эмма Харчилава отметила, что абхазские банки хотят оставаться конкурентоспособными по отношению к российским банкам, в том числе к тем, в которых есть доля государства. Она выразила опасение, что ограниченный круг банковских операций, которые предоставляются филиалам российских банков, в дальнейшем может расшириться, что может негативно сказаться на местных банках.Министр экономики Кристина Озган в свою очередь сказала, что прежде чем попасть под действие данного соглашения, инвесторам необходимо пройти отбор."В соглашении есть обязательные требования: срок начала реализации и срок ввода объекта в эксплуатацию в зависимости от масштаба проекта. Ввели объект в эксплуатацию, эта норма не работает, дальше он переходит к вам", – заметила она.Завершая комитетское заседание, Беслан Халваш отметил, что обсуждение вопроса будет продолжаться.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240605/posrednik-barateliya-o-razvitii-bankovskoy-sistemy-abkhazii--1051277862.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20240925/deputaty-parlamenta-prinyali-zakon-ob-uproschennoy-sisteme-nalogooblozheniya-1052373872.html

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