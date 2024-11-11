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Прогноз погоды в Абхазии на вторник 12 ноября
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 12 ноября
Sputnik Абхазия
Территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием барического поля повышенного атмосферного давления. 11.11.2024, Sputnik Абхазия
2024-11-11T19:38+0300
2024-11-11T19:38+0300
2024-11-11T19:59+0300
погода в абхазии
в абхазии
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СУХУМ, 11 ноя - Sputnik. Во вторник, 12 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии. Атмосферное давление – 768 миллиметров ртутного столба.Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров.Температура воздуха ночью от +5°С до +10°С, днем от +12°С до +17°С.Температура морской воды +18°С.Волнение морской воды слабое и умеренное, 2 балла.Относительная влажность воздуха – 60-90%.
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погода в абхазии
Прогноз погоды в Абхазии на вторник 12 ноября
19:38 11.11.2024 (обновлено: 19:59 11.11.2024)
Территория черноморского побережья Абхазии по-прежнему будет находиться под влиянием барического поля повышенного атмосферного давления.
СУХУМ, 11 ноя - Sputnik. Во вторник, 12 ноября, в Абхазии ожидается переменная облачность без осадков, сообщает отдел гидрометеорологии Госкомитета по экологии.
Атмосферное давление – 768 миллиметров ртутного столба.
Ветер слабый и умеренный, 2-7 метров в секунду, местами с порывами до 9 метров.
Температура воздуха ночью от +5°С до +10°С, днем от +12°С до +17°С.
Температура морской воды +18°С.
Волнение морской воды слабое и умеренное, 2 балла.
Относительная влажность воздуха – 60-90%.