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Гордость Абхазии: вечер памяти Руслана Таркил прошел в Гудаутском музее

Гордость Абхазии: вечер памяти Руслана Таркил прошел в Гудаутском музее

Sputnik Абхазия

Абсолютный чемпион СССР по тяжелой атлетике, двукратный рекордсмен мира Руслан Таркил ушел из жизни 15 ноября 2023 года на 74-м году жизни. 04.11.2024, Sputnik Абхазия

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О том, каким другом и соратником был Руслан Таркил, как и зачем он "ворвался" в гримерную Народной артистки СССР Людмилы Зыкиной, каких успехов достиг в мире спорта и каким запомнился близким ему людям, читайте в материале корреспондента Sputnik Бадри Есиава.Достойный сын своей семьиИмя Руслана Таркил известно далеко за пределами Абхазии на протяжении многих десятилетий. Он был мастером спорта международного класса, абсолютным чемпионом СССР по тяжелой атлетике, многократным рекордсменом Советского Союза и мира.В годы Отечественной войны народа Абхазии Таркил с оружием в руках встал на защиту своей Родины, был ранен. За вклад в достижение победы, а также в развитие спорта в республике он был удостоен ордена "Ахьдз-Апша" III степени и ордена Леона.Как уточнила директор музея Гугуца Джикирба, всего было собрано более 300 снимков, но разместить в выставочном зале удалось чуть больше половины из них. На 154 фотографиях запечатлены предки и члены семьи Руслана Таркил, сам Таркил во время соревнований, в кругу близких людей и коллег, в работе и на отдыхе, на войне и в мирное время.В углу зала стоял стенд с фотографией Руслана Таркил, его орденами, каской, которую он носил в годы войны с Грузией, и осколком, которым был ранен.Мероприятие посетили представители администрации Гудаутского района и Госкомитета по делам молодежи и спорта Абхазии, семья Руслана Таркил и родственники, односельчане, друзья и однополчане.Присутствующие почтили его память минутой молчания. Внучки легендарного абхазского спортсмена Асида и Алина прочитали стихотворения, посвященные деду.Подробно на биографии Руслана Таркил, его спортивных достижениях и богатой истории его семьи остановилась директор музея Гугуца Джикирба.В частности, она напомнила, что его дед, Махты Таркил был почитаем в абхазском обществе, известным сказителем, старейшим певцом-фольклористом, который в своем доме в 1963 году принял первого секретаря ЦК КПСС Никиту Хрущева и лидера Кубы Фиделя Кастро.Руслан Таркил достиг высот, которые покоряются далеко не каждому спортсмену. Он побывали в десятках стран мира и практически везде становился чемпионом. Помимо тяжелой атлетики, он занимался метанием ядра, но это в большей степени было его хобби."Таркил Руслан Расимович установил 20 рекордов СССР, он был двукратным рекордсменом мира, был чемпионом СССР, Грузии, Абхазии, был в составе советской Олимпийской команды", – отметила Джикирба.Попасть к ЗыкинойПредседатель Совета старейшин Абхазии Аполлон Думава был другом Руслана Таркила. Их многое связывает, и Думава поделился некоторыми историями из жизни Таркил."Нас связала 50-летняя дружба. Он не раз привозил меня к себе домой в Дурипш, а я возил его к себе в Тхину. Мы садились за стол, пели и выпивали. Бывало, что он поднимал моего пожилого отца и шел с ним танцевать. Папа мой ему в шутку говорил: "Ой, Руслан, осторожнее, переломаешь мне все кости", – поделился Думава.Руслан Таркил был большим шутником и обладал уникальным чувством юмора. Эту его черту, пожалуй, на встрече в музее отметили все выступающие.Забавный случай с Таркил произошел во время соревнований на Кубе. Помимо спортсменов, туда съехались такие советские артисты, как Муслим Магомаев, Иосиф Кобзон и Людмила Зыкина. Все хотели попасть на их концерт, но достать билеты оказалось проблематично.От неожиданности Зыкина даже вскрикнула. Таркил извинился и поспешил ее успокоить, сказал, что он тоже советский человек и бояться его не стоит. Певица попросила дать ей время одеться и обещала выйти к нему.Спустя несколько минут она действительно подошла к Руслану Таркил и спросила, чего он хочет. Таркил объяснил ей, что он и его товарищи очень хотят попасть на концерт, но билетов нет. Долго не думая, Людмила Зыкина вместе с уверенным в себе атлетом прошли к кассе, где она взяла для спортсменов нужное количество билетов."Он вернулся в гостиницу, где тот его старший товарищ спросил, достал ли он билеты, чтобы посмотреть на его реакцию, Руслан сначала ответил, что не достал, но потом вытащил из карманов кипу билетов. Все были сильно удивлены этому", – рассказал Думава.Заслуженный работник физической культуры и спорта Абхазии Рафаэль Ампар назвал Руслана Таркил уникальной личностью, умевшей находить язык с каждым. Более того, благодаря Таркил абхазским футболистам впервые в новейшей истории удалось принять участие в матче под государственным флагом республики. Это было в 1995 году. Таркил тогда использовал все свои личные контакты для того, чтобы организовать поездку абхазской команды в турецкий Трабзон, где они вышли на поле с флагом своей страны.Соратник и патриотГерой Абхазии Аслан Кобахия был не только другом Руслана Таркил, но родственником и соратником в годы Отечественной войны народа Абхазии. Такую близость со знаменитым спортсменом, которым гордится все страна, он оценил как Божье благословение.Он также вспомнил, что в начале боевых действий встал вопрос о назначении военных комиссаров. Командир артиллерийского штаба Заур Ардзинба предложил поставить на этот пост Руслана Таркил. Этой идеей он поделился с Кобахия, которому пришлось уговаривать Таркил согласиться, так как тот отказывался из-за отсутствия опыта.Убедить Руслана Таркил все же удалось, и он выполнял поставленные задачи по-своему, по совести. Несмотря на то, что в его обязанности не входило прямое участие в боях, оставаться в стороне он не мог. Также Руслана Таркил нередко просили проводить беседы с бойцами для поднятия духа. Его талант в общении с людьми и умение расположить их к себе теперь пригодились в тяжелый период.В памяти чемпиона Европы и СССР по вольной борьбе Раща Хутаба Руслан Таркил остался трудолюбивым спортсменом, искренне любящим Абхазию и переживающим за молодежь."Он приложил много труда для того, чтобы абхазская молодежь достигла успехов в спорте, для того, чтобы мир услышал о нас. У него было много планов того, как еще лучше воспитать молодое поколение", – подчеркнул он.Руслан Таркил был крупным мужчиной, но его вес никогда его не сковывал. Он был довольно энергичным, сильным и ловким, добавил Хутаба.Герой Абхазии Аполлон Шинкуба пожелал всему абхазскому народу, чтобы в каждой семье появился такой человек, как Руслан Таркил."Его смех, чувство юмора, умение, ум – все это ему было даровано неспроста. Это передалось ему с кровью предков, от его родного села и района. Все эти таланты собрались в нем воедино", – сказал Шинкуба и выразил уверенность в том, что Руслан Таркил навсегда останется в истории Абхазии.Кавалер ордена "Ахьдз-Апша" ІII Джума Габуния отметил, что у Руслана Таркил такая богатая биография, что о нем можно было бы написать книгу.Друг Руслана Таркил, бывший замглавы администрации Гагрского района Геннадий Цвижба подчеркнул, что Руслан был истинным последователем абхазских традиций."За то, что он поднимал штангу, он получил множество наград, но тяжелее всего этого апсуара и аламыс. Несомненно, в этом он стоял впереди нас всех. Его имя навсегда будет связано с воспитанием и сохранением абхазских устоев", – уверен Цвижба.От лица представителей фамилии Таркил благодарность за организацию мероприятия и за то, что присутствующие его посетили, выразил Аслан Таркил."Быстро прошел год, как мы лишились смеха и присутствия рядом Руслана. Наше государство развивается, и одно из неотъемлемых направлений – это физическая культура. Руслан внес в это большой вклад. Его имя не раз звучало в мире, но ему не довелось участвовать в соревнованиях под флагом Абхазии. Он очень переживал за это и задавался вопросом о том, когда же абхазские спортсмены смогут представить свою страну на Олимпийских играх", – сказал Аслан Таркил.Председатель гудаутского отделения Совета старейшин Валерий Гобечия в своем выступлении, в частности, сказал, что имя Руслана Таркил вписано в историю Абхазии, в историю народа республики золотыми буквами.

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