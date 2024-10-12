https://sputnik-abkhazia.ru/20241012/vospitannyy-abkhaziey-futbolistu-nikite-simonyanu-98-let-1052562638.html

Воспитанный Абхазией: футболисту Никите Симоняну 98 лет

Воспитанный Абхазией: футболисту Никите Симоняну 98 лет

Sputnik Абхазия

12 октября исполнилось 98 лет выдающемуся футболисту, тренеру и футбольному функционеру Никите Симоняну. 12.10.2024, Sputnik Абхазия

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в абхазии

абхазия

футбол

никита симонян

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Никита Симонян занимает должности первого вице-президента Российского футбольного союза и председателя Технического комитета, входит в исполком РФС.Заслуженный мастер спорта, заслуженный тренер СССР и России Никита Симонян родился в 1926 году в Армавире, в 30-е годы его семья перебралась в Сухум, где и началась его футбольная карьера.SputnikПуть к футболуДля поклонников футбола Никита Симонян ассоциируется с московским "Спартаком", в составе которого он добился наивысших результатов. В клубе он выступал на протяжении десяти лет, затем возглавлял команду в роли тренера. Со "Спартаком" Никита Симонян выиграл шесть чемпионатов и пять Кубков СССР, стал лучшим бомбардиром команды всех времен. На его счету 160 голов.При этом его футбольная карьера начиналась в Абхазии, где он прожил 16 лет, играл за сухумское "Динамо", показывая отличную игру. Московские "Крылья Советов", оценив его талант и потенциал, пригласили в свой состав, в 1946 году он начал выступать за "Крылышки", затем был переход в "Спартак".Несмотря на то, что Симонян уехал в Москву еще в 40-е годы, он сохраняет связь с Абхазией и очень тепло относится к ней.Никита Симонян в одном из своих интервью сказал, что Абхазия, как и Косово, имеет право быть представленной в ФИФА и принимать участие во всех крупных чемпионатах."Мое мнение – если приняли Косово, то должны принять и Абхазию, и Осетию, и Приднестровье. Вопрос представительства в ФИФА носит международный характер", – заявил тогда он.В последний раз Симонян приезжал в республику в 2022 году. В Сухуме он встретился с ветеранами абхазского футбола и юными футболистами сухумского "Динамо", где он сделал первые шаги в профессиональный футбол.Президент Аслан Бжания вручил легендарному футболисту орден "Ахьдз-Апша".О том, как он занимался футболом в детстве Симонян вспоминал в один из своих приездов в Абхазию в 2017 году. "В то время, когда мы были мальчишками, не было полей и прочего, а мы прослышали, что в Гулрыпше есть дикие поля, и более или менее ровные. Так вот, тогда электричек не было, и мы ездили в проходящих поездах, в тамбурах, там сходили, до изнеможения играли в футбол, обратно 12 километров шли пешком. И голодные были… Но по дорогам питались садами", – говорил прославленный футболист.Помимо того, что Симонян — одна из ярчайших звезд советского футбола, он добился выдающихся результатов в качестве главного тренера "Спартака".Под его руководством "Спартак" дважды становился чемпионом СССР в 1962 и 1969 годах, трижды — обладателем Кубка СССР – 1963, 1965, 1971 годы, дважды – серебряным в 1963 и 1968 годах, и дважды бронзовым призером чемпионата СССР в 1961 и 1970 годах, а в 1972 году был финалистом Кубка СССР.Никита Симонян выступал за команды "Крылья Советов" Москва (1946 — 1948), "Спартак" Москва (1949 — 1959). Он многократный чемпион СССР и обладатель Кубка СССР. Провел 20 матчей за сборную СССР и забил 10 голов. Чемпион Олимпийских игр 1956 года. Участник чемпионата мира 1958 года. Кавалер орденов "Трудового Красного Знамени" (1957), "Знак Почета" (1971), "Дружбы" (1995), "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2011). Награжден орденом ФИФА "За заслуги перед футболом" (2000) и Рубиновым орденом УЕФА "За заслуги" (2007).Президент России Владимир Путин 23 мая 2019 года присвоил первому вице-президенту Российского футбольного союза Никите Симоняну звание "Заслуженный работник физической культуры России".

https://sputnik-abkhazia.ru/20220402/simonyan-o-perspektivakh-uchastiya-abkhazii-v-chempionate-rossii-po-futbolu-nerealno-1038447658.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20220420/nikita-simonyan-kazhdyy-priezd-v-abkhaziyu--eto-vospominaniya-o-detstve-1038743390.html

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