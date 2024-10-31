https://sputnik-abkhazia.ru/20241031/ozgan-rasskazala-o-mezhpravitelstvennom-soglashenii-o-rossiyskikh-investproektakh-1052721384.html

Озган рассказала о межправительственном соглашении о российских инвестпроектах

Озган рассказала о межправительственном соглашении о российских инвестпроектах

Sputnik Абхазия

30 октября вице-премьер, министр экономики Кристина Озган и глава Минэкономразвития Максим Решетников подписали межправительственное соглашение об... 31.10.2024, Sputnik Абхазия

2024-10-31T19:42+0300

2024-10-31T19:42+0300

2024-10-31T19:42+0300

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СУХУМ, 31 окт - Sputnik. Подписанному 30 октября межправительственному соглашению о российских инвестпроектах в Абхазии предшествовала определенная работа, рассказала в эксклюзивном комментарии Sputnik вице-премьер, министр экономики Кристина Озган.Итоговая редакция была согласована с российской стороной в 2023 году, тогда же вышли распоряжения правительств двух стран об утверждении текста соглашения. В Парламенте прошло несколько комитетских заседаний, на которых обсуждались поправки, для урегулирования этих вопросов и исключения разночтений Министерство экономики предоставляло депутатам развернутые комментарии по каждой поправке. Озган подчеркнула, что основными принципиальными замечаниями были вопросы о льготе по уплате НДС и определении сферы деятельности в туристической отрасли, которые были урегулированы в ходе переговоров с российской стороной.Кристина Озган подчеркнула, что все вопросы, связанные с землепользованием и залогом объекта инвестиций, которые предусмотрены для инвесторов, реализующих проекты в Абхазии, идентичны нормам гражданского и земельного законодательства. "Есть соответствующие статьи Гражданского кодекса, которые предусматривают право на предоставление в залог объектов собственности. Объекты инвестиций, безусловно, будут являться объектами собственности. Поэтому ничего противоречащего действующему законодательству Республике Абхазия в этой части соглашение не содержит", - пояснила она.Еще один вопрос, который волнует многих - вопрос создания в республике филиала российского банка с госучастием, добавила она. Озган отметила, что действующий закон предусматривает создание в Абхазии дочерней структуры иностранного банка, но в данном соглашении норма ограничена. Она предусматривает не дочернюю структуру, а именно филиал с ограниченным набором функций, которые будет определять Нацбанк, подчеркнула Кристина Озган.Вице-премьер также обратила внимание на то, что льготы по НДС, предусмотренные исключительно для российских юрлиц, реализующих инвестпроекты в Абхазии, - это не ново. Аналогичная норма содержится в законе "Об особых экономических зонах", они предусматривают, что в пределах этих зон предприниматели могут реализовывать проекты без ограничений. "А также таким проектам предоставляются льготы по освобождению от уплаты налога на добавленную стоимость и ввозных таможенных пошлин на 24,5 года с момента начала деятельности. В соглашении предусматривается возмещение фактически уплаченного налога на добавленную стоимость после ввода объекта инвестиции в эксплуатацию в размере 50% от установленной ставки налога на добавленную стоимость", - подчеркнула Кристина Озган.

https://sputnik-abkhazia.ru/20241030/abkhaziya-i-rossiya-podpisali-soglashenie-ob-investproektakh-v-respublike-1052706599.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20241003/soglashenie-s-rossiey-ob-investproektakh-obsudili-na-zasedanii-parlamentskogo-komiteta-1052468262.html

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