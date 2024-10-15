https://sputnik-abkhazia.ru/20241015/gruzinskie-napevy-kak-zhe-nadoeli-novye-starye-pesni-1052571860.html

Грузинские напевы: как же надоели "новые старые песни"

Грузинские напевы: как же надоели "новые старые песни"

Sputnik Абхазия

Многие с волнением ожидали, что же предложат "мечтатели" Грузии Абхазии и Южной Осетии на фоне потепления отношений с Россией. Лидер партии анонсировал некое... 15.10.2024, Sputnik Абхазия

2024-10-15T08:00+0300

2024-10-15T08:00+0300

2024-10-15T09:26+0300

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Старый припевЧестно сказать, я с большим скепсисом отношусь к любым инициативам соседей из-за Ингура. И тому есть веское основание. Любые, якобы мирные предложения в новейшей истории, да и не только, чаще всего приводили к конфликтам, к кровопролитию. Амбиции Грузии традиционно слишком завышены, а место, какое она отводит в своем будущем для Абхазии и абхазов, нас, мягко говоря, мало устраивает. Народ маленькой, но независимой страны уже давно утвердился в том, что лучшей перспективой для всех может быть мирное сосуществование в рамках отдельных государств. Мы настойчиво, уже несколько десятков лет предлагаем подписание договора о ненападении, но, увы, время идет, а политики Грузии, как заезженную пластинку, крутят старую мелодию о "счастливой, свободной, демократической стране в ее границах на период развала СССР". Это уже настолько надоело, что даже не хочется читать в новостных лентах эти стенания по несбыточным мечтам. Но, как я писал ранее, была некая интрига. Ну а вдруг! Вдруг они наконец-то прозрели и поняли тщетность и ущербность предсказуемых поползновений и хотят предложить некий революционный подход к решению всех проблем. Увы.Новый куплетКак никогда раньше, я ждал, когда дойдет очередь для выступления на Генеральной ассамблее ООН премьер-министра Грузии Кобахидзе. Ведь именно со столь высокой трибуны он обещал озвучить "мирную инициативу". И каково же было разочарование, когда вся его речь была сведена к банальному хвастовству, что, оказывается, экономика Грузии развивается семимильными шагами, что Сакартвело – это территория демократии, где ревностно соблюдаются права человека, что Грузия заслужила к 2030 году вступление в Европейский союз. Про это мы уже слышали, нечем удивить, но где же мирный план? И вот тут полное разочарование. Все было сведено к тому, что к этому периоду Грузия восстановит свою территориальную целостность и вступит в ЕС вместе с "братскими народами Южной Осетии и Абхазии". В этом и состоит "грузинская мечта".Что тут сказать? Все старо как мир, казалось бы, пластинку эту пора выкинуть, ан нет, грузины все еще пытаются ее реставрировать и выдать как пригодную для прослушивания. Объективности ради нельзя не отметить, что в этой речи Кобахидзе подчеркнул, что объединение будет достигнуто исключительно мирным путем. Только в этом нынешний подход Грузии отличается от предыдущих. Но что такое должно произойти, чтобы многострадальные народы Абхазии и Южной Осетии после таких жертв и потрясений обретя свободу за счет героизма и самоотверженности своих защитников, потеряв в войнах невосполнимое количество молодежи, добровольно должны были вернуться в лоно Грузии?Не складывается дуэтМожет, они рассчитывают в этом на поддержку России? Но, как и прежде, Россия в который раз подтвердила, что никаких отзывов признания Абхазии и Южной Осетии не будет. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что Россия готова способствовать мирному разрешению конфликта и началу диалога между странами. Но тут, как и ожидалось, мэр Тбилиси и генеральный секретарь правящей партии Каха Каладзе, что называется, выдал предложение России разработать план вывода войск РФ с территории Грузии, подразумевая, естественно, Абхазию и Южную Осетию. Вот и весь маскарад.Тут никаких иллюзий быть и не может. Чтобы в этом убедиться, надо просто изучить обстановку внутри самой Грузии. Избалованные и обласканные в Советском Союзе грузины, почему-то всегда считали себя Богом избранной сверхнацией, особой элитой, по неудачному стечению обстоятельств оказавшейся в оковах СССР. И когда советский колосс рухнул, они открыто обозначили свой вектор – Европа и НАТО, рассчитывая на преференции и поблажки от новых покровителей. И никто в Грузии от этого не отказывается до сих пор. Но, как говорится, привычка – вторая натура. То, что они сейчас показывают некую строптивость по отношению к своим западным и американским хозяевам, по моему глубокому убеждению, – некая игра на повышение ставок, замешанная на сиюминутном прагматизме. В Грузии уже выросла и встала на ноги новая когорта – молодежь, которая задает тонус политической борьбе. Их взгляды на будущее Грузии устремлены только на Запад. Только такими они видят себя – "современными продвинутыми европейцами" со всем вытекающим. И в этом между нами пропасть, нам точно не по пути. Живите с миром, но без нас!Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240924/zatulin-nikakogo-vozvrascheniya-abkhazii-ili-yuzhnoy-osetii-v-gruziyu-ne-proizoydet-1052363335.html

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