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Трапш о погоде до конца октября в Абхазии: могу обрадовать

Трапш о погоде до конца октября в Абхазии: могу обрадовать

Sputnik Абхазия

О погоде во второй половине октября в эфире радио Sputnik рассказала специалист Госкомитета Абхазии по экологии Диана Трапш. 15.10.2024, Sputnik Абхазия

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Трапш о погоде до конца октября в Абхазии: могу обрадовать Sputnik Абхазия Трапш о погоде до конца октября в Абхазии: могу обрадовать

"С 15 по 31 октября ожидается облачная погода с прояснениями, в отдельные дни с 17 по 19 октября ожидаются временные дожди местами ливневого характера. Также будет наблюдаться дождь с градом. В горах выпадет снег", – сообщила Трапш. Однако с 20 по 31 октября в Абхазии будет солнечная, теплая погода с дневными температурами до 25 градусов. Опасных метеоявлений до конца месяца не наблюдается, уточнила метеоролог. При этом, по ее словам, до конца месяца сохранится комфортная погода для купания в море. Слушайте подкаст.

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