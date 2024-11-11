https://sputnik-abkhazia.ru/20241111/prezident-abkhazii-podpisal-konstitutsionnyy-zakon-o-mnogofunktsionalnykh-kompleksakh-1052824838.html

Президент Абхазии подписал конституционный закон о многофункциональных комплексах

Президент Абхазии подписал конституционный закон о многофункциональных комплексах

Sputnik Абхазия

Закон в окончательном чтении был принят на внеочередной сессии Парламента в понедельник 11 ноября. 11.11.2024, Sputnik Абхазия

2024-11-11T19:57+0300

2024-11-11T19:57+0300

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СУХУМ, 11 ноя - Sputnik. Президент Аслан Бжания подписал конституционный закон "О регулировании правового статуса многофункциональных комплексов на территории Республики Абхазия", сообщает пресс-служба главы государства.Согласно закону, многофункциональные комплексы — одно или несколько нежилых зданий, включающие нежилые помещения разного значения. Это могут быть офисы, торговые, спортивные, выставочные, образовательные и другие помещения, за исключением апартаментов и апарт-отелей. Перевод этих помещений и самих комплексов в жилые здания законом запрещен, как целиком, так и частично. Кроме того, нельзя переводить жилые здания в многофункциональные комплексы. Закон вступает в силу с момента его опубликования.

https://sputnik-abkhazia.ru/20241111/parlament-abkhazii-prinyal-zakon-o-mnogofunktsionalnykh-kompleksakh-1052823714.html

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