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Экологическая стабильность: Совет молодых ученых при президенте провел круглый стол
Экологическая стабильность: Совет молодых ученых при президенте провел круглый стол
Sputnik Абхазия
Круглый стол "Экологическая стабильность с учетом возрастающей антропогенной нагрузки", организованный Советом молодых ученых при президенте Абхазии, прошел в... 21.10.2024, Sputnik Абхазия
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Участники мероприятия зачитали научные доклады, посвященные актуальным вопросам охраны окружающей среды в Абхазии.Бадрак Авидзба, SputnikЭкологическое образованиеНа мероприятии присутствовали глава Администрации президента Абесалом Кварчия и вице-президент Академии наук Абхазии, доктор физико-математических наук Январби Экба. После вступительных речей молодые ученые приступили к зачитыванию докладов, посвященных экологическим проблемам.В частности, речь шла об экологическом образовании, правовых аспектах сбора и утилизации твердых бытовых отходов, оценке влияния парниковых газов, стратегии адаптации к изменению климата.Первой выступила научный сотрудник отдела гидробиологии и ресурсов моря Института экологии Академии наук Абхазии Майя Цыбулевская с докладом по теме "Экологическое образование и просвещение населения Абхазии как основа ответственного природопользования: международный и региональный контексты".В продолжение ученый отметила, что особенное отношение к природе начинается тогда, когда ученик знает, почему нужно беречь природу и нельзя вредить ей."Носить в кармане фантик от съеденной конфеты не очень комфортно, но я должен подумать, почему я это делаю: это нужно для того, чтобы подрастающее поколение имело возможность жить в уникальной природе", – сказала Цыбулевская.В Абхазии нет вопиющих экологических проблем, в том числе благодаря работе родителей и учителей с детьми. При этом эксперт отметила нехватку подготовленных педагогов для того, чтобы экологическое образование стало массовым."Мы говорим о комплексности и, конечно же, непрерывности. Нельзя это делать в школе и прекратить в вузе или при поствузовском обучении. У нас в стране, к сожалению, отсутствует закон об образовании, а имплементация программ экологического образования без него невозможна", – заметила ученый Цыбулевская.Также она сказала, что сегодня в Абхазии действует десять экологических клубов, в которых проводится работа по экологическому воспитанию подрастающего поколения.Сбор и утилизация мусораСледующий доклад "Правовые аспекты сбора и утилизации твердых бытовых отходов в Абхазии" представила аспирантка Института экологии Академии наук Абхазиии Кетеван Соломнишвили. По ее словам, существующая система сбора и утилизации мусора не справляется с растущими объемами отходов."Неправильное обращение может угрожать здоровью населения и наносить вред. Действующее законодательство в сфере охраны окружающей среды базируется на Конституции, где прописано, что земля и природные ресурсы являются собственностью народа, и что каждый обязан защищать окружающую природную среду", – сказала она.Основные законы, касающиеся сохранения экологии, – это законы "Об охране окружающей среды", "Об особо охраняемых природных территориях", "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". При этом на сегодняшний день в республике отсутствует закон, который четко регламентирует сферу обращения с отходами производства и потребления. Также нет критериев оценки качества окружающей среды и допустимого воздействия на нее, подчеркнула Соломнишвили.Ответственность за нарушение правил обращения с твердыми бытовыми отходами предусматривают административную и уголовную ответственность. Однако суммы штрафов варьируются от трех до 50 минимальных размеров оплаты труда, заметила она."Что касается уголовной ответственности, здесь можно выделить статью "Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов". Если это создает угрозу причинению здоровью человека и окружающей среды, то нарушение наказывается штрафом от 30 до 60 тысяч рублей либо лишением свободы на срок до двух лет", – проинформировала Соломнишвили.За деяние, ставшее причиной смерти человека по неосторожности либо причиной массового заболевания людей, предусматривается от трех до восьми лет лишения свободы. Крупные штрафы и заключение также грозят за уничтожение или повреждение лесов в случае неосторожного обращения с огнем или поджога.Участники круглого стола зачитали еще три научных доклада, затронувшие адаптацию к изменениям климата и защите от наводнений, оценке влияния парниковых газов на температуру воздуха и биоразнообразие мхов в Абхазии.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241004/voskresshie-palmy-pavodki-i-vrediteli-saveliy-chitanava-ob-ekologii-v-abkhazii-1052480380.html
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Экологическая стабильность: Совет молодых ученых при президенте провел круглый стол
16:14 21.10.2024 (обновлено: 16:24 21.10.2024)
Круглый стол "Экологическая стабильность с учетом возрастающей антропогенной нагрузки", организованный Советом молодых ученых при президенте Абхазии, прошел в Инфоцентре главы государства.
Участники мероприятия зачитали научные доклады, посвященные актуальным вопросам охраны окружающей среды в Абхазии.
Экологическое образование
На мероприятии присутствовали глава Администрации президента Абесалом Кварчия и вице-президент Академии наук Абхазии, доктор физико-математических наук Январби Экба. После вступительных речей молодые ученые приступили к зачитыванию докладов, посвященных экологическим проблемам.
В частности, речь шла об экологическом образовании, правовых аспектах сбора и утилизации твердых бытовых отходов, оценке влияния парниковых газов, стратегии адаптации к изменению климата.
Первой выступила научный сотрудник отдела гидробиологии и ресурсов моря Института экологии Академии наук Абхазии Майя Цыбулевская с докладом по теме "Экологическое образование и просвещение населения Абхазии как основа ответственного природопользования: международный и региональный контексты".
"Об экологическом образовании приходится говорить тогда, когда мы понимаем, какую цель оно преследует. Прежде всего это формирование экологической культуры. Помимо того, что мы должны научить детей писать, читать, считать, мы должны еще научить их осознанному отношению к природе", – подчеркнула она.
В продолжение ученый отметила, что особенное отношение к природе начинается тогда, когда ученик знает, почему нужно беречь природу и нельзя вредить ей.
"Носить в кармане фантик от съеденной конфеты не очень комфортно, но я должен подумать, почему я это делаю: это нужно для того, чтобы подрастающее поколение имело возможность жить в уникальной природе", – сказала Цыбулевская.
В Абхазии нет вопиющих экологических проблем, в том числе благодаря работе родителей и учителей с детьми. При этом эксперт отметила нехватку подготовленных педагогов для того, чтобы экологическое образование стало массовым.
"Мы говорим о комплексности и, конечно же, непрерывности. Нельзя это делать в школе и прекратить в вузе или при поствузовском обучении. У нас в стране, к сожалению, отсутствует закон об образовании, а имплементация программ экологического образования без него невозможна", – заметила ученый Цыбулевская.
Также она сказала, что сегодня в Абхазии действует десять экологических клубов, в которых проводится работа по экологическому воспитанию подрастающего поколения.
Следующий доклад "Правовые аспекты сбора и утилизации твердых бытовых отходов в Абхазии" представила аспирантка Института экологии Академии наук Абхазиии Кетеван Соломнишвили. По ее словам, существующая система сбора и утилизации мусора не справляется с растущими объемами отходов.
"Неправильное обращение может угрожать здоровью населения и наносить вред. Действующее законодательство в сфере охраны окружающей среды базируется на Конституции, где прописано, что земля и природные ресурсы являются собственностью народа, и что каждый обязан защищать окружающую природную среду", – сказала она.
Основные законы, касающиеся сохранения экологии, – это законы "Об охране окружающей среды", "Об особо охраняемых природных территориях", "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". При этом на сегодняшний день в республике отсутствует закон, который четко регламентирует сферу обращения с отходами производства и потребления. Также нет критериев оценки качества окружающей среды и допустимого воздействия на нее, подчеркнула Соломнишвили.
Ответственность за нарушение правил обращения с твердыми бытовыми отходами предусматривают административную и уголовную ответственность. Однако суммы штрафов варьируются от трех до 50 минимальных размеров оплаты труда, заметила она.
"Что касается уголовной ответственности, здесь можно выделить статью "Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов". Если это создает угрозу причинению здоровью человека и окружающей среды, то нарушение наказывается штрафом от 30 до 60 тысяч рублей либо лишением свободы на срок до двух лет", – проинформировала Соломнишвили.
За деяние, ставшее причиной смерти человека по неосторожности либо причиной массового заболевания людей, предусматривается от трех до восьми лет лишения свободы. Крупные штрафы и заключение также грозят за уничтожение или повреждение лесов в случае неосторожного обращения с огнем или поджога.
Участники круглого стола зачитали еще три научных доклада, затронувшие адаптацию к изменениям климата и защите от наводнений, оценке влияния парниковых газов на температуру воздуха и биоразнообразие мхов в Абхазии.