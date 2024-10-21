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Экологическая стабильность: Совет молодых ученых при президенте провел круглый стол

Экологическая стабильность: Совет молодых ученых при президенте провел круглый стол

Sputnik Абхазия

Круглый стол "Экологическая стабильность с учетом возрастающей антропогенной нагрузки", организованный Советом молодых ученых при президенте Абхазии, прошел в... 21.10.2024, Sputnik Абхазия

2024-10-21T16:14+0300

2024-10-21T16:14+0300

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Участники мероприятия зачитали научные доклады, посвященные актуальным вопросам охраны окружающей среды в Абхазии.Бадрак Авидзба, SputnikЭкологическое образованиеНа мероприятии присутствовали глава Администрации президента Абесалом Кварчия и вице-президент Академии наук Абхазии, доктор физико-математических наук Январби Экба. После вступительных речей молодые ученые приступили к зачитыванию докладов, посвященных экологическим проблемам.В частности, речь шла об экологическом образовании, правовых аспектах сбора и утилизации твердых бытовых отходов, оценке влияния парниковых газов, стратегии адаптации к изменению климата.Первой выступила научный сотрудник отдела гидробиологии и ресурсов моря Института экологии Академии наук Абхазии Майя Цыбулевская с докладом по теме "Экологическое образование и просвещение населения Абхазии как основа ответственного природопользования: международный и региональный контексты".В продолжение ученый отметила, что особенное отношение к природе начинается тогда, когда ученик знает, почему нужно беречь природу и нельзя вредить ей."Носить в кармане фантик от съеденной конфеты не очень комфортно, но я должен подумать, почему я это делаю: это нужно для того, чтобы подрастающее поколение имело возможность жить в уникальной природе", – сказала Цыбулевская.В Абхазии нет вопиющих экологических проблем, в том числе благодаря работе родителей и учителей с детьми. При этом эксперт отметила нехватку подготовленных педагогов для того, чтобы экологическое образование стало массовым."Мы говорим о комплексности и, конечно же, непрерывности. Нельзя это делать в школе и прекратить в вузе или при поствузовском обучении. У нас в стране, к сожалению, отсутствует закон об образовании, а имплементация программ экологического образования без него невозможна", – заметила ученый Цыбулевская.Также она сказала, что сегодня в Абхазии действует десять экологических клубов, в которых проводится работа по экологическому воспитанию подрастающего поколения.Сбор и утилизация мусораСледующий доклад "Правовые аспекты сбора и утилизации твердых бытовых отходов в Абхазии" представила аспирантка Института экологии Академии наук Абхазиии Кетеван Соломнишвили. По ее словам, существующая система сбора и утилизации мусора не справляется с растущими объемами отходов."Неправильное обращение может угрожать здоровью населения и наносить вред. Действующее законодательство в сфере охраны окружающей среды базируется на Конституции, где прописано, что земля и природные ресурсы являются собственностью народа, и что каждый обязан защищать окружающую природную среду", – сказала она.Основные законы, касающиеся сохранения экологии, – это законы "Об охране окружающей среды", "Об особо охраняемых природных территориях", "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". При этом на сегодняшний день в республике отсутствует закон, который четко регламентирует сферу обращения с отходами производства и потребления. Также нет критериев оценки качества окружающей среды и допустимого воздействия на нее, подчеркнула Соломнишвили.Ответственность за нарушение правил обращения с твердыми бытовыми отходами предусматривают административную и уголовную ответственность. Однако суммы штрафов варьируются от трех до 50 минимальных размеров оплаты труда, заметила она."Что касается уголовной ответственности, здесь можно выделить статью "Нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов". Если это создает угрозу причинению здоровью человека и окружающей среды, то нарушение наказывается штрафом от 30 до 60 тысяч рублей либо лишением свободы на срок до двух лет", – проинформировала Соломнишвили.За деяние, ставшее причиной смерти человека по неосторожности либо причиной массового заболевания людей, предусматривается от трех до восьми лет лишения свободы. Крупные штрафы и заключение также грозят за уничтожение или повреждение лесов в случае неосторожного обращения с огнем или поджога.Участники круглого стола зачитали еще три научных доклада, затронувшие адаптацию к изменениям климата и защите от наводнений, оценке влияния парниковых газов на температуру воздуха и биоразнообразие мхов в Абхазии.

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