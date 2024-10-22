https://sputnik-abkhazia.ru/20241022/gamisoniya-otsenil-tempy-rosta-chisla-trudovykh-migrantov-v-abkhazii-1052629644.html

Гамисония оценил темпы роста числа трудовых мигрантов в Абхазии

Гамисония оценил темпы роста числа трудовых мигрантов в Абхазии

Sputnik Абхазия

Более восьми тысяч трудовых мигрантов было зарегистрировано в Абхазии с января по сентябрь 2024 года. 22.10.2024, Sputnik Абхазия

2024-10-22T09:00+0300

2024-10-22T09:00+0300

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СУХУМ, 21 окт – Sputnik. Количество трудовых мигрантов в Абхазии ежегодно растет в среднем на тысячу человек, рассказал в эфире радио Sputnik Абхазия замначальника Миграционной службы Абхазии Эдуард Гамисония. Гамисония не исключает, что к концу текущего года количество трудовых мигрантов в Абхазии может достигнуть десяти тысяч человек, так как спрос на иностранную рабочую силу только растет. Рост числа трудовых мигрантов сказывается и на пополнении республиканского бюджета. За счет сбора госпошлин в 2022 году миграционная служба начислила 77 миллионов рублей, в прошлом году – 92 миллиона рублей, а с января по сентябрь 2024 года включительно – 147,3 миллиона рублей. Эдуард Гамисония добавил, что нарушение миграционного законодательства может повлечь за собой штраф в размере от 7 800 до 9 000 рублей. Он добавил, что эти суммы необходимо увеличить, с этим предложением служба обратилась к правительству республики.Серьезные нарушения могут повлечь за собой депортацию, добавил он. Так, с начала 2024 года из Абхазии было выдворено десять человек.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240429/trudovye-migranty-v-abkhazii-prosto-rabochie-ruki-ili-risk-dlya-buduschego-1050922890.html

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