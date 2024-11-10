https://sputnik-abkhazia.ru/20241110/za-mir-i-razvitie-otkrytiya-i-izobreteniya-abkhazskikh-uchenykh-1052815544.html

За мир и развитие: открытия и изобретения абхазских ученых

За мир и развитие: открытия и изобретения абхазских ученых

Sputnik Абхазия

Всемирный день науки за мир и развитие отмечается ежегодно 10 ноября. Праздник призван подчеркнуть важную роль науки в обществе и повседневной жизни. 10.11.2024, Sputnik Абхазия

2024-11-10T13:04+0300

2024-11-10T13:04+0300

2024-11-10T13:04+0300

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26 марта 1997 года президент Республики Абхазия Владислав Ардзинба издал указ "Об образовании Академии наук Республики Абхазия". 30 октября 1997 года был избран первый состав Академии наук Абхазии. Sputnik рассказывает, какой вклад в развитие науки внесли абхазские ученые.SputnikОткрытие Алеко ГварамияЗнаменитый абхазский ученый Алеко Гварамия в 1967 году защитил кандидатскую диссертацию на тему "Исследование некоторых классов квазигрупп с тождествами". Исследования Гварамия получили высокую оценку.В дальнейшем он продолжил научные исследования связи теории квазигрупп с абстрактной теорией автоматов, которые открывают новое, перспективное направление в прикладных вопросах математики.Исследования квазигрупп используются в практической науке, в машиностроении, приборостроении, создании электронной техники и так далее.В 1985 году Гварамия защитил докторскую диссертацию на тему "Аксиоматизируемые классы квазигрупп и многосортная универсальная алгебра" в одном из лучших в то время научно-исследовательских учреждений, Институте математики Академии наук СССР в городе ученых – Новосибирске.Алеко Гварамия — ректор Абхазского государственного университета, действительный член Абхазской и Российской академий наук, почетный профессор МГУ имени Михаила Ломоносова, член Оксфордского академического союза и других организаций. Сегодня академик РАЕН.Открытие в Новоафонской пещереГруппа ученых в рамках реализации совместного российско-абхазского проекта при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований провела исследования в Новоафонской пещере.Исследования начались в 2014 году, в 2017 году в пещере был обнаружен сернокислотный спелеогенез."Суть этого открытия состоит в следующем – изучая минералогический состав внутренней полости Новоафонской пещеры, удалось установить, что имеются следы минералов, которые показывают, что огромные полости Новоафонской пещеры были сформированы не только за счет обычных вод, которые формируют карстовые полости, оказалось, что в истории формирования Новоафонской пещеры был период, когда пещера была заполнена горячими сероводородными водами", — рассказал директор Института экологии, член экспедиции Роман Дбар.В результате испарения на сводах пещеры образовывалась серная кислота, которая ускорила процесс формирования гигантских полостей, добавил ученый.Новая вакцина против коклюшаНаучно-исследовательский институт экспериментальной патологии и терапии Академии наук Абхазии разрабатывал новую вакцину против коклюша на протяжении пяти лет и представил ее в 2017 году.По его словам, новый препарат намного эффективней, чем старый. Разработкой новой вакцины против коклюша занимались Зинаида Шевцова, Алиса Матуа совместно с Московским институтом имени Гамалея.Гормональный препарат ДГЭАВ лаборатории Научно-исследовательского института экспериментальной патологии и терапии Академии наук Абхазии разработали новый гормональный препарат ДГЭА."С применением нового гормонального препарата улучшилось общее состояние обезьян, у старых самцов начало появляться потомство. У обезьян появился шерстистый покров, который был утерян", — рассказал директор НИИЭПиТ Зураб Миквабия.Препарат ДГЭА – это гормон, отвечающий за регулирование большинства важнейших процессов, протекающих в организме человека.Информация о том, что ученые НИИЭПиТ Академии наук Абхазии работают над созданием средства для продления молодости — гормона дегидроэпиандростерон (ДГЭА) появилась в 2015 году. Сейчас продолжается испытание препарата на обезьянах."Мы вводили гормон обезьянам, которые по человеческим меркам находятся в пожилом возрасте. Через определенное время мы отметили повышение их оперативной памяти, выработки условных рефлексов. Выяснили, что благоприятные изменения имеют стойкий характер", — говорил ранее Зураб Миквабия.Дегидроэпиандростерон обеспечивает баланс всех человеческих гормонов. И у мужчин, и у женщин он вырабатывается примерно до сорока лет.Извлечение эфирных маселУченые Сухумского физико-технического института изобрели новую технологию извлечения эфирных масел из растений с помощью сверхвысокочастотного излучения.На опытном образце СВЧ-экстрактора, в который помещается до 50 килограммов сырья, уже был получен ряд образцов эфирных масел: эвкалиптового, лаврового и гераневого. Эфирные масла, по словам специалиста, используются во многих отраслях промышленности — парфюмерии, пищевой промышленности и медицине.В структуру Академии наук Абхазии входят: Абхазский институт гуманитарных исследований имени Дмитрия Гулиа; Институт ботаники; НИИ экспериментальной патологии и терапии; Научно-исследовательский центр курортологии и нетрадиционной медицины; Сухумский гидро-физический институт; Сухумский физико-технический институт; НИИ сельского хозяйства; Институт экологии.

https://sputnik-abkhazia.ru/20221014/kuznitsa-kadrov-abkhazskiy-gosuniversitet-otmetil-90-letie-1042060199.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20191004/Uchenyy-obyasnil-kak-po-stalagmitam-Novoafonskoy-peschery-uznayut-o-klimate-buduschego-1028528883.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20241108/zdorove-natsii-abkhazskie-mediki-ob-uchastii-v-kongresse-v-moskve-1052795675.html

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