https://sputnik-abkhazia.ru/20241027/uspeshnyy-start-kak-proshel-pervyy-sukhum-marafon-i-kto-v-nem-uchastvoval-1052675982.html

Успешный старт: как прошел первый "Сухум-Марафон" и кто в нем участвовал

Успешный старт: как прошел первый "Сухум-Марафон" и кто в нем участвовал

Sputnik Абхазия

В масштабном международном спортивном событии, "Сухум-Марафоне", приняло участие более 700 человек. 27.10.2024, Sputnik Абхазия

2024-10-27T18:26+0300

2024-10-27T18:26+0300

2024-10-27T18:26+0300

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О том, как профессионалы и любители боролись за медали в марафоне, что их подстегивало и отвлекало, какой они увидели Абхазию и почему хотят вернуться вновь, как прошли фестивали национальной еды и вина, читайте в материале корреспондента Sputnik.Главный деньПервый международный "Сухум-Марафон" определенно был обречен на успех. Хорошим знаком стало и то, что привычная для последних недель в Абхазии осенняя дождливая погода сменилась солнцем всего за несколько часов до его начала. Поэтому участникам этого масштабного события, которых было около 700, не пришлось рассекать по лужам и переживать о том, не простудятся ли они на пути к финишу.В основной день "Сухум-Марафона", 27 октября, организаторы и участники стали собираться на площади у Абхазского драматического театра с раннего утра. Из огромных колонок звучала энергичная музыка, под которую разминались спортсмены и танцевали болельщики.Первый забег был на дистанцию в пять километров. Раньше всех к финишу пришел Олег Сидоров, ему на это понадобилось 15 минут 50 секунд. Вторым стал Магомед Алигаджиев, которого от победы отделяло всего две секунды, его результат – 15 минут 52 секунды. Замыкает тройку лидеров Алексей Саушкин – 17 минут 18 секунд."Золото" среди женщин завоевала Екатерина Скритникова, которая финишировала за 17 минут 49 секунды. "Серебряная" медаль досталась Елене Богдановой – ее время 18 минут 37 секунд. "Бронза" ушла к Марии Самохаевой – 20 минут 39 секунд.Стоит отдать должное комментаторам Алхасу Манаргия и его российскому коллеге, комментатору нескольких Олимпийских игр Андрею Ариху. Своим красноречием они одновременно поднимали боевой дух спортсменов и делились с собравшимися на площади интересной информацией о республике. Им предстояло пройти свой "марафон" - лингвистический, с чем они безусловно справились.Один из участников соревнований Григорий Негин из Люберец рассказал, что старается не пропускать подобные события. Всего две недели назад он пробежал Московский марафон, но больше всего ему нравится горный трейл. В прошлый раз он преодолел маршрут в 105 километров."Я готовился к дистанции 42,2 километра. Через день проводил пробежки до и после работы по 15 километров. За месяц я пробежал около 350 километров. Я стараюсь побывать везде. Главное ведь участие, а не победа", - отметил он.Поздравить собравшихся с успешным началом мероприятия и пожелать спортсменам удачи пришел вице-президент Абхазии Бадра Гунба."Дорогие друзья, сегодня абхазская гостеприимная земля принимает сотни спортсменов из разных стран, в том числе России, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана. Мы очень рады приветствовать наших друзей на этой благодатной земле", - сказал Гунба.Сухумский марафон объединил людей разных профессий, возрастов, людей с разными физическими возможностями, которые любят спорт и здоровый образ жизни, подчеркнул вице-президент и добавил, что этому положительному примеру последует подрастающее поколение.Старт и финишВедущие пригласили участников пройти к старту. По свистку и под аплодисменты болельщиков спортсмены побежали. Они были разделены на несколько групп: мужчины и женщины, а также те, кто собирался преодолеть разные дистанции – 42,2 километра и 21,2 километра.В пути их сопровождала милиция на спецтранспорте и судьи на велосипедах. Одни следили за безопасностью на дороге, другие - за соблюдением правил марафона и физическим состоянием бегунов. На старте и финише дежурили медики. Помогли в организации марафона около 300 волонтеров.На некоторых улицах по маршруту установили столы с водой, уже разлитой в пластиковые и бумажные стаканы. Многие спортсмены приостанавливались у них и после "дозаправки" продолжали путь.Все это в прямом эфире транслировалось на большом экране у Абхазского театра. Болельщики могли видеть, как бегуны справляются с задачей и какой именно участок они проходят.Как уточнили комментаторы, рекорд России по прохождению марафона на сегодня 2 часа 9 минут. Видя на экране, как спортсмены торопятся к финишу и какой темп был ими задан, они с осторожностью предположили, что в Сухумском марафоне найдутся те, кто будет близок к такому результату.Российский рекорд в этот раз побить никому не удалось, но зато был установлен первый рекорд "Сухум-Марафона". В забеге на 42,2 километра среди мужчин первым стал Артем Майоров, он пробежал эту дистанцию за 2 часа, 48 минут и 13 секунд. Вторым стал Денис Ермаков – 2 часа, 36 минут и 52 секунда. Третье место занял Егор Гришин с результатом 2 часа, 51 минута и 46 секунд.Как отметил в беседе со Sputnik чемпион "Сухум-Марафона" Артем Майоров, сил ему придавали теплая погода и абхазское гостеприимство.Майоров также признался, что марафон в Сухуме второй по счету в его жизни. Первый состоялся в Сочи, и он его пробежал за 2 часа 33 минуты. По его мнению, побить собственный рекорд ему не удалось из-за отсутствия жесткой конкуренции и, так как он не мог не заглядываться на окружавшую во время бега природу.Первой среди женщин стала Ирина Шевченко – 2 часа, 48 минут и 44 секунды. Второе место заняла Полина Авдеева – 2 часа, 48 минут и 24 секунда. Третье – Светлана Тушова – 2 часа, 59 минут и 24 секунды.По словам Ирины Шевченко, за плечами у нее больше десяти преодоленных марафонов, и она ехала в Абхазию лишь с одной целью - побеждать."С первых метров я старалась удержать позицию. Из сложностей, наверное, был только ветер и "марафонская стена" после 30-и километров, когда бежать становится тяжело. Мой рекорд - 2 часа, 40 минут и 58 секунд. На прошлом Московском марафоне я была шестой", - рассказала Шевченко.Она также высоко оценила организацию марафона в Сухуме и подчеркнула, что ей есть с чем сравнивать.В полумарафоне "золота" завоевали Артем Цибак из Москвы и Татьяна Никулина из Сыктывкара, "серебро" - Александр Пирогов из Уфы и Наталья Раваева из Сухума, "бронзу" - Борис Скрипников из Москвы и Ирина Колесникова из Белгорода.Всех победителей и призеров наградили медалями, сертификатами и денежными призами. Вручали их вице-президент Абхазии Бадра Гунба и председатель Госкомитета по делал молодежи и спорта Таращ Хагба.Фестиваль, музыка и стрельба из лука"Сухум-Марафон" включал в себя не только из спортивные мероприятия, но и концертную программу с участием танцевальных коллективов и абхазских вокалистов, фестивали национальной кухни и вина. На столичной набережной построили павильоны, где местные производители и мастера могли представить свою продукцию.Посетители смогли увидеть, как на костре варится настоящая абхазская мамалыга, попробовать свежеприготовленные шашлыки, сезонные фрукты, аджинджыхуа, продегустировать алкогольные напитки и соки.Не так давно выпускающий редактор радио Sputnik Альбина Жиба стала делать первые шаги в производстве мандаринового сока.Жиба уточнила, что бизнесом она занимается вместе с сестрой, а мандарины им поставляет зять из села Приморское. Производство натурального сока – дело непростое и трудоемкое. Мандарины приходится чистить вручную, что занимает много времени и сил. Для того, чтобы получить литр сока, нужно около 1,5 килограмма этого фрукта.Мастер по дереву и росписи Татьяна Кулишова из Гудауты называет себя новичком. Свою продукцию она стала представлять на фестивалях и ярмарках лишь в прошлом году. В Сухуме она привезла большую коллекцию изделий из разных материалов – амкуыба (абхазская декоративная тыква – прим.), из бересты, кедра.Среди них детские игрушки – матрешки и неваляшки, украшения, расчески, шкатулки, вязанные носки."Наши люди очень любят практичные вещи, то, что можно использовать в быту и жизни. За полтора часа участия в фестивале мы успели продать солонки, сахарницы, расчески, бусы из дерева и ложки. Что касается туристов, то они чаще всего покупают украшения и подарки на память", - рассказала она.Для тех, кто любит более активный досуг, организаторы марафона предусмотрели мастер-классы по изготовлению аджинджухуа и по стрельбе из лука. Там выстроилась целая очередь. Прежде, чем приступить к стрельбе, инструкторы подробно объясняла новоиспеченным лучникам, как правильно держать в руках оружие, как нужно при этом стоять, как не получить травму и, самое главное, как увеличить свои шансы на попадание в "яблочко".

https://sputnik-abkhazia.ru/20241012/pervyy-ekstremalnyy-triatlon-nartman-2024-nachalsya-v-abkhazii-1052556321.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20241027/opredelilis-pobediteli-glavnogo-zabega-sukhum-marafona-1052673393.html

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