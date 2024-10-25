https://sputnik-abkhazia.ru/20241025/rychag-vliyaniya-rossiya-nazhala-na-spuskovoy-kryuchok-v-mirovoy-ekonomike-1052655972.html

Рычаг влияния: Россия нажала на спусковой крючок в мировой экономике

Рычаг влияния: Россия нажала на спусковой крючок в мировой экономике

Sputnik Абхазия

Москва предложила открыть зерновую биржу БРИКС. Новой торговой площадкой смогут пользоваться крупнейшие в мире производители и потребители. 25.10.2024, Sputnik Абхазия

2024-10-25T09:00+0300

2024-10-25T09:00+0300

2024-10-25T09:12+0300

брикс

экономика

политика

зерно

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И это лишь первое звено в цепочке глобальных изменений. О том, в чем их смысл, для РИА Новости разбиралась Наталья Дембинская.Без манипуляцийДоминирование США в мировой экономике началось на самом деле вовсе не с доллара. После Второй мировой войны американцы стали основными поставщиками пшеницы и кукурузы. Поэтому вся современная инфраструктура глобального рынка злаков сложилась под их влиянием. Бенчмарки ориентируются на котировки Чикагской биржи (CME), а в качестве клиринговой валюты используют в основном американскую.Надо защитить национальные рынки "от негативного внешнего вмешательства, спекуляций и попыток вызвать искусственный дефицит продуктов питания". Это сделает зерновая биржа БРИКС.Без посредников"Новая торговая площадка деполитизирует рынок зерновых культур. Дело в том, что на Чикагской и Парижской биржах практически отсутствуют декларируемые в экономической теории механизмы рыночного ценообразования. Сговор продавцов, сброс недостоверной информации через аффилированные и/или подконтрольные СМИ — обычная практика посредников (спекулянтов)", — поясняет доцент ИМЭБ экономического факультета РУДН Хаджимурад Белхароев.По оценкам Союза экспортеров зерна, товарная биржа БРИКС консолидирует 30-40% мирового предложения по ключевым зерновым культурам.Страны БРИКС — это 348 миллионов тонн пшеницы в год (44% мирового производства) при потреблении 323 миллионов тонн (41%). То есть речь идет и о ведущих поставщиках, и о крупнейших покупателях. На Россию приходится 20-25% глобального оборота.Предложенный механизм избавляет от посредников — как минимум в лице Чикагской биржи."Мир поделился на две части: США со своими сателлитами и Россия, Китай с объединившимися вокруг них странами. Логично установить с партнерами прозрачные отношения, включая логистику, расчеты и ликвидность", — отмечает Анатолий Тихонов, директор Центра агробизнеса и продовольственной безопасности ВШКУ Президентской академии.По данным Минсельхоза, экспорт в сезоне 2022-2023 — более 60 миллионов тонн зерновых, 2023-2024 (с 1 июля по 30 июня) — 70 миллионов.Биржа ослабит неопределенность и обеспечит стабильность поставок "в условиях сбоев глобальной логистики и усиливающегося дефицита продовольствия", указывает South China Morning Post (SCMP).Товарно-валютные связиСледующий шаг, как говорили на саммите БРИКС, — товарная биржа."В случае успеха с зерном возникнут условия для ускоренного формирования полноценной инфраструктуры более масштабного и глубокого торгового взаимодействия в разных отраслях", — уточняет директор инвестиционного департамента "РСХБ Управление активами" Александр Присяжнюк.Так, Россия предлагает создать отдельную платформу для драгметаллов и алмазов. Это поможет бороться с зарегулированием рынка торговыми барьерами, созданными в обход Кимберлийского процесса, подчеркнул на саммите Путин.Подобные проекты не только усилят геоэкономическое влияние БРИКС, но и станут серьезным вызовом для Запада, уверены эксперты. Конкуренция с российской продукцией на мировом рынке усилится.Ослабеет зависимость от долларовой системы: торговля пойдет в национальных валютах.Наконец, оборот товаров потребует выстраивания и альтернативной финансовой инфраструктуры, которой так боится Запад. Как признает издание The Economist, это позволит действовать без оглядки на санкции. А БРИКС превратится в ключевую политическую и экономическую силу на глобальном уровне.

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брикс, экономика, политика, зерно