Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вечерний Сухум - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241031/buduschee-abkhazii-prodolzhit-rabotu-po-tekhnicheskomu-osnascheniyu-shkol-respubliki-1052720771.html
"Будущее Абхазии" продолжит работу по техническому оснащению школ республики
"Будущее Абхазии" продолжит работу по техническому оснащению школ республики
Sputnik Абхазия
Цель социальной платформы "Будущее Абхазии" – поддержка талантливой молодежи в республике. 31.10.2024, Sputnik Абхазия
2024-10-31T17:45+0300
2024-10-31T17:53+0300
в абхазии
абхазия
новости
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/01/11/1037172197_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_03468b92fb5ce99b2262f3bf4771763b.jpg
СУХУМ, 31 окт – Sputnik. Социальная платформа "Будущее Абхазии" продолжит оказывать помощь школам республики в их техническом оснащении, рассказала в программе "Такие обстоятельства" на радио Sputnik координатор платформы Милана Хашба. По словам Хашба, все началось с Горской школы №10, где открыли полноценный IT-класс. Впоследствии технику передали сухумской школе №5 и очамчырской школе №2. "Ежемесячно платформа будет оказывать содействие в приобретении технического оснащения всем школам Республики Абхазия, включая сельские", — подчеркнула она.Такая работа актуальна, поскольку современные учебные пособия предполагают использование специальной техники, к примеру интерактивных досок, подчеркнула координатор социальной платформы "Будущее Абхазии".
https://sputnik-abkhazia.ru/20230717/it-klass-otkryli-v-sukhumskoy-sredney-shkole-10-1046979306.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20241031/milana-khashba-rasskazala-o-rabote-platformy-buduschee-abkhazii-1052720897.html
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e6/01/11/1037172197_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_c07316026baa373223c4777e68a1247f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
абхазия, новости
абхазия, новости

"Будущее Абхазии" продолжит работу по техническому оснащению школ республики

17:45 31.10.2024 (обновлено: 17:53 31.10.2024)
© Sputnik / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкУчебный процесс переведён в дистанционный формат с 28 октября по 7 ноября
Учебный процесс переведён в дистанционный формат с 28 октября по 7 ноября - Sputnik Абхазия, 1920, 31.10.2024
© Sputnik / Кирилл Каллиников
/
Перейти в фотобанк
Подписаться
Цель социальной платформы "Будущее Абхазии" – поддержка талантливой молодежи в республике.
СУХУМ, 31 окт – Sputnik. Социальная платформа "Будущее Абхазии" продолжит оказывать помощь школам республики в их техническом оснащении, рассказала в программе "Такие обстоятельства" на радио Sputnik координатор платформы Милана Хашба.

"Мы видим насколько это нравится детям, они погружены в учебный процесс, и, в принципе, мне кажется, что современное техническое оснащение помогает в получении более качественного образования", – подчеркнула она.

По словам Хашба, все началось с Горской школы №10, где открыли полноценный IT-класс. Впоследствии технику передали сухумской школе №5 и очамчырской школе №2.
IT-класс открыли в Сухумской средней школе №10 - Sputnik Абхазия, 1920, 17.07.2023
В Абхазии
IT-класс открыли в сухумской средней школе №10
17 июля 2023, 13:46
"Ежемесячно платформа будет оказывать содействие в приобретении технического оснащения всем школам Республики Абхазия, включая сельские", — подчеркнула она.
Такая работа актуальна, поскольку современные учебные пособия предполагают использование специальной техники, к примеру интерактивных досок, подчеркнула координатор социальной платформы "Будущее Абхазии".
Милана Хашба рассказала о работе платформы Будущее Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 31.10.2024
В Абхазии
Милана Хашба рассказала о работе платформы "Будущее Абхазии"
12:06
Новости
В Абхазии
Радио
Колумнисты
Мультимедиа
Пресс-центр
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Все права защищены. 18+
Лента новостей
0