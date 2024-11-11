https://sputnik-abkhazia.ru/20241111/prognoz-pogody-v-abkhazii-na-vtornik-12-noyabrya-1052824339.html

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 12 ноября

Прогноз погоды в Абхазии на вторник 12 ноября

Sputnik Абхазия

Территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием барического поля повышенного атмосферного давления. 11.11.2024, Sputnik Абхазия

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погода в абхазии

в абхазии

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СУХУМ, 11 ноя - Sputnik. Во вторник, 12 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Атмосферное давление – 768 миллиметров ртутного столба.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров.Температура воздуха ночью от +5°С до +10°С, днем от +12°С до +17°С.Температура морской воды +18°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 2 балла.Относительная влажность воздуха – 60-90%.

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погода в абхазии