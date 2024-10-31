https://sputnik-abkhazia.ru/20241031/buduschee-abkhazii-prodolzhit-rabotu-po-tekhnicheskomu-osnascheniyu-shkol-respubliki-1052720771.html

"Будущее Абхазии" продолжит работу по техническому оснащению школ республики

"Будущее Абхазии" продолжит работу по техническому оснащению школ республики

Sputnik Абхазия

Цель социальной платформы "Будущее Абхазии" – поддержка талантливой молодежи в республике. 31.10.2024, Sputnik Абхазия

2024-10-31T17:45+0300

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СУХУМ, 31 окт – Sputnik. Социальная платформа "Будущее Абхазии" продолжит оказывать помощь школам республики в их техническом оснащении, рассказала в программе "Такие обстоятельства" на радио Sputnik координатор платформы Милана Хашба. По словам Хашба, все началось с Горской школы №10, где открыли полноценный IT-класс. Впоследствии технику передали сухумской школе №5 и очамчырской школе №2. "Ежемесячно платформа будет оказывать содействие в приобретении технического оснащения всем школам Республики Абхазия, включая сельские", — подчеркнула она.Такая работа актуальна, поскольку современные учебные пособия предполагают использование специальной техники, к примеру интерактивных досок, подчеркнула координатор социальной платформы "Будущее Абхазии".

https://sputnik-abkhazia.ru/20230717/it-klass-otkryli-v-sukhumskoy-sredney-shkole-10-1046979306.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20241031/milana-khashba-rasskazala-o-rabote-platformy-buduschee-abkhazii-1052720897.html

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