СВО: перспективы ВСУ в Селидово – "котел" под "Искандерами"

СВО: перспективы ВСУ в Селидово – "котел" под "Искандерами"

09.10.2024

В зоне спецоперации ВС России уверенно продвигаются вперед, и 8 октября освободили населенные пункты Зоряное Первое и Золотая Нива в ДНР. Украинские войска несут тяжелые потери. На покровском направлении противник оставил важные оборонительные позиции в поселке Цукурино – в 5 км к югу от города Селидово, важного участка обороны ВСУ.Советник главы ДНР Игорь Кимаковский 8 октября заявил, что российские подразделения берут Селидово в "клещи". Освобождение этого города открывает путь в Покровск (19 км по автодороге) – крупный, стратегически значимый логистический узел ВСУ. Кроме того, из Селидово российская армия получит возможность бить по тылам кураховской группировки украинских войск. Для блокады украинских позиций и формирования "котла" российские войска стремятся перерезать трассу Покровск – Селидово.Британский эксперт Александр Меркурис ранее рекомендовал украинской армии выйти из Селидово "под реальной угрозой оказаться в оперативном окружении... Даже если это означает передачу города под контроль России". Поскольку иначе там будет потеряно украинских солдат и техники больше, чем в Угледаре, "без какой-либо ясной цели" – без перспективы удержания позиций. Под ударами российских войск фланги укрепрайона ВСУ в Селидово заметно "просели" еще в августе.Киевский режим пытается представить очевидное украинское поражение некой стратегией "истощения противника", однако Запад практически полностью утратил оптимизм. The New York Times констатировала: "ВСУ медленно, но верно отступают из Донбасса". А британское издание UnHerd подчеркнуло высокую вероятность обрушения на Покровском направлении всего "восточного фронта". Никто не отрицает стратегическую инициативу ВС России на украинском театре военных действий."Оружейная лавка" США закрывается – Вашингтон проигнорировал "план победы" просроченного украинского лидера. Заседание группы "доноров" ВСУ в формате "Рамштайн" (Германия) на уровне государственных лидеров перенесли с 12 октября "в никуда". Для президента США Джо Байдена и госсекретаря Энтони Блинкена ближневосточные проблемы оказались важнее.Готовность к гибкой капитуляцииНа длинной дистанции прокси-войны с Россией коллективный Запад выдохся, поддержка ВСУ заметно ослабела по всем направлениям. США и европейские союзники не имеют дополнительных резервов или производственных мощностей для быстрого наращивания своих истощающихся арсеналов. А "победный план" Зеленского не содержит стратегии, игнорирует реальность, и напоминает бред тяжелобольного в реанимации. Киев призывает западные страны поставлять украинской армии больше оружия дальнего радиуса действия, чтобы остановить российское наступление, и попытаться "принудить" Москву к миру – до "опасных" выборов президента США в ноябре.Относительно киевского проекта "дальних ударов", зампредседателя комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Красов сегодня заявил: "Россия даст адекватный ответ не только Украине, но и тем странам, которые приняли решение о поставке вооружений, военной техники и обеспечении этих ударов". Герой России и гвардии полковник ВДВ Красов подчернул: "Мало не покажется".Смелый прогноз британской деловой газеты The Financial Times о возможном приглашении Украины в НАТО 12 октября – в Рамштайне (пока Байден еще работает президентом США), "без возвращения утраченных территорий" – оказался неверным. Вероятно, встречу в Германии отменили по настойчивой рекомендации американского разведывательного сообщества. Коллективному Западу не удается "сохранить лицо", и токсичный бандеровский режим в своем активе. Слишком высока цена "сдерживания России" на украинском ТВД.Американский информационный канал Fox News 9 октября заметил, что Россия рассматривает Украину своим стратегическим периметром безопасности, поэтому ее членство в НАТО объективно нереализуемо: "Это путинская версия доктрины Монро", в которой нет места западным "ценностям", "справедливости" и "демократии".По информации агентства Bloomberg, в Киеве начинают признавать неизбежность переговоров с Москвой. Пока не говорят о "территориальных уступках", однако российская СВО началась не из-за территории, и уже необратимо изменила карту Украины. Растет международное давление, включая страны Глобального Юга, и даже Зеленский готов "проявить больше гибкости".Международное издание infoBRICS констатировало: "Даже самые ярые фанатики Украины среди европейских чиновников начинают намекать, что Киеву пора принять условия России". И чем заметнее будет обваливаться "восточный фронт" ВСУ в Донбассе, тем быстрее западные правительства начнут назначать виноватых в ошибочных политических прогнозах и военной стратегии по России, а затем – встанут в очередь для "прямой линии" с Москвой. Условия нового мира всегда определяет победитель. Новый мир формируется в Селидово и на других участках СВО.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram.

