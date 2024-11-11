https://sputnik-abkhazia.ru/20241111/prezident-abkhazii-podpisal-konstitutsionnyy-zakon-o-mnogofunktsionalnykh-kompleksakh-1052824838.html
Президент Абхазии подписал конституционный закон о многофункциональных комплексах
Президент Абхазии подписал конституционный закон о многофункциональных комплексах
Sputnik Абхазия
Закон в окончательном чтении был принят на внеочередной сессии Парламента в понедельник 11 ноября. 11.11.2024, Sputnik Абхазия
2024-11-11T19:57+0300
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СУХУМ, 11 ноя - Sputnik. Президент Аслан Бжания подписал конституционный закон "О регулировании правового статуса многофункциональных комплексов на территории Республики Абхазия", сообщает пресс-служба главы государства.Согласно закону, многофункциональные комплексы — одно или несколько нежилых зданий, включающие нежилые помещения разного значения. Это могут быть офисы, торговые, спортивные, выставочные, образовательные и другие помещения, за исключением апартаментов и апарт-отелей. Перевод этих помещений и самих комплексов в жилые здания законом запрещен, как целиком, так и частично. Кроме того, нельзя переводить жилые здания в многофункциональные комплексы. Закон вступает в силу с момента его опубликования.
https://sputnik-abkhazia.ru/20241111/parlament-abkhazii-prinyal-zakon-o-mnogofunktsionalnykh-kompleksakh-1052823714.html
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абхазия, новости
Президент Абхазии подписал конституционный закон о многофункциональных комплексах
Закон в окончательном чтении был принят на внеочередной сессии Парламента в понедельник 11 ноября.
СУХУМ, 11 ноя - Sputnik.
Президент Аслан Бжания подписал конституционный закон "О регулировании правового статуса многофункциональных комплексов на территории Республики Абхазия", сообщает
пресс-служба главы государства.
Закон в окончательном чтении был принят на внеочередной сессии Народного Собрания 11 ноября.
Согласно закону, многофункциональные комплексы — одно или несколько нежилых зданий, включающие нежилые помещения разного значения. Это могут быть офисы, торговые, спортивные, выставочные, образовательные и другие помещения, за исключением апартаментов и апарт-отелей.
Перевод этих помещений и самих комплексов в жилые здания законом запрещен, как целиком, так и частично. Кроме того, нельзя переводить жилые здания в многофункциональные комплексы.
Закон вступает в силу с момента его опубликования.