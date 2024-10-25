https://sputnik-abkhazia.ru/20241025/abkhazskie-zhurnalisty-vypustili-dokumentalnyy-serial-pro-dobrovoltsev-donbassa-1052663697.html
Абхазские журналисты выпустили документальный сериал про добровольцев Донбасса
Абхазские журналисты выпустили документальный сериал про добровольцев Донбасса
Sputnik Абхазия
Документальный сериал рассказывает истории десяти добровольцев из Абхазии, Южной Осетии и регионов России, которые участвуют в специальной военной операции. 25.10.2024, Sputnik Абхазия
2024-10-25T21:43+0300
2024-10-25T21:43+0300
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СУХУМ, 25 окт - Sputnik. Вышел в свет документальный сериал “Доброволец”, снятый абхазскими журналистами, добровольцами интербригады "Пятнашка" Георгием Берзения и Саидом Барганджия. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал сам Берзения.“Мы слышали много неправильных мнений, что, якобы, в добровольцы идут маргиналы, люди, которые не смогли себя найти в мирной жизни, что идут из-за денег и так далее. Мы с Саидом находимся тут уже два года и мы своими глазами видим, что это абсолютно не так. Мы видим, что в добровольцы идут абсолютно успешные люди, которые себя реализовали в мирной жизни. Основная движущая мотивация - то, что они не могут остаться в стороне", - пояснил Берзения.В процессе создания сериала журналисты сталкивались со множеством сложностей. Так, во время съемок несколько героев ленты были ранены.“Мы снимали документальный фильм, и тут все заранее спланировать невозможно было. Конечно, основной сценарии был, но мы сильно зависели от происходящих событий", - уточнил Берзения. Он подчеркнул, что добровольцы каждый день находились на передовой."К сожалению, несколько наших героев были ранены во время съемок, один из них даже дважды. Из-за этого наши съемки срывались. Конечно, все это очень сложно было, и с психологической, и организационной точки зрения", - отметил он.В сеть уже вышли две серии, посмотреть их можно в Telegram-каналах Дикая Дивизия Донбасса, Ты там был, WarGonzo и в кинотеатре OKKO. В течение полутора месяцев сериал выйдет полностью.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241025/berzeniya-o-dokumentalnom-seriale-dobrovolets-khoteli-razveyat-mify---1052660909.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20240506/den-dobrovoltsa-donbassa-otmetili-v-sukhume-1050991329.html
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россия, абхазия, журналистика, донбасс, новости
россия, абхазия, журналистика, донбасс, новости
Абхазские журналисты выпустили документальный сериал про добровольцев Донбасса
Документальный сериал рассказывает истории десяти добровольцев из Абхазии, Южной Осетии и регионов России, которые участвуют в специальной военной операции.
СУХУМ, 25 окт - Sputnik. Вышел в свет документальный сериал “Доброволец”, снятый абхазскими журналистами, добровольцами интербригады "Пятнашка" Георгием Берзения и Саидом Барганджия. Об этом в эфире радио Sputnik рассказал сам Берзения.
Авторы ленты в первую очередь хотели развеять мифы о добровольцах, участвующих в специальной военной операции.
“Мы слышали много неправильных мнений, что, якобы, в добровольцы идут маргиналы, люди, которые не смогли себя найти в мирной жизни, что идут из-за денег и так далее. Мы с Саидом находимся тут уже два года и мы своими глазами видим, что это абсолютно не так. Мы видим, что в добровольцы идут абсолютно успешные люди, которые себя реализовали в мирной жизни. Основная движущая мотивация - то, что они не могут остаться в стороне", - пояснил Берзения.
В процессе создания сериала журналисты сталкивались со множеством сложностей. Так, во время съемок несколько героев ленты были ранены.
“Мы снимали документальный фильм, и тут все заранее спланировать невозможно было. Конечно, основной сценарии был, но мы сильно зависели от происходящих событий", - уточнил Берзения.
Он подчеркнул, что добровольцы каждый день находились на передовой.
"К сожалению, несколько наших героев были ранены во время съемок, один из них даже дважды. Из-за этого наши съемки срывались. Конечно, все это очень сложно было, и с психологической, и организационной точки зрения", - отметил он.
В сеть уже вышли две серии, посмотреть их можно в Telegram-каналах Дикая Дивизия Донбасса, Ты там был, WarGonzo и в кинотеатре OKKO. В течение полутора месяцев сериал выйдет полностью.