https://sputnik-abkhazia.ru/20241031/okolo-140-tysyach-strakhovykh-polisov-vydano-v-abkhazii-za-devyat-mesyatsev-1052713276.html

Около 140 тысяч страховых полисов выдано в Абхазии за девять месяцев

Около 140 тысяч страховых полисов выдано в Абхазии за девять месяцев

Sputnik Абхазия

За январь-сентябрь 2024 года в республике произошло 44 дорожно-транспортных происшествия с участием застрахованных машин. 31.10.2024, Sputnik Абхазия

2024-10-31T09:00+0300

2024-10-31T09:00+0300

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СУХУМ, 31 окт – Sputnik. Около 140 тысяч страховых полисов было выдано в Абхазии за девять месяцев 2024 года, рассказал Sputnik замдиректора страховой компании Ахра Кецба. Кецба уточнил, что с января по сентябрь включительно на территории республики было 44 ДТП с участием российских автомобилистов с полисом ОСАГО, выданным в Абхазии. В 2023 году таких случаев было больше 50. В общей сложности компания выплатила участникам этих ДТП в 2024 году 1,8 миллиона рублей. Он напомнил, что в Абхазии функционирует четыре пункта оформления страховых полисов – на границе по реке Псоу, на посту ГАИ в поселке Бзыбь, в селах Приморское и Мачара. Ахра Кецба также отметил, что гражданам России, которые оформили в Абхазии полис обязательного медицинского страхования, при несчастных случаях медицинская помощь была оказана бесплатно. Он подчеркнул, что закон об обязательном страховании был принят еще в 2006 году, но многие туристы не знают, что российский полис ОМС в Абхазии не работает, что приводит к сложностям, когда им приходится обращаться в медучреждения. Если полиса нет, за это положен штраф. В случае отсутствия полиса страхования автомобиля у иностранца он составляет 600 рублей, если турист не застрахован от несчастных случаев, штраф составляет 375 рублей за неделю пребывания в Абхазии. При этом Кецба отметил, что в законе не прописано, какой именно орган уполномочен взимать штрафы за эти правонарушения, что делает невозможным сам факт погашения штрафа. Предложение о повышении суммы этого штрафа до 5000 рублей Народным Собранием пока не рассмотрено. Этот документ также предусматривает то, что полис обязательного автострахования будет распространяться на граждан Абхазии тоже. По мнению Ахры Кецба, этот закон нужно принять, но не все жители республики готовы к этому, так как многие испытывают финансовые трудности.

https://sputnik-abkhazia.ru/20240531/rabota-i-strakhovka-kak-otdokhnut-i-vylechitsya-za-schet-gosudarstva-1051210995.html

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