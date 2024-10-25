https://sputnik-abkhazia.ru/20241025/abkhazskie-zhurnalisty-vypustili-dokumentalnyy-serial-pro-dobrovoltsev-donbassa-1052663697.html

Абхазские журналисты выпустили документальный сериал про добровольцев Донбасса

Абхазские журналисты выпустили документальный сериал про добровольцев Донбасса

Sputnik Абхазия

Документальный сериал рассказывает истории десяти добровольцев из Абхазии, Южной Осетии и регионов России, которые участвуют в специальной военной операции. 25.10.2024, Sputnik Абхазия

2024-10-25T21:43+0300

2024-10-25T21:43+0300

2024-10-25T21:43+0300

военная спецоперация рф в донбассе

россия

абхазия

журналистика

донбасс

новости

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0a/19/1052663127_216:0:1524:736_1920x0_80_0_0_f2fd0af450c0556255fcc385313564bf.png

СУХУМ, 25 окт - Sputnik. Вышел в свет документальный сериал “Доброволец”, снятый абхазскими журналистами, добровольцами интербригады "Пятнашка" Георгием Берзения и Саидом Барганджия. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал сам Берзения.“Мы слышали много неправильных мнений, что, якобы, в добровольцы идут маргиналы, люди, которые не смогли себя найти в мирной жизни, что идут из-за денег и так далее. Мы с Саидом находимся тут уже два года и мы своими глазами видим, что это абсолютно не так. Мы видим, что в добровольцы идут абсолютно успешные люди, которые себя реализовали в мирной жизни. Основная движущая мотивация - то, что они не могут остаться в стороне", - пояснил Берзения.В процессе создания сериала журналисты сталкивались со множеством сложностей. Так, во время съемок несколько героев ленты были ранены.“Мы снимали документальный фильм, и тут все заранее спланировать невозможно было. Конечно, основной сценарии был, но мы сильно зависели от происходящих событий", - уточнил Берзения. Он подчеркнул, что добровольцы каждый день находились на передовой."К сожалению, несколько наших героев были ранены во время съемок, один из них даже дважды. Из-за этого наши съемки срывались. Конечно, все это очень сложно было, и с психологической, и организационной точки зрения", - отметил он.В сеть уже вышли две серии, посмотреть их можно в Telegram-каналах Дикая Дивизия Донбасса, Ты там был, WarGonzo и в кинотеатре OKKO. В течение полутора месяцев сериал выйдет полностью.

https://sputnik-abkhazia.ru/20241025/berzeniya-o-dokumentalnom-seriale-dobrovolets-khoteli-razveyat-mify---1052660909.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20240506/den-dobrovoltsa-donbassa-otmetili-v-sukhume-1050991329.html

россия

абхазия

донбасс

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

россия, абхазия, журналистика, донбасс, новости