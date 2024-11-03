https://sputnik-abkhazia.ru/20241103/dozhd-ne-pomekha-traditsionnyy-prazdnik-urozhaya-otmetili-na-lykhnashta-1052747501.html

Дождь не помеха: традиционный праздник урожая отметили на Лыхнашта

Дождь не помеха: традиционный праздник урожая отметили на Лыхнашта

Sputnik Абхазия

За исключением двух пандемийных лет, традиционный праздник урожая на исторической поляне Лыхнашта проводится непрерывно с 1984 года. 03.11.2024, Sputnik Абхазия

2024-11-03T21:59+0300

2024-11-03T21:59+0300

2024-11-03T21:59+0300

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О том, как крестьяне подготовились к традиционному мероприятию, как встречали гостей и чем их угощали, что пожелал им президент Абхазии Аслан Бжания, и какое впечатление все это произвело на туристов, читайте в материале корреспондента Sputnik.Sputnik, Бадри ЕсиаваЮбилейный годУтро воскресенья выдалось дождливым и участникам ежегодного праздника урожая пришлось переждать непогоду, чтобы завершить подготовку своих павильонов к приему гостей.Как только тучи рассеялись, все дружно приступили к украшению дворов, заборов из рододендрона в стиле абхазской апацхи и самих павильонов. Для этого использовали ветки деревьев, бамбук, плющ, цветы, сезонные фрукты и кукурузу.С каждой минутой скромные палатки преобразовывались в яркие конструкции с выставочными стендами у входа. Но участники этим не ограничились. Для создания более праздничной атмосферы представители сел разместили возле своих территорий разных животных. Всеобщим любимчиком и звездой соцсетей стал маленький ослик из села Бармыщ. Мало кто смог пройти мимо него, не погладив и не сделав фото на память.Были также курицы с цыплятами и индюшки в клетках. За всем этим с высоты пусть и не птичьего полета, но выше человеческого роста горделиво наблюдал молодой сокол.Всего в празднике приняло участие 22 села Гудаутского района, Новый Афон и гости из Карачаево-Черкесской Республики. Они приезжают в Лыхны уже во второй раз. Выставку фотографий, старинных предметов быта и личных вещей знаковых для страны личностей также открыл Гудаутский музей Отечественной войны народа Абхазии имени Сергея Дбар.По традиции, наиболее просторные павильоны принадлежат самым крупным селам района – Дурипшу и принимающему торжество Лыхны. По словам преподавателя истории лыхнынской школы Нодара Тарба, праздник урожая - это красивое и яркое событие, которое раз в год объединяет всех жителей района, собирает гостей не только из республики, но и туристов из России.Одним из самых посещаемых был павильон участников праздника из Карачаево-Черкесской Республики, которые приезжают на Лыхнашту второй год подряд. В "Абазаште" угощали национальными блюдами, напитками, для посетителей играли зажигательную музыку на национальных инструментах."Мы очень рады, что отмечаем этот день с нашими абхазскими братьями. Дух гостеприимства витает в воздухе. Очень весело", - сказала представитель делегации Зарида Ашибокова.Житель села Амжыкхуа (советское название Агараки-прим.) Ашот Трапизонян по прозвищу Пушкин завлекал гостей не стихами, а игрой на древней греческой лире. По его рассказу, этому инструменту около 300 лет и попал он в Абхазию из Константинополя вместе с вынужденно переселенными армянами."Кроме меня никто больше в нашей деревне и в близлежащих тоже не умеет на нем играть. Учился я игре на нем сам, никто не учил", - поделился он.Праздничная программаЛыхнашту посетил президент Абхазии Аслан Бжания, члены Правительства, спикер и депутаты Парламента, руководители государственных учреждений.Официальная часть праздника началась с конного шествия. Наездники держали в руках государственные флаги республики, а перед ними прошли ученики лыхнынской школы с флагом размером восемь на четыре метра.С приветственной речью выступили Заслуженный артист Абхазии Геннадий Тарба и глава администрации Гудаутского района Валерий Авидзба, которому в этот день исполнилось 67 лет."Сегодня 40 лет с тех пор, как мы отмечаем этот праздник. Праздник, который наполнен абхазскими традициями. От имени жителей Гудаутского района я приветствую вас и благодарю за то, что пришли", - сказал Валерий Авидзба.В рамках празднования состоялся концерт. На сцену вышли вокальные и хореографические коллективы, певцы.Глава государства Аслан Бжания посетил все павильоны участников события и в первую очередь зашел к гостям из Карачаево-Черкесии. В "Абазааште" высокопоставленных чинов угостили слабоалкогольным напитком махсыма и национальными блюдами. Президент поздравил крестьян с праздничным днем и пожелал им мира, добра, процветания.Юлия из Крыма вместе с сыном Евгением и подругой Татьяной из Сочи попали на праздник случайно, но ничуть об этом не пожалели."Мы смогли попробовать национальные блюда, увидеть национальные танцы. Нам очень понравились люди, наряды и сама атмосфера. Чувствуется единение, дружба. Погода немного подкачала. Мы грязные и промокшие, но все равно счастливые и довольные", - поделилась впечатлениями Юлия.На исторической поляне также провели состязания по национальным видам спорта и дали мастер-класс по стрельбе из лука.Впервые в этом году будут определены победители праздника урожая. Специально созданная комиссия посетили всех участников и оценила их по нескольким критериям: лучшее оформление, лучшая выставка и приветствие гостей. Трем победителям предусмотрены денежные вознаграждения в размере 50, 30 и 20 тысяч рублей. Решение комиссии будет объявлено на следующей неделе.

https://sputnik-abkhazia.ru/20241103/1052745644.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20241029/spros-na-otdykh-v-abkhazii-na-noyabrskie-vykhodnye-vyros-v-pyat-raz-1052694474.html

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