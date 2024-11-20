https://sputnik-abkhazia.ru/20241120/aleksandr-ankvab-ushel-v-otstavku-s-dolzhnosti-premer-ministra-abkhazii-1052930176.html

Александр Анкваб ушел в отставку с должности премьер-министра Абхазии

Александр Анкваб ушел в отставку с должности премьер-министра Абхазии

Sputnik Абхазия

Отставка главы Кабмина была одним из пунктов соглашения между представителями власти и оппозиционных сил в ходе протестов в Сухуме 20.11.2024, Sputnik Абхазия

2024-11-20T18:28+0300

2024-11-20T18:28+0300

2024-11-20T18:28+0300

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протесты в сухуме в ноябре 2024 года

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СУХУМ, 20 ноя – Sputnik. Исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба принял отставку премьер-министра Александра Анкваб, сообщает пресс-служба главы государства.Кабинет министров продолжить исполнение своих полномочий.Должность исполняющего обязанности главы Кабмина, согласно договоренностям, заключенным между представителями власти и оппозиции, занял Валерий Бганба, в разные годы занимавший посты спикера Парламента, премьер-министра и исполняющего обязанности президента Абхазии.Александр Анкваб был назначен главой Кабинета министров Абхазии 24 апреля 2020 года. Он уже занимал эту должность в 2005-2010 годах, с 2011 по 2014 год был президентом республики и подал в отставку после майских протестов.

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абхазия, новости, александр анкваб, протесты в сухуме в ноябре 2024 года