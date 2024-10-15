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Трапш о погоде до конца октября в Абхазии: могу обрадовать
Трапш о погоде до конца октября в Абхазии: могу обрадовать
Sputnik Абхазия
О погоде во второй половине октября в эфире радио Sputnik рассказала специалист Госкомитета Абхазии по экологии Диана Трапш. 15.10.2024, Sputnik Абхазия
2024-10-15T15:14+0300
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Трапш о погоде до конца октября в Абхазии: могу обрадовать
Sputnik Абхазия
Трапш о погоде до конца октября в Абхазии: могу обрадовать
"С 15 по 31 октября ожидается облачная погода с прояснениями, в отдельные дни с 17 по 19 октября ожидаются временные дожди местами ливневого характера. Также будет наблюдаться дождь с градом. В горах выпадет снег", – сообщила Трапш. Однако с 20 по 31 октября в Абхазии будет солнечная, теплая погода с дневными температурами до 25 градусов. Опасных метеоявлений до конца месяца не наблюдается, уточнила метеоролог. При этом, по ее словам, до конца месяца сохранится комфортная погода для купания в море. Слушайте подкаст.
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подкасты, абхазия, погода в абхазии, аудио
Трапш о погоде до конца октября в Абхазии: могу обрадовать
15:14 15.10.2024 (обновлено: 15:15 15.10.2024)
О погоде во второй половине октября в эфире радио Sputnik рассказала специалист Госкомитета Абхазии по экологии Диана Трапш.
"С 15 по 31 октября ожидается облачная погода с прояснениями, в отдельные дни с 17 по 19 октября ожидаются временные дожди местами ливневого характера. Также будет наблюдаться дождь с градом. В горах выпадет снег", – сообщила Трапш.
Однако с 20 по 31 октября в Абхазии будет солнечная, теплая погода с дневными температурами до 25 градусов. Опасных метеоявлений до конца месяца не наблюдается, уточнила метеоролог. При этом, по ее словам, до конца месяца сохранится комфортная погода для купания в море.