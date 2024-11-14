https://sputnik-abkhazia.ru/20241114/vnov-izbrannyy-tramp--ne-volshebnik-a-zalozhnik-vpk-1052845757.html
Вновь избранный Трамп – не волшебник, а заложник ВПК
Вновь избранный Трамп – не волшебник, а заложник ВПК
Sputnik Абхазия
Новый президент США и кадровые перемены в Белом доме не отменят приоритет американских национальных интересов, ради которых Вашингтон всегда готов принести в... 14.11.2024, Sputnik Абхазия
2024-11-14T10:28+0300
2024-11-14T10:28+0300
2024-11-14T10:28+0300
аналитика
сша
дональд трамп
политика
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Новый президент США и кадровые перемены в Белом доме не отменят приоритет американских национальных интересов, ради которых Вашингтон всегда готов принести в жертву интересы и граждан любой другой страны, отмечает военный обозреватель Sputnik Александр Хроленко.Вся американская история, экономика и финансовая система США, а также мифология "исключительности" опираются на жесткую и агрессивную внешнюю политику.Хищнические инстинкты и безрассудство (слабоумие) западных лидеров подтолкнули киевских марионеток к военному конфликту с Россией, которая традиционно побеждает. Стратегический тупик на украинском ТВД и в экономике ЕС оказался настолько болезненным и разрушительным для "гегемонии", что многие "ястребы" в США и НАТО готовы самоубиться в Третьей мировой. Отсюда – горячее желание торпедировать любой миротворческий проект новой вашингтонской администрации, которая пытается "смягчить" стратегию и тактику борьбы с основными противниками Америки, а это по-прежнему Россия и Китай.Аналогичный блок дезинформации формируется вокруг маловероятного ослабления антироссийских санкций. Напомню, Трамп одобрил огромное их количество в первый президентский срок. США за 2018-2019 годы ввели против России тринадцать пакетов санкций, включая рестрикции против "Северного потока". И это Трамп в 2019 году удвоил поставки оружия киевскому режиму и начал накачивать его летальным оружием (ПТРК Javelin). А ранее, в апреле 2017-го – принял решение о массированном ракетном ударе ВМС и ВВС США по Сирии, под надуманным предлогом применения химического оружия сирийской армией.Трамп – адепт милитаризации Америки, и в 2018 году "организовал" выход США из Договора РСМД."Великая Америка" вредна для мираОбъективно, Трамп не может оказаться "революционером" или "волшебником", даже если сильно захочет.Первая пуля на предвыборном митинге пролетела мимо, однако в американской истории шесть раз убивали президентов, неугодных "глубинному государству" (основу которого сегодня составляют крупные банкиры и производители оружия).Американскому ВПК чрезвычайно выгоден длительный высокотехнологичный конфликт на украинском ТВД – оружейный конвейер на десятилетия вперед загружен заказами НАТО и Пентагона. Сверхприбыль затмевает опасность ядерного уничтожения.Предвыборное намерение Трампа быстро прекратить войну на Украине может трансформироваться и в наращивание военной помощи киевскому режиму. Иллюзий здесь быть не должно. И прохладное (трезвое) отношение Кремля к вновь избранному президенту США вполне объяснимо.Как бы ни сложилась вторая каденция Трампа под лозунгом "Сделаем Америку снова великой" (Make America Great Again), президент не свободен от системы внешнеполитических координат, экономики и финансов США, которые традиционно используют ресурсы других стран в ущерб последним.Это понимают все, даже самые преданные европейские союзники и вассалы. Газета Myśl Polska сегодня элегантно назвала это "издержками борьбы с Пекином и продолжения конфликта с Россией". Будущее многовариантно.Американское аналитическое издание The National Interest предложило новой администрации Белого дома использовать в борьбе ресурсы стран "второго эшелона", стратегически "зафлажковать" Россию из Центральной Азии. Прежде всего, укрепить отношения с Казахстаном, "уникально балансирующим между Россией, Китаем и США". The National Interest подчеркнул: "Внешнеполитические амбиции Казахстана представляют собой историческую возможность для Соединенных Штатов, которую они не должны упустить.Ничего нового: разделяй и властвуй. Однако настойчивые попытки уходящей администрации США заставить "сопротивляющиеся" страны поддержать "крестовый поход НАТО против России" привели к обратным результатам – создали "новых врагов в рядах ранее нейтральных держав". И это еще не все.Коллективный Запад чрезвычайно обеспокоен недавней ратификацией РФ и КНДР договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Натовские аналитики уже назвали его "Варшавским договором 2.0". И мучительно размышляют: "Сможет ли Дональд Трамп разрушить военное партнерство России и Северной Кореи?".Существует риск втягивания США в войну против двух ядерных держав, и "президенту Трампу понадобится вся его смелость, чтобы смягчить опасно конфронтационные отношения Вашингтона с Москвой и Пхеньяном".Начальник генштаба НАТО Роб Бауэр 10 ноября подчеркнул особую роль ядерных сил России в сдерживании западного мира от прямого вступления в открытый конфликт с Москвой на украинском ТВД: "Я абсолютно уверен, если бы у русских не было ядерного оружия, мы бы были на Украине, выгоняя их".Афганский опыт (и позор) ничему не научили западных политиков и стратегов. Как бы то ни было, изначально поставленные цели российской СВО будут достигнуты, а США и НАТО обречены мучительно долго расплачиваться за свой геополитический и глобально-исторический просчет на Украине.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegram
https://sputnik-abkhazia.ru/20241106/amerikanskie-telekanaly-soobschili-o-pobede-trampa-na-prezidentskikh-vyborakh-1052776508.html
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Александр Хроленко
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аналитика, сша, дональд трамп, политика
аналитика, сша, дональд трамп, политика
Новый президент США и кадровые перемены в Белом доме не отменят приоритет американских национальных интересов, ради которых Вашингтон всегда готов принести в жертву интересы и граждан любой другой страны, отмечает военный обозреватель Sputnik Александр Хроленко.
Вся американская история, экономика и финансовая система США, а также мифология "исключительности" опираются на жесткую и агрессивную внешнюю политику.
Хищнические инстинкты и безрассудство (слабоумие) западных лидеров подтолкнули киевских марионеток к военному конфликту с Россией, которая традиционно побеждает. Стратегический тупик на украинском ТВД и в экономике ЕС оказался настолько болезненным и разрушительным для "гегемонии", что многие "ястребы" в США и НАТО готовы самоубиться в Третьей мировой. Отсюда – горячее желание торпедировать любой миротворческий проект новой вашингтонской администрации, которая пытается "смягчить" стратегию и тактику борьбы с основными противниками Америки, а это по-прежнему Россия и Китай.
"Ястребы" применяют любые средства – от выстрелов в кандидата республиканцев на предвыборном митинге до дезинформации Washington Post и Reuters о контактах вновь избранного Дональда Трампа с российским президентом Владимиром Путиным. Напомню, в Кремле заявили, что это "чистая выдумка". А точнее – грязная ложь противников разрядки и разумных компромиссов. В Вашингтоне немало идеологических наследников Збигнева Бжезинского, который проповедовал: "В XXI веке Америка будет развиваться против России, за счет России и на обломках России".
Аналогичный блок дезинформации формируется вокруг маловероятного ослабления антироссийских санкций. Напомню, Трамп одобрил огромное их количество в первый президентский срок. США за 2018-2019 годы ввели против России тринадцать пакетов санкций, включая рестрикции против "Северного потока". И это Трамп в 2019 году удвоил поставки оружия киевскому режиму и начал накачивать его летальным оружием (ПТРК Javelin). А ранее, в апреле 2017-го – принял решение о массированном ракетном ударе ВМС и ВВС США по Сирии, под надуманным предлогом применения химического оружия сирийской армией.
Трамп – адепт милитаризации Америки, и в 2018 году "организовал" выход США из Договора РСМД.
"Великая Америка" вредна для мира
Объективно, Трамп не может оказаться "революционером" или "волшебником", даже если сильно захочет.
Первая пуля на предвыборном митинге пролетела мимо, однако в американской истории шесть раз убивали президентов, неугодных "глубинному государству" (основу которого сегодня составляют крупные банкиры и производители оружия).
Американскому ВПК чрезвычайно выгоден длительный высокотехнологичный конфликт на украинском ТВД – оружейный конвейер на десятилетия вперед загружен заказами НАТО и Пентагона. Сверхприбыль затмевает опасность ядерного уничтожения.
Предвыборное намерение Трампа быстро прекратить войну на Украине может трансформироваться и в наращивание военной помощи киевскому режиму. Иллюзий здесь быть не должно. И прохладное (трезвое) отношение Кремля к вновь избранному президенту США вполне объяснимо.
Как бы ни сложилась вторая каденция Трампа под лозунгом "Сделаем Америку снова великой" (Make America Great Again), президент не свободен от системы внешнеполитических координат, экономики и финансов США, которые традиционно используют ресурсы других стран в ущерб последним.
Это понимают все, даже самые преданные европейские союзники и вассалы. Газета Myśl Polska сегодня элегантно назвала это "издержками борьбы с Пекином и продолжения конфликта с Россией". Будущее многовариантно.
Американское аналитическое издание The National Interest предложило новой администрации Белого дома использовать в борьбе ресурсы стран "второго эшелона", стратегически "зафлажковать" Россию из Центральной Азии. Прежде всего, укрепить отношения с Казахстаном, "уникально балансирующим между Россией, Китаем и США". The National Interest подчеркнул: "Внешнеполитические амбиции Казахстана представляют собой историческую возможность для Соединенных Штатов, которую они не должны упустить.
Ничего нового: разделяй и властвуй. Однако настойчивые попытки уходящей администрации США заставить "сопротивляющиеся" страны поддержать "крестовый поход НАТО против России" привели к обратным результатам – создали "новых врагов в рядах ранее нейтральных держав". И это еще не все.
Коллективный Запад чрезвычайно обеспокоен недавней ратификацией РФ и КНДР договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Натовские аналитики уже назвали его "Варшавским договором 2.0". И мучительно размышляют: "Сможет ли Дональд Трамп разрушить военное партнерство России и Северной Кореи?".
Действительно, Москва и Пхеньян сегодня готовы "преподать крайне болезненный урок геополитики" Вашингтону, который десятилетиями "чрезмерно любил вести войны чужими руками против других стран". Включая "стратегию использования Украины в качестве военного посредника" в войне с Россией.
Существует риск втягивания США в войну против двух ядерных держав, и "президенту Трампу понадобится вся его смелость, чтобы смягчить опасно конфронтационные отношения Вашингтона с Москвой и Пхеньяном".
Начальник генштаба НАТО Роб Бауэр 10 ноября подчеркнул особую роль ядерных сил России в сдерживании западного мира от прямого вступления в открытый конфликт с Москвой на украинском ТВД: "Я абсолютно уверен, если бы у русских не было ядерного оружия, мы бы были на Украине, выгоняя их".
Афганский опыт (и позор) ничему не научили западных политиков и стратегов. Как бы то ни было, изначально поставленные цели российской СВО будут достигнуты, а США и НАТО обречены мучительно долго расплачиваться за свой геополитический и глобально-исторический просчет на Украине.
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