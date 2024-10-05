https://sputnik-abkhazia.ru/20241005/uragan-iz-lykhny-istoriya-geroya-abkhazii-alkhasa-shakryl-1052458190.html

Ураган из Лыхны: история Героя Абхазии Алхаса Шакрыл

Ураган из Лыхны: история Героя Абхазии Алхаса Шакрыл

Sputnik Абхазия

5 октября 1992 года при освобождении Гагрского района погиб командир боевой группы "Ураган" Алхас Шакрыл. Его называли яркой кометой, которая прочертила... 05.10.2024, Sputnik Абхазия

2024-10-05T08:35+0300

2024-10-05T08:35+0300

2024-10-05T08:35+0300

абхазия

в абхазии

овна

история

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0a/02/1052459177_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_b30d235d573c665247460f2eed6e07c5.jpg

Историю Героя Абхазии, который посвятил свою жизнь свободе и независимости своей страны, читайте в материале Sputnik.Сария Кварацхелия, SputnikАлхас Шакрыл родился 7 мая 1969 года в селе Лыхны Гудаутского района. Мать, Нелли Гургулия, была учительницей в Лыхненской школе. Отец, Виктор Шакрыл, как и его родной брат Георгий, участвовал в национально-освободительном движении, состоял в форуме народного единства "Аидгылара".Сначала Алхас учился в лыхненской средней школе, затем в школе-интернате в Сухуме. Но в последние школьные годы он снова вернулся в родное село.После учебы в школе Алхаса призывают в Советскую армию. Службу он проходит далеко от дома, в Ленинграде. Здесь, как признается сам Алхас в письмах к матери, он по-настоящему понимает, как сильно любит и ценит родной дом и семью.Отслужив в армии, Шакрыл возвращается на родину. 20-летнего Алхаса сразу затягивает в круговорот общественно-политических событий.15-16 июля 1989 года в Абхазии происходят первые грузино-абхазские столкновения. Узнав о стычках в Сухуме, Алхас вместе со своими друзьями отправляется в столицу."Когда мы приехали, столкновение уже произошло. Было много народа, все сильно переживали за то, что произошло. Мы вооружились какими-то палками. Среди народа мы увидели отца Алхаса Виктора Шакрыл. В руках он держал блестящую саблю. Он стоял среди старших. Тут мы услышали о том, что по улице Ленина спускаются сваны. Произошла серьезная потасовка. Во время этой потасовки мы и не заметили, куда пропал Алхас Шакрыл. Он затерялся в толпе. Уже были первые жертвы столкновения. Позже выяснилось, что Алхас оказался в гуще самых тяжелых стычек, среди ветеранов афганской войны", – вспоминает в книге "Ураган" его товарищ Ахра Колбая.После июльских событий 1989 года Алхаса арестовали. От него требовали, чтобы он дал показания против себя и своих товарищей. В открытом письме, которое Алхас опубликовал в газете "Бзыбь" после побега из тюрьмы, он рассказывает, каким пыткам его подвергли в застенках.После побега из тюрьмы Алхасу пришлось скрываться. Лишь после развала СССР он смог вернуться к мирной жизни. Алхас планировал жениться, создать свою семью. Но этому не суждено было сбыться.Ураган войныАлхас Шакрыл был одним из тех, кто ясно видел, к чему приведет грузино-абхазское противостояние. За несколько недель до начала войны он приобрел пулемет и два автомата. Пулемет он отправил в село Кутол Очамчырского района.Шакрыл был негласным лидером среди друзей и сверстников. И когда 14 августа 1992 года началась война, вокруг него мгновенно образовалась команда боевых друзей, она состояла в основном из близких соседей, одноклассников, родственников. Боевую группу он позже назвал "Ураган". В первые дни войны она была одной из самых боеспособных и вооруженных.Командир "Урагана" отличался особым бесстрашием. Об этом свидетельствует один из эпизодов, который описывает родной брат Алхаса Батал Шакрыл в интервью абхазскому журналисту Виталию Шария.Алхас Шакрыл вместе со своей группой участвовал в операции по освобождению Гагры. Как вспоминал в книге "Ураган" его боевой товарищ и одноклассник Аслан Пилия, во время войны Алхас не раз совершал разведывательные вылазки. В одной из таких вылазок они наткнулись на грузин."Грузины нас уже поджидали. Мы зашли в один из двухэтажных домов. Нас было трое – Батал Лакоя, Алхас Шакрыл и я. Между нами и грузинами началась перестрелка. Через мгновение Алхас пропал, выстрелы из его автомата раздавались со второго этажа. Когда мы смогли отдышаться от перестрелки, окликнули его. Он со второго этажа нам ответил: "Здесь уже безопасно, часть грузин убиты, остальные убежали", – вспоминал Аслан Пилия.1 октября 1992 года началась операция по освобождению Гагрского района. "Ураган" наступал по верхней части города. По воспоминаниям однополчанина Алхаса, кавалера ордена Леона Зураба Пилия, у них стояла задача вместе с чеченской группой спуститься через железнодорожные шпалы и слиться с грузинами. "Нам нужно было притвориться грузинами и зайти в тыл врага. Под руководством чеченского командира мы спустились до санатория "Нарт", там кто-то обернулся на меня и крикнул: "Вы кто такие?" – Я жестом показал "свой". Но он мгновенно догнал меня, потянул за плечо, и тут началась стрельба. Враги были вооружены автоматами АК 5,45. Но они не успели даже выстрелить. Одного мы задержали, другой, хоть и был ранен, но смог сбежать. Бесстрашный Алхас тем временем захватил БМП. Грузины трусливо отступали. Но дальше продвигаться было крайне тяжело, в санатории "Украина" сидели снайперы, туда соваться было опасно", – вспоминает Пилия. Затем по команде штаба, под покровом ночи группа Алхаса добралась до Холодной речки. Из штаба их сопровождал мужчина, хорошо знавший местность. Когда они добрались до холмистой местности, проводник увидел, что вокруг много грузин, ситуация опасная. Он бросил бойцов и скрылся. "Вид у Алхаса был мрачный. На него тяжело было смотреть. Алхас сказал нам: "Мужайтесь, если мы спустимся живыми, я сделаю так, чтобы его пристыдили за то, что он не выполнил задания". Затем добавил: "Путь наш очень опасный. Если мы пойдем все вместе, с воздуха нас могут заметить вражеские самолеты. Поэтому мы с Астамуром Габрия пойдем в разведку. У меня есть сигнальная ракета, если я ее выпущу в воздух, значит, дела плохи. Нужно быть крайне осторожным", – вспоминает Зураб Пилия. Так Алхас Шакрыл вместе с Астамуром Габрия оставили группу и вместе ушли в разведку. Прошло много времени, но от них не было никаких вестей. Товарищи пошли искать их, но сами напоролись на грузинские позиции. Завязалась серьезная перестрелка, среди абхазских бойцов было много потерь. После того как канонада стихла, ребята продолжили поиски Алхаса и Астамура. Их тела нашли лишь на вторые сутки. "Сложно описать состояние всех бойцов "Урагана". Все были очень подавлены", – рассказывает Зураб Пилия.После смерти Алхаса главнокомандующий абхазской армии, первый президент Владислав Ардзинба назвал его одним из первых героев войны, кто сложил голову за Родину.27 сентября 1994 года указом президента Абхазии Алхасу Шакрыл посмертно было присвоено звание "Герой Абхазии".

https://sputnik-abkhazia.ru/20240715/sukhumskie-volneniya-pervye-stolknoveniya-na-natsionalnoy-pochve-v-abkhazii---1051697907.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20240814/neobyavlennaya-voyna-kak-gruziya-napala-na-abkhaziyu-1051977112.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, овна, история