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Трудовые мигранты в Абхазии: просто рабочие руки или риск для будущего

Трудовые мигранты в Абхазии: просто рабочие руки или риск для будущего

Sputnik Абхазия

Колумнист Sputnik Алексей Ломия рассуждает о том, чем Абхазии может грозить использование иностранной рабочей силы. 29.04.2024, Sputnik Абхазия

2024-04-29T18:19+0300

2024-04-29T18:19+0300

2024-04-29T19:47+0300

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Не помню точно, когда это было, может, лет 15 назад, а может, и больше, когда на углу напротив моего дома внезапно вырос забор. SputnikТам было частное домовладение, на вид бесхозное и сгоревшее, наследие послевоенной разрухи.Строительство велось очень быстрыми темпами, я бы даже сказал, слишком быстрыми, но я не специалист, не мне судить. Меня привлекло то, что там работала очень слаженная бригада – чуть забрезжит рассвет, а они уже тут как тут, работают засучив рукава практически без выходных, от рассвета до заката, а порой и при свете прожекторов."Что тут необычного?" – спросите вы. Дело в том, что вся стройка происходила под моими окнами, и у меня была возможность внимательно наблюдать за всеми процессами. Все работники – инженеры, прорабы, водители спецтранспорта – были местными, причем в основном представителями титульной нации. Они даже иногда народные песни затягивали, любо-дорого было за всем этим наблюдать и слушать. Происходящее напрочь перечеркивало бытующее мнение о том, что местные не могут работать и слишком часто нарушают трудовую дисциплину. Что мы, дескать, только в кабинетах любим сидеть, руководить, опекать, но ни в коем случае не заниматься физическим трудом.Под контрольВсе дело в правильной организации труда, в своевременной и достойной оплате. Уверен, что этот случай надо брать как положительный пример вместо того, чтобы сетовать на нехватку рабочих рук и соответственно "открывать шлюз" для неконтролируемого потока мигрантов. Понятное дело, что у нас есть Миграционная служба, должностные лица которой осуществляют мониторинг этих процессов, в их работе уже есть определенная положительная динамика развития. Но хватит ли у них личного состава и технической оснащенности для того, чтобы взять все под полный контроль, сложный вопрос.Я не являюсь ярым противником использования иностранной рабочей силы. Я за то, чтобы упорядочить этот процесс, не превращать его в хаос, ведь это еще и небезопасно. Примером могут служить события в дружественной нам России. Несмотря на мощные специальные службы и качественный пограничный контроль, даже туда проникают люди со злыми намерениями, из-за чего происходят различные эксцессы, такие как произошли, к примеру, в Подмосковье, в концертном зале "Крокус Сити". И это не единичный случай. Недружественные страны очень методично и последовательно работают с контингентом трудовых мигрантов, пытаясь через них вести подрывную деятельность в России – разжигать межэтнические, межконфессиональные конфликты. Насколько мы готовы противостоять этим угрозам – очень сложный вопрос. И не надо халатно или слишком самонадеянно тешить себя мыслью, что мы находимся вне зоны этих враждебных происков.Вопрос престижаВозвращаясь к вышесказанному, я считаю, что нам надо поднимать уровень зарплат для нашего населения, а в распределении рабочих мест отдавать предпочтение местным кадрам, как бы сложно это ни было, с какими бы проблемами мы ни сталкивались. Для этого надо возродить профессионально-технические учебные заведения. Одними юристами, экономистами и историками мы наше государство из руин не вытащим. Уже сейчас надо думать о том, как менять приоритеты у подрастающего поколения, изменять устоявшиеся стандарты престижности тех или иных "некабинетных" профессий.Это, в том числе, и один из факторов исправления нашей демографической ситуации. Молодые люди, владеющие хорошо оплачиваемой, востребованной профессией, более охотно создают семьи, заводят детей.Не упустить будущееНе стоит забывать, что многие трудовые мигранты цепляются за малейшую возможность остаться в Абхазии – их устраивают доходы, климат, отношения в обществе.Для нас же это серьезный вызов и проблемы в дальнейшем. Решение ни в коем случае нельзя откладывать на завтра или тем более послезавтра. Мы должны думать о нашем будущем уже сегодня.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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