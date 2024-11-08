https://sputnik-abkhazia.ru/20241108/vynesen-na-ratifikatsiyu-kak-v-parlamente-obsuzhdali-soglashenie-ob-investproektakh-1052799968.html

Вынесен на ратификацию: как в Парламенте обсуждали соглашение об инвестпроектах

Вынесен на ратификацию: как в Парламенте обсуждали соглашение об инвестпроектах

Sputnik Абхазия

Соглашение, позволяющее российским юрлицам осуществлять инвестпроекты в Абхазии, было подписано 30 октября. Оно должно пройти ратификацию в Парламенте. 08.11.2024, Sputnik Абхазия

2024-11-08T18:26+0300

2024-11-08T18:26+0300

2024-11-08T18:49+0300

в абхазии

абхазия

новости

парламент абхазии

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e8/0b/08/1052799805_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_363ce3ed1525ad50404e565c9866fbd5.jpg

Расширенное заседание комитета по международным, межпарламентским связям и связям с соотечественниками состоялось в Парламенте Абхазии. В нем также приняли участие вице-премьер, министр экономики Кристина Озган и полпред президента в Парламенте Батал Айба.Встреча была посвящена проекту межправительственного соглашения об осуществлении российскими юридическими лицами инвестпроектов на территории республики.По итогам заседания было принято решение вынести вопрос ратификации на рассмотрение в Парламент.Бадрак Авидзба, SputnikОбсуждение соглашенияВ начале расширенного заседания председатель Комитета по международным, межпарламентским связям и связям с соотечественниками Алхас Барциц отметил, что соглашение о российских инвестпроектах в Абхазии обсуждалось еще до его подписания.Министр экономики Кристина Озган уточнила, что на стадии разработки проекта соглашения депутаты Парламента предложили немалое количество поправок."Они касались непосредственно обязательств абхазской стороны, самого инвестиционного режима, отдельных положений соглашения, предоставляющих определенные права юридическим лицам, осуществляющим проекты на территории Республики Абхазия и, соответственно, вопросов возмещения ущерба и разрешения споров", – добавила министр.В продолжение она отметила, что три поправки, которые предложили депутаты Парламента, предусматривали определение подходов к инвестиционному режиму по сферам деятельности, которые были отражены в проекте соглашения."Концепция соглашения заключалась в том, что мы определили отрасли, в которых могут быть реализованы проекты, минимальный порог инвестиций которых составляет не менее двух миллиардов рублей. Соответственно, вторая и третья поправка предусматривали возможность дифференциации сфер деятельности", – подчеркнула министр.Поправка 2.3 предусматривала определение минимального порога вложений для проектов в разных отраслях. Так, для сельского хозяйства предусматривался порог в 500 миллионов рублей, в других сферах – в миллиард рублей. "Также предусматривалась возможность определения зон инвестирования в соответствии с распределением по административно-территориальным единицам. Там предусматривалось шесть зон, в рамках которых можно было дифференцировать проекты в привязке к порогу инвестиций", – рассказала министр экономики.Озган подчеркнула, что подготовке позиции исполнительной власти по этом вопросу, принципиальным и ключевым пунктом было определение минимального порога не менее двух миллиардов рублей. По ее словам, эта сумма служит защитным механизмом для абхазского бизнеса и не позволит большому количеству проектов подпадать под действие соглашения.Спикер Парламента Лаша Ашуба в свою очередь выразил сожаление в связи с тем, что в подписанном соглашении не были отражены предложения депутатов о том, чтобы поднять еще выше сумму вложений в те сферы, которые развиваются в Абхазии и без поддержки иностранного капитала. "К сожалению, мы не смогли этого добиться. Я имею в виду сферу туризма, вы сами не раз говорили о том, что неплохо бы сделать порог до пяти миллиардов рублей. К великому сожалению, этого не произошло", – сказал Ашуба.Депутат Эрик Рштуни тоже обратил внимание на то, что еще на стадии обсуждения депутаты предлагали увеличение порога в зависимости от отраслей. "Говорилось и о том, чтобы вообще убрать из документа туристическую сферу деятельности, оставить оздоровительные комплексы. Но это тоже почему-то услышано не было. Сегодня в туристической сфере идет развитие, и нам бы не хотелось, чтобы сюда зашли крупные гостиничные сети, чтобы они демпинговали, и у наших отельеров не было возможности развиваться на свои деньги", – заметил парламентарий.Министр экономики в свою очередь отметила, что вопрос увеличения порога инвестиций обсуждался с российскими коллегами, но не был ими поддержан."Относительно такой сферы деятельности, как туризм, о том, что возникают вопросы нездоровой конкуренции и так далее: как я знаю, здесь, в парламентском комитете, соответствующий закон об ограничении монополистической деятельности и конкуренции уже обсуждался. Для этого и существует законодательство, которое такие вопросы может и должно регулировать", – подчеркнула она.Что касается создания благоприятных условий для местных предпринимателей, добавила Озган, то на следующей неделе завершится очередной этап согласования законопроекта о поддержке малого и среднего бизнеса, который планируется вынести на рассмотрение в Кабинет министров и в Администрацию президента для последующего представления в Парламент.Обсуждение длилось более полутора часов. По итогам комитет рекомендовал вынести вопрос о ратификации документа на ближайшую сессию Парламента.

https://sputnik-abkhazia.ru/20241007/proekt-mezhpravsoglasheniya-mezhdu-abkhaziey-i-rossiey-ob-investitsiyakh-obsudili-v-parlamente-1052507289.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20241031/ozgan-rasskazala-o-mezhpravitelstvennom-soglashenii-o-rossiyskikh-investproektakh-1052721384.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20241029/delba-rasskazal-o-neobkhodimosti-privlecheniya-investitsiy-v-abkhaziyu-1052685662.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20241104/effektivnoe-upravlenie-i-novye-napravleniya-kak-razvivat-turizm-v-abkhazii-1052757891.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия

абхазия, новости, парламент абхазии